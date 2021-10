Corona und die Steuererklärung - was man beachten sollte

Wenn man als Arbeitnehmer seit 2020 im Job von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen war oder ist, ist insbesondere bei der Steuererklärung bei Kurzarbeit einiges zu beachten. So ist es wichtig zu wissen, dass die Abgabe einer Steuererklärung verpflichtend ist, sobald mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bezogen wurde. In aller Regel wirkt sich in solchen Fällen die Steuerlast positiv aus, da es einige Möglichkeiten gibt, bestimmte Dinge neben den Werbungskosten zusätzlich abzusetzen. Im Folgenden erfahren Sie alles rund um Kurzarbeit und ihre steuerliche Behandlung sowie Absetzmöglichkeiten durch Arbeiten im Home-Office und steuerfreie Corona-Prämien des Arbeitgebers.

by Towfiqu Barbhuiya on unsplash.com

Foto: by Towfiqu Barbhuiya on unsplash.com

Kurzarbeitergeld - wirklich steuerfrei?

Grundsätzlich ist Kurzarbeitergeld gemäß § 3 des Einkommensteuergesetzes zwar eine steuerfreie Lohnersatzleistung, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet in der Praxis, dass für Kurzarbeitergeld zwar keine Steuern fällig werden, aber dieses zum steuerpflichtigen Einkommen hinzugerechnet wird. Dadurch kann es passieren, dass man durch Kurzarbeitergeld-Zahlungen in die nächsthöhere Einkommensstufe gelangt und sich dadurch der Steuersatz erhöht. Dieser kommt dann für das steuerpflichtige Einkommen bei der Berechnung zur Anwendung. Dadurch könnte es u. U. zu einer Steuernachzahlung kommen. Der Arbeitgeber trägt die Höhe des Kurzarbeitergeldes in die Lohnsteuerbescheinigung ein und teilt sie auch dem Finanzamt mit.

Eltern können einen Anspruch auf 7 Prozent höheres Kurzarbeitergeld geltend machen. Daher ist es wichtig, dass bei den Lohnsteuerabzugsmerkmalen die Kinderfreibeträge korrekt angegeben sind. Sollten diese noch nicht eingetragen sein, sollte man dies schnellstmöglich beim Finanzamt nachholen und auch den Arbeitgeber informieren, damit dieser den auszuzahlenden Nettolohn inklusive Kurzarbeitergeldes richtig berechnen kann. Es sind aber noch weitere Tipps bei der Steuererklärung in der Kurzarbeit zu beachten: wie der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende.

Home-Office-Pauschale und absetzbares Arbeitszimmer

Bislang waren Aufwendungen für ein heimisches Arbeitszimmer lediglich in Ausnahmefällen als Werbungskosten absetzbar. In Zeiten von Home-Office hat sich dies inzwischen grundlegend geändert, denn Arbeitgeber sollen überall dort Home-Office anbieten, wo es möglich ist. Durch coronabedingtes Arbeiten zu Hause hat man jetzt gute Chancen, in der Steuererklärung jeden einzelnen Home-Office-Tag geltend machen zu können.

Damit das heimische Arbeitszimmer vom Finanzamt steuerlich anerkannt wird, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So reicht ein Schreibtisch im Wohnzimmer hierfür nicht aus. Ein Arbeitszimmer muss auch weiterhin für berufliches Arbeiten genutzt werden. Hierfür können dann bis zu 1.250 Euro abgesetzt werden. Wenn ein Arbeitszimmer als solches nicht die Voraussetzungen erfüllt, so sind jetzt für jeden Tag, an dem man zu Hause arbeitet, 5 Euro als Home-Office-Pauschale absetzbar. Diese Pauschale kann immer dann geltend gemacht werden, wenn die Bedingungen für die Absetzbarkeit eines häuslichen Arbeitszimmer nicht erfüllt sind. Der jährliche Höchstbetrag für die Home-Office-Pauschale liegt bei derzeit 600 Euro pro Jahr. Mit dieser Pauschale sollen die zusätzlichen finanziellen Belastungen der Heimarbeit für Heizung, Strom, Telefon, Internet usw. ausgeglichen werden. Die Home-Office-Pauschale wird in die allgemeine Werbungskostenpauschale i. H. v. 1.000 Euro mit eingerechnet.

Auch Arbeitsmittel sind als Werbungskosten von der Lohn- und Einkommenssteuer absetzbar, z. B. Computer, Drucker usw. Jedoch ist lediglich eine private Nutzung von weniger als 10 Prozent zulässig, was aus den Lohnsteuer-Richtlinien hervorgeht.

Steuerfreie Corona-Prämien des Arbeitgebers

Viele Unternehmen haben in Corona-Zeiten den erhöhten Arbeitseinsatz ihrer Mitarbeiter mit Sonderzahlungen gewürdigt. Wenn nach dem 1. März 2020 nicht mehr als 1.500 Euro an Prämien gezahlt wurden sowie für die Mehrarbeit ein coronabedingter Zusammenhang bestand, werden für diesen Betrag keine Steuern erhoben. Einzige Bedingung: Ein solcher Bonus durfte nicht vor März 2020 vereinbart worden sein und muss eine echte Zusatzleistung zum regulären Lohn sein.

Nebenverdienste während der Kurzarbeit

Wer während der Corona-Krise von Kurzarbeit betroffen war und das verringerte Einkommen mit Nebenjobs aufstocken musste, konnte dies z. B. mit einem Minijob (450 Euro) tun. Das Sozialschutz-Paket II ermöglicht es noch bis Ende 2021, einem Minijob anrechnungsfrei neben der Kurzarbeit nachzugehen. Anders liegt der Fall jedoch bei Nebenverdiensten, die über das Minijob-Limit hinausgehen. Wurde der Nebenjob bereits vor Beginn der Kurzarbeit getätigt, wirkt sich dies nicht auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes aus. Wurde der Nebenjob jedoch während der Kurzarbeit angetreten, so gilt Folgendes: Wird mit dem Nebeneinkommen das bisherige Nettoeinkommen überschritten, dann wird das Mehr-Einkommen auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.