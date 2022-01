Bitcoin-Faucet: Kann man damit wirklich Geld verdienen?

by Aleksi Räisä on unsplash.com

Foto: by Aleksi Räisä on unsplash.com

Der Algorithmus, um mit Bitcoin-Faucets Geld zu verdienen, ist wie folgend:

• Erstellen Sie eine Bitcoin-Brieftasche (Wallet). Wenn Sie noch keine haben, sollten Sie sich eine erstellen.

• Sammeln Sie eine Liste von Bitcoin-Faucets. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt. Solche Seiten leben selten lange. Oft erschweren sie das Sammeln von Münzen, stellen die Zahlungen ein oder schließen einfach. Ein aktuelles Verzeichnis ist daher ein wertvolles Hilfsmittel.

• Lassen Sie sich bei den Faucets registrieren. Es gibt Websites, die Sofortzahlungen für die einfache Eingabe von Ziffern aus einem Bild vornehmen. Sie zahlen jedoch nur wenig - 10-20 Sättigungspunkte. Ein höheres Zahlungsangebot für Faucets mit Vorregistrierung, ein kumulatives System und ein Mindestbetrag für die Zahlung.

• Besuchen Sie regelmäßig die Faucets und sammeln Sie Satsoshi.

• Ordnen Sie eine Auszahlung an, wenn der Mindestbetrag erreicht ist.

Wenn man sagt, dass Sie mit Bitcoin-Faucets sofort Ihre ersten Bitcoins verdienen können, stimmt das nicht ganz. Für solche Gewinne braucht man mit Kryptowährungen zu handeln. Heutzutage stehen den Nutzern sogar Kryptobots wie zum Beispiel Bitcoin Up zur Verfügung, die den Handel mit Kryptowährungen deutlich vereinfachen und den Nutzern auch Zeit sparen. Aber Faucets können leider nicht sofort Dutzende oder Hunderte von Zahlungen für Beträge von jeweils 1-2 Cent überweisen. Selbst im Bitcoin-Netzwerk gibt es eine Mindesttransaktionsgebühr. Sie schwankt im Laufe der Zeit, fällt aber nur selten unter ein paar Dollar. Um das Verdienen mit Bitcoin-Faucets zu erleichtern, gibt es spezielle Micropayment-Dienste.

Sofortiger Abzug von Geldmiteln bedeutet:



• Der Nutzer registriert sich bei einem Micropayment-Dienst

• Er gibt eine Bitcoin-Wallet auf dem Dienst an

• Er führt eine Aktion auf der Bitcoin-Faucet Website aus

• Er gibt eine Bitcoin-Brieftasche auf der Faucet-Website an

• Er erhält eine Zahlung, die auf dem Konto zu sehen ist

Wie profitiert aber der Ersteller eines Bitcoin-Faucets von der Verbreitung der Kryptowährung? Bitcoin-Faucets sind ein profitables Geschäft. Obwohl das Geschäftsmodell darauf beruht, jedem Besucher Geld zu schenken. Schauen wir uns ein paar Gründe an, warum Bitcoin-Faucets geschaffen werden:

Einnahmen aus der Werbung. Eine Website von Bitcoin-Faucet ist in der Regel vollständig mit Werbung bedeckt. Die Werbeblöcke sind so platziert, dass sie nicht zu übersehen sind. Außerdem sind die Anzeigen oft unter den Elementen der Website versteckt. Es wird alles getan, um sicherzustellen, dass sich der Nutzer auf der Anzeige bewegt hat. In gewissem Sinne betreibt der Schöpfer des Bitcoin-Faucets Traffic-Arbitrage: Er kauft Besucher billiger ein und verkauft sie zu einem höheren Preis an Partnerprogramme, die Differenz geht in seine Tasche. Die Kosten für den Verkehr sind die Satoshi, die die Besucher erhalten. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie die Blöcke der seriösen kontextbezogenen Netzwerke wie Google AdSens auf vielen Faucets sehen. Der Preis pro Klick kann nicht niedriger als ein paar Cent sein. Wenn wir davon ausgehen, dass der Webmaster nur 2-3 Cent pro Klick erhält (450-700 Satoshi) und die Besucher, die er ausgibt, auf 25 Satoshi, wird das Geschäft auf Bitcoin-Faucets sehr attraktiv.

Verbesserung der Verhaltensfaktoren auf der Website. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die Website von Bitcoin-Faucet in eine bereits laufende Website eingebettet ist. Nutzer, die wegen der Belohnung kommen, erhöhen unwissentlich die durchschnittliche Verweildauer auf der Website, steigern die Wiederkehrrate und klicken auf interessante Artikel auf der Website. All dies führt zu einem Anstieg der Positionen in den Suchmaschinen.

Förderung von Zahlungen in Kryptowährungen. Dies ist eine Idee, die Bitcoin-Faucets gerne verkünden. Die angeblich kostenlose Verbreitung von Kryptowährungen macht sie in breiten Bevölkerungsschichten populär. Die meisten Faucets arbeiten jedoch mit Bitcoin, der nicht mehr beworben werden muss, da er die großen Unternehmen in Bezug auf die Kapitalisierung überholt hat.