Cashback - Definition und Funktion

Etwas kaufen und dafür Geld zurückbekommen. Eine schöne Vorstellung? Tatsächlich ist es Realität. „Cashback“ heißt wörtlich übersetzt „Geld zurück“. Bei diesem Bonusprogramm sammelt man also keine Punkte, die man anschließend gegen Prämien eintauschen kann, sondern man erhält umgehend einen Teil der Ausgaben als Geldbetrag erstattet.

Wie funktioniert das?

Alle Cashback-Anbieter erhalten von den auf ihrem Portal hinterlegten Läden eine Provision für die Vermittlung der Kunden. Einen Teil dieser Provision geben sie als Cashback an ihre Teilnehmer zurück. Davon profitieren letztendlich alle Parteien, die an dem Geschäftsmodell teilnehmen. Der Online-Shop, weil er etwas verkaufen konnte, das Cashback-Portal, da es eine Provision erhält und der Endkunde, da er einen kleinen Teil seines Kaufpreises zurückerstattet bekommt.

Wie viel Geld bekommt man zurück?

Das hängt ganz davon ab, welche Provision das Cashback-Portal mit dem Online-Shop ausgehandelt hat und wie viel der Cashback-Betreiber bereit ist, davon an den Endkunden weiterzugeben. Viele Portale gewähren einen extra Neukundenbonus. Der Betreiber möchte natürlich die Kunden an sein Portal binden, daher sollte auch der Cashback nicht zu gering sein. Auf der anderen Seite muss er natürlich selbst wirtschaftlich handeln. Die Konditionen werden dem Kunden angezeigt, bevor er dem Shop-Link auf der Cashback-Seite folgt. Meistens bewegt sich der Cashback zwischen 2 % und 5 % des Bestellwerts, aber Ausnahmen sind natürlich möglich. Zudem gibt es auch Cashback, welcher direkt in einem festen Eurobetrag angegeben wird.

Teilnehmende Anbieter

Es gibt diverse Online-Shops, die mit Cashback-Portalen kooperieren. Meistens steht auf der Landing-Page der Cashback-Betreiber, mit wie vielen Shops sie ungefähr zusammenarbeiten. Diese Händler kommen aus sämtlichen Bereichen wie Kleidung, Reisen, KFZ und Ähnliches. Aber auch beim Wechsel des Telekommunikationsvertrags oder des Stromanbieters lohnt sich die Linksuche im Cashback-Portal.

Wie erfolgt die Auszahlung?

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist hinterlegt, ab welcher Grenze die Portale auszahlen. Die meisten tun dies schon ab einem Euro. Allerdings muss der Online-Shop erst bestätigen, dass die Bestellung auch bezahlt worden ist und keine Reklamation oder Stornierung erfolgt ist. Somit muss man meist noch bis zum Folgemonat warten. Einige Cashback-Betreiber belohnen es, wenn man seinen Bonus nicht sofort anfordert. So bekommt man dann ab einer Auszahlungssumme von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro einen gestaffelten Bonus direkt vom Cashback-Betreiber oben drauf. Es ist quasi der Dank dafür, dass das Portal noch etwas mit dem Geld arbeiten darf. Die Auszahlung erfolgt dann direkt auf das Konto, welches man auf der Internetseite des Cashback-Dienstleisters hinterlegt hat.

Mit wenig Aufwand eine große Ersparnis

Gerade bei größeren Summen lohnt sich die Teilnahme an Cashback-Programmen auf einen Schlag. Erhält man beispielsweise auf die Buchung einer 1.000 Euro teuren Reise 4 % Cashback, bekommt man direkt 40 Euro zurückerstattet. Aber auch kleinere Geldbeträge summieren sich schnell. Konsequent genutzt können über das Jahr oft mehrere Hundert Euro eingespart werden. Ein Vergleich unter den verschiedenen Cashback-Portalen lohnt sich also, auch um das Portal zu finden, welches den eigenen Lieblingsonlineshop gelistet hat.