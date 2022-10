Clever das Gehalt aufbessern

micheile dot com via unsplash.com

Foto: micheile dot com via unsplash.com

Die Verlosung findet zwar nur einmal im Jahr statt, aber durch die extrem hohen Gewinnchancen haben die Mitspieler oftmals genügend Geld zur Verfügung, um in einen Sparplan zu investieren. Für das Tippen wählen sie Plattformen, denen sie vertrauen können. Lottoland ist seriös, weil der Anbieter bereits seit etlichen Jahren auf dem Markt vertreten ist. Das Unternehmen bietet den Kunden einen guten Service und verfügt über alle geforderten Lizenzen.



Oftmals haben Frauen und Männer mit körperlichen Einschränkungen zudem Probleme, ihre Hobbys zu finanzieren. Für sie ist die Möglichkeit, ein Los im Internet abgeben zu können, eine der wenigen Optionen, regelmäßig dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Mit wenigen Klicks können sich Neukunden registrieren und den Schein für die Weihnachtslotterie bei Lottoland in den Warenkorb legen. Schon in den Sommermonaten ist eine Bestellung problemlos möglich.

Bei Lottoland treffen Fortuna und Vergnügen aufeinander

Zwar hat der Anbieter seinen Sitz im Ausland, trotzdem können User unbeschwert tippen, denn Lottoland ist legal. Neben den regelmäßig stattfindenden Lotterien gibt es spezielle Auslosungen, wie beispielsweise den „El Gordo“. In Spanien wird das Glücksspiel umgangssprachlich „der Dicke“ genannt. Diesen Namen hat er nicht umsonst, denn der Jackpot kann durchaus in atemberaubende Höhen anwachsen. Siebzehn Gewinnklassen stehen zur Auszahlung bereit, so können sich etliche Spieler wenigstens über einen kleinen Betrag freuen. Natürlich kennt der Jubel bei Teilnehmern keine Grenzen, wenn sie sich die erste oder zweite Klasse sichern konnten.



Dies spiegelt sich auch in der Übertragung wider, denn die Sendung wird live ausgestrahlt. Ganze Familien fiebern der Ziehung entgegen. Häufig schließen sich Nachbarn zusammen, um das Event gemeinsam zu feiern.



Wer sich kein ganzes Los bei Lottoland für den „El Gordo“ kaufen möchte, kann stattdessen einen günstigeren Anteil erwerben, denn Kunden können zwischen mehreren Alternativen wählen. Besonders schön ist es, wenn sich mehrere Freunde zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, um den Höchstgewinn gemeinsam abgreifen zu können. Die Glücksziffern können ebenfalls individuell bestimmt werden. Das System prüft im Hintergrund, ob die Kombination bereits vergeben wurde, denn jede Zahlenreihe ist einmalig.

Alle Generationen sind im Freudentaumel

Weil in Spanien die Auslosung kurz vor Weihnachten zu den unangefochtenen Highlights zählt, sitzen Großeltern, Eltern sowie der Nachwuchs vor dem Fernsehen. Je nach Lust und Laune hat sich vielleicht jeder Erwachsene ein eigenes Los für den „El Gordo“ gegönnt oder die Familie hat zusammengelegt und hat einen größeren Anteil gekauft.



Kinder und Jugendliche profitieren vom Gewinn, den ihre Eltern beim „El Gordo“ erzielen. Schließlich dürfen sich erst dann mitspielen, wenn sie die Altersgrenze von 18 Jahren erreicht haben. Dies regelt der deutsche Gesetzgeber im Jugendschutzgesetz.



In den Ferien können sie einen geeigneten Job ausüben, bis sie an der Weihnachtslotterie teilnehmen dürfen. Dann haben auch sie die Möglichkeit, sich bei Lottoland als Neukunden anzumelden. Da immer mehr junge Menschen nahezu alle wichtigen Tätigkeiten mit dem Smartphone erledigen, steht die App des seriösen Anbieters zum Herunterladen bereit.