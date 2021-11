Baufinanzierungsarten im Überblick

Je nach Finanzierungsart verändert sich der Verlauf der Baufinanzierung. Welches Immobiliendarlehen das richtige ist, hängt von der finanziellen Situation des Einzelnen ab. Unterschiede liegen in den Modalitäten der Rückzahlung, in der Verzinsung und im Verwendungszweck. Zu unterscheiden ist zunächst in klassische Baufinanzierung, Förderdarlehen und Sonderformen.

Die klassischen Baufinanzierungsarten

Für die meisten Bauherren und Immobilienkäufer ist eine der klassischen Finanzierungsarten die richtige für ihre Baufinanzierung, beispielsweise Annuitätendarlehen, Hypothekendarlehen oder Darlehen mit variablem Zinssatz. Mit einem Forward-Darlehen sichern sich viele niedrige Zinsen für eine Anschlussfinanzierung.

Annuitätendarlehen – immer gleiche Raten für die gesamte Laufzeit

Die häufigste Finanzierungsart ist das Annuitätendarlehen. Für die Tilgung zahlen die Darlehensnehmer konstante Raten (Annuitäten) über die Zinsbindungszeit von fünf oder zehn Jahren. Die Raten für das Darlehen sind entweder monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich fällig. Sie setzen sich aus Tilgungsanteil und Zinsanteil zusammen. Der Zinsanteil sinkt kontinuierlich, gleichzeitig steigt der Tilgungsanteil an. Für die Darlehensnehmer hat das den Vorteil, dass sie die monatliche Belastung genau kennen und kalkulieren können. Liegt die Sollzinsbindungszeit bei mehr als zehn Jahren, hat der Darlehensnehmer nach zehn Jahren ein gesetzlich festgelegtes Sonderkündigungsrecht. Für viele ist das die Zeit, um eine passende Baufinanzierung mit niedrigen Zinsen zu suchen.

Hypothekendarlehen – mehr Sicherheit für beide Seiten

Mit einem Hypothekendarlehen wird das Darlehen über die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch abgesichert. Diese Finanzierungsart bieten Banken häufig zusammen mit einer Lebensversicherung als Tilgungsersatz an. Die Darlehenszinsen bleiben dabei gleich über den Zinsbindungszeitraum und auch die Versicherungsbeiträge sind immer in gleicher Höhe zu zahlen. Die Zinsen hängen direkt mit dem aktuellen Leitzins zusammen. Zudem beeinflussen die Bonität des Kunden und das eigesetzte Eigenkapital den Zinssatz. Weitere individuelle Vertragsvereinbarungen sind dabei möglich, wie beispielsweise die Vereinbarung von kostenlosen Sondertilgungen. Die Laufzeit eines Hypothekendarlehens beträgt in den meisten Fällen zehn Jahre. Selbst Laufzeiten von 30 Jahren sind hier möglich. Hypothekendarlehen sind besonders günstig, weil die Bank durch die Grundschuld eine gute Sicherheit hat.

Darlehen mit variablem Zinssatz

Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz legt sich der Darlehensnehmer nicht auf einen bestimmten Zinssatz fest. Dafür sind die Zinsen für dieses Darlehen nicht über einen längeren Zeitraum festgeschrieben. Die Bank passt den Zinssatz alle drei Monate an den aktuell geltenden Marktzins an. Grundlage für die Zinsanpassung ist ein Referenzzinssatz, der EURIBOR. Zu diesem Zinssatz leihen sich die Banken untereinander Geld. Bei dieser Finanzierungsart trägt der Darlehensnehmer das Risiko, wenn die Zinsen steigen. Dafür ist das Darlehen besonders flexibel und jederzeit kurzfristig kündbar. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jederzeit vollständig tilgen oder Sondertilgungen leisten, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Es besteht auch jederzeit die Möglichkeit, ein variables Darlehen in ein Annuitätendarlehen zu überführen und die Zinsen festzuschreiben.

Forward-Darlehen – Zinsen im Voraus sichern

Das Forward-Darlehen ist eine Möglichkeit der Anschlussfinanzierung. Darlehensnehmer sichern sich damit das Zinsniveau von heute für bis zu fünf Jahre im Voraus. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn das bestehende Darlehen abgelaufen ist. In der Regel sind die Zinsen für ein Forward-Darlehen etwas höher. Es ist immer dann empfehlenswert, wenn abzusehen ist, dass die Zinsen in den nächsten Jahren steigen werden, aber die Sollzins-Bindungsfrist noch läuft. Darlehensnehmer sichern sich damit gegen steigende Zinsen ab. Wenn die Zinsen dann tatsächlich steigen, bekommt der Darlehensnehmer den günstigeren, vorher festgeschriebenen Zinssatz aus dem Forward-Darlehensvertrag, wenn der eigenliche Termin für die Anschlussfinanzierung ansteht.

