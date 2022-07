Der in Deutschland ansässige Makler Naga übertrifft die Prognosen der Analysten

Naga, ein in Deutschland ansässiger Online-Broker, gab am Donnerstag seine Ergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt und konnte mit einer beeindruckenden Leistung aufwarten. Die Einnahmen des Unternehmens aus seinem Kerngeschäft stiegen um 188 % und übertrafen damit die Prognosen der Analysten. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr um 78 % zu reduzieren.

Das Unternehmen Naga, das eine Social-Trading- und Investment-Plattform anbietet, hat nach eigenen Angaben einen Umsatz von 16,5 Millionen Euro erzielt, während Analysten von 13 Millionen Euro ausgegangen waren. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, die Geschäfte anderer Nutzer zu kopieren, um deren Erfolge zu spiegeln, und in eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffe und Währungen zu investieren.

Was ist Naga?

Naga ist ein in Deutschland ansässiger Online-Broker, der den Handel mit Aktien, Optionen, Futures und Forex anbietet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Benjamin Bilski, Christoph Steinke und Jörg Müller gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hat sich zum Ziel gesetzt, den Handel mit Aktien, Rohstoffen und Währungen zu erleichtern.

Das von Naga gemeldete signifikante Nutzerwachstum im Jahr 2021 ist beeindruckend und zeigt, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, seinen Erfolg fortzusetzen. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 45 Mio. € (53 Mio. $), was einer Steigerung von 71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Naga meldete auch einen Nettogewinn von 5,5 Mio. € (6,5 Mio. $), gegenüber 2,7 Mio. € im Jahr 2020. Diese Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten und ließen den Aktienkurs des Unternehmens um mehr als 10 % ansteigen.

Die Plattformen des Brokers sind gut durchdacht und einfach zu bedienen, was ihn zu einer beliebten Wahl unter den Händlern macht. Das Engagement von Naga für Innovation und Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in der kontinuierlichen Produktentwicklung. Insgesamt scheint Naga ein starkes Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft zu sein.

NAGAs starke finanzielle Ergebnisse

Naga hat für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr gute Finanzergebnisse bekannt gegeben. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg um 271% auf 20,5 Millionen EUR, während das Betriebsergebnis um 377% auf 10,8 Millionen EUR anstieg. Diese beeindruckenden Zahlen unterstreichen den Erfolg der Strategie von Naga und verdeutlichen das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Einer der Hauptgründe für den Erfolg von Naga ist seine innovative Handelsplattform, die es den Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Vermögenswerten zu handeln, darunter Aktien, Kryptowährungen, Devisen und Rohstoffe. Diese Plattform hat dazu beigetragen, dass Naga im Hinblick auf das täglich gehandelte Volumen zu einem der weltweit führenden Broker geworden ist. Darüber hinaus hat Naga auch eine Reihe anderer Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die von der Blockchain-Technologie profitieren. Zu diesen Produkten gehören ein soziales Handelsnetzwerk, eine Börse für Kryptowährungen und ein Marktplatz für virtuelle Güter.

Die starke finanzielle Leistung von Naga ist auch auf das starke Managementteam zurückzuführen. Unter der Leitung von CEO Benjamin Bilski verfügt dieses Team über einen reichen Erfahrungsschatz in der Finanzbranche und ist gut positioniert, um das Wachstum von Naga weiter voranzutreiben. Mit Blick auf die Zukunft hat Naga eine Reihe interessanter Initiativen in der Pipeline, die dem Unternehmen helfen sollen, sein starkes Wachstum fortzusetzen. Zu diesen Initiativen gehört die für das erste Quartal 2023 geplante Einführung einer eigenen Kryptowährung, dem NagaCoin (NGC). Die Einführung dieser Kryptowährung wird Naga ein leistungsfähiges neues Instrument an die Hand geben, um das Wachstum voranzutreiben und seine Reichweite auf neue Märkte auszudehnen.

Schlussfolgerung

Naga ist eines der Unternehmen, das im Jahr 2021 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und einen Rekordumsatz von 45 Millionen Euro (53 Millionen US-Dollar) erzielt hat, was einer Steigerung von 71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Naga meldete außerdem einen Nettogewinn von 5,5 Millionen Euro (6,5 Millionen US-Dollar), gegenüber 2,7 Millionen Euro im Jahr 2020. Diese Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten und ließen den Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe schnellen.

Naga plant, in sein Blockchain-basiertes Ökosystem zu investieren, das eine Kryptowährungsbörse, eine Zahlungsplattform und einen dezentralen Marktplatz umfasst. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Blockchain eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Finanzmärkte spielen wird, und will sich an die Spitze dieses Trends setzen.