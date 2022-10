Blitzkredite für Anschaffungen im Haushalt

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Wann kann ein Kredit eine gute Entscheidung sein?

Möchten Sie Ihr Haus renovieren, sich eine neue Küche anschaffen oder einen viel zu teuren Kredit durch eine Umschuldung ablösen? Dann kann es helfen, sich nach einem seriösen und zinsgünstigen Kreditgeber umzusehen. Auch eine dringende Autoreparatur oder eine keinen Aufschub duldende Rechnung kommen als plausible Gründe für eine Kreditaufnahme in Frage. Richtig entscheiden Sie, wenn Sie die Notwendigkeit abwägen und eine klare Linie zwischen Wünschen und Träumen sowie wirklich essenziellen Dingen ziehen. Ob die Finanzierung einer Reise mit einem Blitzkredit sinnvoll ist, sollte man im Einzelfall abwägen. Denn Sie sollten sich dabei vor Augen führen, dass Sie den Betrag fristgerecht zurückzahlen müssen und obendrein mehr Geld ausgeben, da zusätzliche Zinsen anfallen. Eine Pro und Kontra Liste kann Ihnen auf dem Weg der Entscheidungsfindung hilfreich sein.

Die eigenen Finanzen im Blick: Wichtiges VOR der Kreditbeantragung

Vor einem finanziellen Engpass ist niemand gefeit. Er kann jeden unabhängig vom monatlichen Familieneinkommen oder Rücklagen treffen. Benötigt man eine kurzfristige finanzielle Unterstützung, hat man bei guter Bonität und Tilgungssicherheit die Chance auf einen schnellen sowie günstigen Kredit. Wenn Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten falsch einschätzen, könnte es sein, dass die Kreditaufnahme den Weg in die Schuldenfalle ebnet und leichtsinnig werden lässt. Ehe Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie Ihre Finanzen auf den Prüfstand stellen und im besten Fall nach einer Lösung fernab eines verzinsten Darlehens von der Bank suchen. In vielen Fällen können Sie durch einen Aufschub oder eine mögliche Ratenzahlung Kosten sparen und der Notwendigkeit ganz ohne eine Kreditaufnahme nachkommen. Funktioniert das nicht, gibt es neben Blitzkrediten auch andere Möglichkeiten, für die Sie keine Zinsen entrichten brauchen.

Vergleiche anstellen und seriöse Kreditgeber erkennen

Einen günstigen und zu Ihren Ansprüchen passenden Kredit können Sie nicht nur bei der Hausbank beantragen. Blitzkredite im Internet sind eine Möglichkeit, um einen finanziellen Engpass ohne lange Wartezeit zu überbrücken. Allerdings ist es wichtig, dass Sie sich für einen seriösen Kreditgeber entscheiden und von Angeboten, die „zu gut klingen um wahr zu sein“ absehen. Auch wenn die Zinsen ein wichtiges Kriterium sind, muss das Gesamtpaket stimmen und sollte zu Ihren Bedürfnissen passen. Können Sie nur kleine Raten tilgen, wird ein Kredit mit Zinsvergünstigung für Schnelltilger in Ihrem Fall sehr teuer. Um ein geeignetes Angebot zu erkennen, stellen Sie am besten zwei bis drei Konditionsanfragen und nehmen diese in den direkten Vergleich. Sehen Sie von sogenannten „schufa-freien“ Krediten ab. Keine seriöse Bank stimmt einem Kreditantrag ohne eine Prüfung der Bonität zu.

Fazit: Blitzkredite sind praktisch, wenn sie zur finanziellen Situation passen

Grundsätzlich sind Kredite nie die einzige Lösung, wenn es um die Begleichung unvorhergesehener Ausgaben geht. Daher sollten Sie einen Blitzkredit auch nicht übereilt aufnehmen und davon ausgehen, dass Sie damit die einzige Option zur Problemlösung in Anspruch nehmen. Ehe Sie sich entscheiden, sollten Sie Ihre finanzielle Lage selbstkritisch betrachten und abwägen, ob Sie die geliehene Summe auch dann tilgen können, wenn ein erneuter finanzieller Engpass eintritt. Denn genau das ist der Punkt, der darüber entscheidet, ob ein Blitzkredit zu Ihnen passt oder ob Sie mit einem anderen Ausweg aus der aktuellen Lage perspektivisch sicherer beraten sind.