Endfällige Darlehen

Die Banken bieten Bauherren und Hauskäufern häufig auch endfällige Darlehen an. Dabei schließen die Darlehensnehmer mit dem Darlehensvertrag gleichzeitig einen Sparvertrag ab. Die Darlehenssumme ist an die Renditeprognosen angepasst. So bleibt die Sparrate für den Darlehensnehmer möglichst gering. Am Ende der Laufzeit ist mit dem angesparten Geld die Tilgung möglich. Während der gesamten Laufzeit, die nicht selten 30 Jahre beträgt, bleibt das Darlehen unverändert. Parallel baut der Darlehensnehmer Guthaben auf. Am Ende der Laufzeit zahlt er damit alles auf einen Schlag zurück. Als Sparform kommen hier Wertpapiersparverträge, Kapitallebensversicherungen oder Ähnliches infrage.

Steht am Ende der Laufzeit weniger Kapital zur Verfügung als anfangs kalkuliert, muss der Darlehensnehmer die Differenz aus eigenen Mitteln zahlen oder ein weiteres Darlehen aufnehmen. Hier besteht ein besonderes Risiko darin, dass es derzeit einen sehr geringen Garantiezins von den Versicherern gibt. Bei den Investmentfonds gibt es keinerlei Garantie. Kommt es zu einem Börsencrash, kann das die Finanzierungspläne über den Haufen werfen. Auch ein Verkauf der Immobilie während de Laufzeit kann problematisch werden, da das Darlehen noch in voller Höhe besteht.

Darlehen mit staatlicher Förderung

Darlehensnehmer können mit staatlicher Unterstützung Darlehen mit besonders günstigen Konditionen bekommen. Diese speziell geförderten Darlehen sind KfW-Darlehen, Wohn-Riester und Bausparverträge.

KfW-Förderdarlehen –punktet mit günstigen Zinsen und Tilgungszuschüssen

Über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können Darlehensnehmer ihre Bau-, Kauf- oder Sanierungsvorhaben günstig finanzieren. Dazu gibt es entweder zinsgünstige Darlehen oder Investitions- sowie Tilgungszuschüsse. Um diese Förderdarlehen zu bekommen, müssen die Vorhaben ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dabei gibt es verschiedene KfW-Förderprogramme, die sich danach richten, ob der Antragsteller eine Immobilie kauft, baut oder saniert.

KfW-Förderprogramme sind auf einen Höchstbetrag begrenzt. Ein Teil der erforderlichen Summe müssen die Darlehensnehmer normalerweise über ein klassisches Baudarlehen finanzieren. Die verschiedenen KfW-Darlehen lassen sich zum Teil auch untereinander kombinieren. Besonders lohnenswerte Angebote gibt es bei Maßnahmen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Wohn-Riester – staatliche Zulagen nutzen

Eine andere Möglichkeit der staatlichen Förderung ist das Wohn-Riester. Dabei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen mit Riester-Förderung. Um für diese Finanzierungsart infrage zu kommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Finanzierungsvariante muss vom Staat zertifiziert sein

- laufende Tilgung muss mindestens 1 Prozent betragen

- Tilgung muss sich auf mindestens 4 Prozent des Bruttoeinkommens des Antragstellers belaufen.

Wie beim klassischen Riester profitieren Darlehensnehmer von Zulagen und Steuervorteilen. Die Zulagen laufen als geplante Sondertilgung in die Rückzahlung mit ein.

Bauspardarlehen sorgt für besonders günstige Zinsen

Mit einem Bausparvertrag haben Bauherren und Hauskäufer die Möglichkeit ein Darlehen für ihre Immobilienfinanzierung zu wählen. Der Bausparvertrag sieht eine bestimmte Sparsumme vor, die vertraglich festgelegt ist. Für die Zuteilung des Darlehens ist ein Mindestsparguthaben erforderlich, das der Darlehensnehmer mithilfe regelmäßiger Einzahlungen anspart. Sobald diese Mindestsumme erreicht ist, gibt es von der Bank die Freigabe für die Auszahlung des angesparten Geldes. Bis zur vereinbarten Bausparsumme kann der Darlehensnehmer ein Bauspardarlehen in Anspruch nehmen.

Bauspardarlehen haben den besonderen Vorteil, dass ein Zinssatz unabhängig vom aktuellen Marktzins vereinbart ist. Das Bauspar-Sofortdarlehen ist eine spezielle Variante des Bauspardarlehens. Dabei gewährt die Bank das Darlehen, auch wenn der Bausparvertrag die notwendige Zuteilungsreife noch nicht erreicht hat.

Sonderformen – die klassischen Finanzierungsarten abgewandelt

Neben diesen Klassikern gibt es noch ein paar Sonderformen, die teilweise Elemente der klassischen Darlehensformen enthalten, beispielsweise das Cap-Darlehen, das Fremdwährungsdarlehen oder der Konsumentenkredit.

