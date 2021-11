Warum Malen nach Zahlen ein zeitloses Vergnügen ist

Photo by Alexandru-Bogdan Ghita on Unsplash

Vom Kinderspiel zur Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt

Malen nach Zahlen entstand als einer der vielen neuen Freizeittrends nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das besagte Kinderspiel war schon länger bekannt. Aber der Unternehmer Max Klein aus Detroit erweiterte die Zielgruppe auf Erwachsene mit entsprechend komplexeren Motiven und kleineren Kästchen zum Ausfüllen. Zu diesem Zweck engagierte er den ebenfalls in Detroit ansässigen Werbegrafiker Dan Robbins, dessen Motive für das Malen nach Zahlen bis heute begehrte Sammlerstücke sind.

Überhaupt fühlen sich Vintage-Fans von dieser künstlerischen Bewegung angesprochen, weil ihre Hochzeit schon viele Jahrzehnte zurückliegt. In den 1960er Jahren erlangten beispielsweise die Entwürfe des Künstlers Andy Warhol Kultstatus. Ein prominenter Fan vom Malen nach Zahlen war Präsident Dwight D. Eisenhower, der die Methode zum Stressabbau nutzte. Gemalt werden kann letztendlich alles. Möglich ist ein Malen nach Zahlen Foto ebenso wie die Option, durch das Malen nach Zahlen Tiere auf der Leinwand in all ihrer Schönheit erstrahlen zu lassen.

„Jeder kann ein Rembrandt sein“

Die Produktion von Hobby-Kits für das Zahlen nach Malen mit Acryl- oder Ölfarben wurde von einer massiven Werbekampagne begleitet. Geworben wurde der Verkauf dieser Mal-Sets unter anderem mit dem gängigen Slogan: „Jeder kann ein Rembrandt sein“. Dieses Schlagwort bringt tatsächlich einen der Vorteile dieser Maltechnik gut auf den Punkt. Denn Malen nach Zahlen ist Malen nach Vorlage, bei dem die Komplexität und der künstlerische Gehalt des Motivs einen wesentlichen Faktor für die Ausdruckskraft des Endergebnisses darstellt. Das heißt, bereits durchschnittliche Fähigkeiten eines Laien als Maler erzeugen bereits eindrucksvolle Bilder, die auf den ersten Blick als Kreationen bedeutender Künstler durchgehen könnten. Das Selbstvertrauen des Kindes wie auch des Erwachsenen wird entsprechend gestärkt.

Die Vorteile für Kinder

Mit Malen nach Zahlen werden Kinder spielerisch in die Welt der Kunst eingeführt. Durch den beschriebenen Vorteil, mit relativ einfachen Mitteln künstlerisch ansprechende Erzeugnisse zu schaffen, gewinnen Kinder ein Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Zugleich werden Hingabe und Konzentration gestärkt. Die für die Aufgabe notwendige Genauigkeit beim Ausmalen der Felder trägt dazu bei, dass sich beim Kind eine solide Maltechnik entwickeln kann. Es werden das Zahlenverständnis und der Umgang mit Zahlen trainiert. Dieser Aspekt ist vor allem für Vorschulkinder relevant. Den didaktischen Wert dieser Lernmethode offenbart schließlich ein Blick in die Geschichte, denn bereits Leonardo da Vinci ließ seine Schüler mit dem Malen nach Zahlen ihre Maltechniken verfeinern.

Die Vorteile für Erwachsene

Die Weiterentwicklung des Schwierigkeitsgrades durch komplexere Motive und kleinere Felder macht die Aufgabe auch für Erwachsene anspruchsvoll, ohne sie zu überfordern. Vielmehr kann jeder Kunde sich seine Aufgaben nach seinem Level auswählen und mit der Zeit durch immer anspruchsvollere Bilder an ihnen wachsen. Die Verbindung von Spiel und Kunst kommt auch Erwachsenen zugute, denn sie profitieren im Sinne der Ergotherapie vom Stressabbau, den ihnen das zwanghafte Surfen im Internet mit ihren Smartphones nicht bieten kann. In diesem Sinne ist Malen nach Zahlen eine Alternative zum hierfür ebenfalls bestens geeigneten Ausfüllen von Kreuzworträtseln und Sudokus sowie dem Lösen von Schachaufgaben.

In einer Studie konnte gezeigt werden, dass bereits die regelmäßige Beschäftigung mit Malen dazu ausreicht, die Anzahl an grauen Zellen im Gehirn, die mit Rechenleistung und Intelligenz assoziiert sind, zu entwickeln. Auch wenn das Malen nach Vorlage bereits per definitionem keine kreative Leistung ist, ist zumindest das Malen an sich ein kreativer Prozess, zumal die Auseinandersetzung mit den künstlerischen Motiven, die in den Mal-Sets geboten werden, dem Gehirn neue künstlerische Impulse bietet.