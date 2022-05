Wenn die Beziehung kriselt - das Familienglück wiederherstellen

In Deutschland werden pro Jahr rund 350.000 Ehen geschlossen und etwas weniger als die Hälfte davon, rund 150.000, wieder geschieden. Durchschnittlich hält eine solche Ehe nicht ganz 15 Jahre, doch wie oft es davor schon kriselt und wie lange sich unglückliche Ehepartner damit abquälen, in ihrer unsicheren Ehe weiterzuleben, das bleibt unklar. Viele davon gehen dann kurzfristig fremd oder beginnen eine langfristige Affäre, bleiben aber aus vermeintlichen Sicherheitsgründen lieber in der Ehe - meist der Kinder zu Liebe. Doch macht das wirklich glücklich oder ist es tatsächlich eigentlich ein Selbstbetrug?

Bindungsmuster werden unbewusst von den eigenen Eltern übernommen und wiederholen sich somit in den eigenen Beziehungen solange wieder, bis sie dort erkannt und aufgelöst werden. Was dahinter steht, sind meist prägende Erfahrungen bindungstraumatischen Ursprungs, die auf die eigene Kindheit zurückzuführen sind. Doch oft sehen Betroffene darin zunächst nicht die Chancen für die eigene Heilung, sondern laufen Gefahr, sich in endlosen Beziehungskonflikten zu verlieren und in ständig wiederholenden Bewältigungsstrategien wiederzufinden. Das muss aber nicht so sein.

Die großartigen Chancen darin erkennen und nutzen

Beziehungspartner sind nach den eigenen Kindern die besten Spiegel für die eigenen Schattenseiten. In anderen Menschen erkennen Betroffene leicht, was sie in sich selbst noch nicht sehen können, sich aber vom Gegenüber wünschen oder dort ablehnen. An ihm erleben sie, wie sie gerne selbst wären oder versuchen zu reparieren, was sie nur in sich selbst heilen können. Das individuelle Erleben ist jedoch meist ein anderes: „Du bist schuld, dass es mir so schlecht geht!“ In Wirklichkeit kommt der eigene Umgang mit der erlebten Realität aus der persönlichen Vergangenheit. Doch darüber wissen die meisten Menschen gar nicht Bescheid, weshalb Ehe- und Beziehungskrisen in vielen Partnerschaften an der Tagesordnung stehen.

Es werden zahlreiche Versuche unternommen, um die Beziehung noch irgendwie zu retten und den oder die Ex zurückzugewinnen. Doch selbst wenn das gelingt, ist dann ernsthafte Beziehungsarbeit angesagt - nur gemeinsam kann gelingen, was sich jeder Einzelne wünscht. Und das beginnt schon damit, ob beide Partner überhaupt dasselbe wollen. Eine Paartherapie kann dabei helfen, die Liebe wiederzuentdecken und die alte Gefühle noch intensiver als je zuvor aufflammen zu lassen. Aber ob diese Partnerschaft dann gelingt, hängt davon ab, wie sehr jeder Beteiligte auch tatsächlich an sich selbst arbeiten kann und möchte.

Wie Liebe gelingt und was Paare wirklich glücklich macht

Das A und O einer gesunden Paarbeziehung ist die Qualität und Tiefe der Kommunikation. Echte Nähe kann nur dort entstehen, wo auch ein großes Vertrauen in sich selbst und den Partner möglich ist. Leider lernen wir nirgends außer bei den eigenen Eltern, die oft eigene Konflikte in sich tragen, wie gesunde Bedürfniskommunikation eigentlich funktioniert. Paul Watzlawick hat als einer der bekanntesten Wissenschaftler dazu geforscht, wie komplex unsere menschliche Kommunikation eigentlich ist und was eine gute Qualität de facto ausmacht. Er war es, der von der Inhalts- und Beziehungsebene sprach, deren klare Unterscheidung gerade für funktionierende Partnerschaften so immens wichtig ist, aber auch für die meisten Konflikte sorgt. Wenn nämlich über belanglose Inhalte Beziehungskonflikte ausgefochten werden.

Wenn es also gelingt, diesen zwischenmenschlichen Austausch zu verbessern und mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, um respektvoll und gewaltfrei miteinander zu kommunizieren, dann stehen die Chancen gut, dass auch die Liebe wieder eine Chance hat. Was dann alles möglich ist, zeigen glückliche Paare wie diese. Doch nicht immer ist das, was nach Außen sichtbar ist, auch das, wie es wirklich im Innen aussieht. Misstrauen kann unglaublich tief sitzen und wird bereits in den allerersten Lebensmonaten geprägt. Je nachdem, welche Erfahrungen Neugeborene dabei sammeln, tun sie sich danach im Leben leichter oder schwerer, grundsätzliches Urvertrauen in ihre Mitmenschen zu zeigen.

Grenzen der Beziehungsfähigkeit und Chancen

Aber man muss auch ehrlich sein: wer bereits in frühester Kindheit schlechte Erfahrungen gesammelt hat, der wird sich ein Leben lang ohne Traumatherapie schwer tun, glückliche Beziehungen mit sich selbst und anderen zu führen. Doch die gute Nachricht dabei ist: dank Neuroplastizität bleibt unser Gehirn lebenslang lernfähig, so dass auch die tiefsitzendsten Enttäuschungen mit genügend Geduld und Ausdauer eine langfristige Chance haben, sich doch noch in echte Liebe zu verwandeln.