Cap-Darlehen – variabel mit Zinsobergrenze

Ein Cap-Darlehen ist ein Darlehen mit variablem Zinssatz, dessen Zinsniveau die Bank in regelmäßigen Abständen anpasst. Grundlage für die Zinsanpassungen ist auch hier der EURIBOR – wie beim Darlehen mit variablem Zinssatz. Zusätzlich ist mit der Bank eine Zinsobergrenze vereinbart. Wenn das allgemeine Zinsniveau über diese Zinsobergrenze ansteigt, bleibt der Zinssatz auf das vereinbarte Niveau gedeckelt und wird nicht auf das Darlehen angewandt. Bei einem Darlehen mit Cap (englisch für Deckel) sind zudem jederzeit Sondertilgungen möglich. Die Konditionen dafür sind allerdings deutlich teurer als bei einem variablen Darlehen ohne Deckelung.

Konstantdarlehen – fest vereinbarte Raten bis das Darlehen vollständig getilgt ist

Konstantdarlehen sind eine Sonderform des Bausparvertrags bei einer Vollfinanzierung. Die Bank zahlt den Kredit sofort aus, der Darlehensnehmer beginnt sofort mit der Tilgung. Er muss vorher kein Mindestsparguthaben erreicht haben. Die Ratenhöhe ist über die Laufzeit des Darlehens konstant. Die Tilgungsrate ist fest vereinbart und die Zinsen sind über die Laufzeit festgeschrieben. Der Darlehensnehmer zahlt Zins und Tilgung und darüber hinaus monatliche Sparraten für einen Bausparvertrag. Sobald der Bausparvertrag in die Zuteilung kommt, kann der Darlehensnehmer damit das Darlehen teilweise tilgen und die restliche Schuld in ein günstiges Bauspardarlehen überführen. Mit dieser Finanzierungsart haben Bauherren und Hauskäufer sehr viel Planungssicherheit. Allerdings birgt es auch gewisse Risiken, wie beispielsweise fehlende Vergleichbarkeit und fehlende Transparenz.

Der Konsumentenkredit – für die Finanzierung von Anschaffungen

Den Konsumentenkredit können Bauherren und Hauskäufer nutzen, wenn Sie Anschaffungen machen oder Investitionen rund um ihr Wohneigentum tätigen wollen. Bei dieser Variante handelt es sich in der Regel um einen Ratenkredit mit einer Laufzeit von 12 bis 84 Monaten. Es besteht die Möglichkeit, den Kredit mit Sondertilgungen schneller zurückzubezahlen. Der Finanzierungsrahmen ist allerdings deutlich niedriger als bei einer klassischen Baufinanzierung und liegt bei 5.000 bis 50.000 Euro. Dieses Darlehen ist besonders gut geeignet, um Renovierungen oder Modernisierungsmaßnahmen zu realisieren oder beispielsweise die neue Küche zu finanzieren.

Fremdwährungsdarlehen – Spekulation auf fremde Währungen

Je nach Land ist die Zinssituation eine andere. Japan oder die Schweiz haben schon lange ein deutlich günstigeres Zinsniveau als die Banken in Deutschland. Aus diesem Grund gibt es die meisten Fremdwährungsdarlehen in Jen oder Schweizer Franken.

Für das Fremdwährungsdarlehen nimmt der Darlehensnehmer das Geld in einer fremden Währung auf. Den Gegenwert zahlt die Bank in Euro aus. Der Zinssatz ist meistens nur für drei bis maximal zwölf Monate festgeschrieben. Als Orientierung für die Zinshöhe dient der internationale Geldmarktzins. Der Darlehensnehmer muss Zinsen und Tilgung in der fremden Währung zahlen. Die Umrechnung der Raten erfolgt aufgrund des aktuellen Devisenkurses. Wenn der Kurs des Euro gegenüber der Fremdwährung steigt, zahlt der Darlehensnehmer weniger zurück. Sinkt der Kurs allerdings, wird der Aufwand für den Darlehensnehmer höher.

Es besteht die Möglichkeit ein Fremdwährungsdarlehen grundbuchlich abzusichern. Allerdings ist die eingetragene Grundschuld meistens um 10 bis 30 Prozent höher als die Kreditsumme. Bei einem Fremdwährungsdarlehen handelt es sich nicht um eine klassische Baufinanzierung. Es ist eher ein spekulatives Währungsgeschäft.

Wie ist die Verteilung der verschiedenen Finanzierungsarten?

Am häufigsten beantragen Bauherren und Hauskäufer Annuitätendarlehen. Sie bieten durch konstante Monatsraten und lange Zinsbindungsfristen sehr viel Planungssicherheit. Variable Darlehen sind flexibler, Darlehensnehmer profitieren von Zinssenkungen. Sie tragen allerdings auch das Risiko bei Zinssteigerungen. In Kombination mit einem Annuitätendarlehen lässt sich das Zinsrisiko senken. Cap-Darlehen sind nicht sehr geläufig. Sie sind meistens teurer als ein Darlehen mit variablen Zinsen. Forward-Darlehen sind bei sehr günstigen Zinsen eine beliebte Möglichkeit, sich die Anschlussfinanzierung zu einem günstigen Zinssatz zu sichern.