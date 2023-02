Kredite sind Geld-Leihgaben, die Ihnen von einer Privatperson oder Bank gewährt werden. Sie werden in einem festgelegten Zeitraum und zu einem bestimmten Zinssatz zurückgezahlt und können helfen, um spontane Reparaturen oder Einkäufe zu tätigen, die das angesparte oder monatliche Budget enorm übersteigen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 6 Dinge, die Sie heutzutage über Kredite wissen müssen.

Manchmal lohnen sich Kredite, manchmal eine Ansparung

Je nachdem, ob Sie eine kurzfristig oder lange planbare Ausgabe erwarten, können sich Kredite oder Ansparungen lohnen. Bei einer Ansparung wählen Sie den monatlich anzusparenden Betrag selbst und sind flexibel in der Zahlung. Ein Kredit hingegen ist eine festgelegte Summe, die monatlich zurück überwiesen oder durch einen Dauerauftrag getilgt werden muss.

Egal, ob Sie spontan eine weitere Ausgabe haben oder das Geld lieber anderweitig nutzen möchten - eine Kreditrate müssen Sie immer bezahlen, Ansparungen nicht. Überlegen Sie daher vorher, ob sich ein Kredit wirklich lohnt, oder ob eine Anschaffung wie der neue Fernseher oder das modernere Smartphone nicht noch ein paar Monate warten können.

Sie können Kredite umschulden

Es gibt verschiedene Angebote zur Umschuldung von Krediten. Das bedeutet, Sie fassen mehrere aufgenommene Kredite in einem einzigen Kredit zusammen. Dieser besticht vielleicht durch einen ausgezeichneten Zinssatz oder besonders attraktive Angebote bei der Rückzahlung.

Eine Umschuldung kann außerdem helfen, die Übersicht über verschiedene Kredite und die monatlichen Ausgaben besser im Blick zu behalten und gegebenenfalls zu optimieren.

Auch im Alter können Sie Kredite aufnehmen

Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass Rentner keine Kredite mehr aufnehmen können, da sie deutlich weniger verdienen und oftmals gerade so über die Runden kommen. Das stimmt jedoch meistens nicht. Es gibt spezielle Angebote für Menschen im höheren Alter, die besonders freundlich in den Konditionen der Rückzahlungen sind. Zudem vergeben Banken Kredite gerne an ältere Menschen mit einer festen Rente, da diese monatlich absolut krisensicher und zuverlässig auf das Konto kommt und ein geringes Risiko darstellt

Nicht jeder Kredit passt zu jeder Zeit

Unterschiedliche Lebensbedingungen und Einsatzmöglichkeiten erfordern unterschiedliche Kreditformen. Die bekanntesten sind:

· Der Ratenkredit, der vor allem bei alltäglichen Anschaffungen und Haushaltsgeräten vergeben wird.

· Der Immobilienkredit, der zur Baufinanzierung oder Renovierung eines Hauses beantragt wird. Als Sicherheit für diesen hohen Kredit steht meist das Haus selbst.

· Der Dispokredit, also eine eingeräumte Überziehung des Girokontos bei der Bank. Dieser Kredit hat meist hohe Zinsen und ist deshalb eher kurzfristig einzusetzen.

· Der Autokredit, der beim Kauf eines Autos abgeschlossen und anschließend wie ein Ratenkredit zurückgezahlt wird. Wird das Auto verkauft, bevor der Kredit abbezahlt ist, kann dieser auch übertragen werden.

Kredite können online beantragt werden

Wenn Kredite besonders schnell oder kurzfristig zur Aufbesserung der Finanzen benötigt werden, kann es sinnvoll sein, diese über eine Bank oder einen Kreditgeber online zu beantragen. Verschiedene Angebote im Internet garantieren eine Kreditvergabe innerhalb weniger Stunden oder Tage. Dafür müssen Sie einfach nur online eine Auskunft ausfüllen und anschließend Ihre Identität mittels Videochat und Ausweis nachweisen. Anschließend wird der Kredit direkt auf Ihr Konto überwiesen.

Doch Achtung: Online-Kredite werben zwar häufig mit einer Sofortauszahlung, verlangen für diesen Service aber hohe Kosten. Überlegen Sie sich also vorher genau, wann und wie schnell Sie das Geld tatsächlich auf Ihrem Konto benötigen, um bestimmte Ausgaben zu tätigen.

Kredite werden zum Teil auch vom Staat übernommen

Diese Aussage stimmt nicht ganz, da Kredite natürlich nicht direkt vom Staat übernommen werden, jedoch gibt es verschiedene Angebote - insbesondere zur Unternehmensgründung oder zum Studien- oder Ausbildungsbeginn.

Studierende und Auszubildende können über staatliche Programme wie BAföG oder Studienkredite besonders günstige Angebote mit Budget-freundlichen Konditionen erhalten und so entspannter studieren.

Die Kredite werden meist ohne größeren bürokratischen Aufwand vergeben und müssen erst einige Jahre nach dem Abschluss des Studiums oder der Ausbildung vollständig und in kleinen Raten zurückgezahlt werden. Ebenso können Unternehmen diesen Kredit beantragen, um beispielsweise die Gründung eines neuen Produktes oder einer ganzen Firma voranzubringen. Sobald sich die Firma rentiert und Einnahmen erbracht werden, beginnt die Rückzahlung des Kredits.