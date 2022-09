Die 5 Kreditmythen im Faktencheck

Es gibt viele Mythen über die Aufnahme von Krediten und Kreditlinien. Bei so vielen Fehlinformationen, die im Umlauf sind, ist es kein Wunder, dass so viele Menschen in finanziellen Schwierigkeiten landen. In diesem Blogbeitrag räumen wir mit einigen der häufigsten Mythen über Kredite auf, damit man fundiertere Entscheidungen über die Aufnahme von Geld treffen kann.

Mythos 1: Die Überziehung des Bankkontos ist billiger als ein Ratenkredit

Viele Menschen glauben, dass es billiger ist, ihr Bankkonto zu überziehen, als einen Kleinkredit aufzunehmen. Das ist einfach nicht wahr. Überziehungsgebühren können sich schnell summieren, und wenn man nicht aufpasst, schuldet man der Hausbank hunderte von Euro. Ratenkredite haben zwar höhere Zinssätze, aber dafür auch feste Raten und einen festen Rückzahlungszeitraum. Dadurch lassen sie sich viel leichter einplanen als eine Überziehungsgebühr, die jederzeit anfallen kann.

Mythos 2: Den besten Kredit bekommt man bei seiner Hausbank

Viele Menschen gehen davon aus, dass ihre Hausbank ihnen die besten Kreditkonditionen bietet. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Es ist immer eine gute Idee, sich bei mehreren Kreditgebern umzusehen, damit man die Zinssätze und Konditionen vergleichen kann. Man wird überrascht sein, dass eine andere Bank ein besseres Angebot macht als die Hausbank.

Mythos 3: Der „Schaufensterzins“ zeigt den günstigsten Kredit an

Die meisten Menschen glauben, dass der von einem Kreditgeber beworbene Zinssatz auch der ist, den sie tatsächlich bekommen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Kreditgeber werben oft mit niedrigen Einführungszinsen, die nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. Nach Ablauf dieses Zeitraums steigt der Zinssatz erheblich an. Man sollte darauf achten, das Kleingedruckte zu lesen, damit man weiß, welchen Zinssatz man tatsächlich erhält.

Mythos 4: SCHUFA arbeitet gegen Kreditnehmer

Die SCHUFA ist eine deutsche Wirtschaftsauskunftei, die die Kreditverläufe von Menschen erfasst. Viele Menschen glauben, dass die SCHUFA gegen Kreditnehmer arbeitet, indem sie ihre Schuldner überwacht und es ihnen erschwert, einen Kredit zu bekommen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die SCHUFA speichert nur das Kreditverhalten, sie entscheidet nicht darüber, ob jemandem ein Kredit gewährt wird oder nicht.

Mythos 5: Aus dem Kreditvertrag kommt man nicht mehr raus

Viele Personen denken, dass sie nach der Unterzeichnung eines Kreditvertrags in jedem Fall an den Kredit gebunden sind. Aber auch das stimmt nicht. Wenn man nach der Aufnahme eines Kredits in finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann man sich jederzeit an den Kreditgeber wenden und die Bedingungen des Vertrags neu aushandeln. Die meisten Kreditgeber sind bereit, mit Kreditnehmern zusammenzuarbeiten, die Schwierigkeiten haben, ihre Raten zu zahlen. Man sollte sich also nicht scheuen, sich zu melden, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat. Bevor man einen Kredit aufnimmt, sollte man eine ausgiebige Recherche machen, um den Kredit mit den besten Kreditkonditionen zu ergattern. Wenn man nach der Aufnahme eines Kredits dennoch in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sollte man sich sofort an den Kreditgeber wenden und die Situation erklären. Die meisten Kreditgeber sind bereit, dennoch mit dem Kreditnehmer zu arbeiten.