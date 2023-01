Die Berufsunfähigkeitsversicherung für Beamte: Extra-Absicherung gegen Dienstunfähigkeit

Wenn Beamtinnen oder Beamte berufsunfähig werden, sind sie in der Regel besser abgesichert als Personen in anderen Berufsfeldern. Dennoch kann es passieren, dass im Fall einer Dienstunfähigkeit der eigene Lebensstandard gefährdet ist. Um dem vorzubeugen, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) mit Dienstunfähigkeitsklausel das Mittel der Wahl.

Warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung im öffentlichen Dienst sinnvoll ist

Grundsätzlich sind Beamte und Mitarbeitende im öffentlichen Dienst dem Risiko einer Berufsunfähigkeit genauso ausgesetzt wie andere Beschäftigte. Das gilt in besonderem Maße für Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute sowie Soldatinnen und Soldaten.

Allerdings wird Berufsunfähigkeit bei Beamten als Dienstunfähigkeit definiert. Als dienstunfähig gilt, wer dauerhaft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen Dienst auszuüben.

Bei einer festgestellten Dienstunfähigkeit wird die betroffene Beamtin oder der Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt und erhält ein Ruhegehalt. Allerdings: Anspruch auf dieses Gehalt haben nur Beamte, die erst nach der Verbeamtung eine fünfjährige Dienstzeit absolviert haben.

Vor diesem Zeitpunkt stehen sie ohne finanzielle Absicherung da, wenn es zu einer Dienstunfähigkeit kommt. Deshalb ist für Beamte eine BU mit einer Dienstunfähigkeitsklausel sinnvoll, auch als Dienstunfähigkeitsversicherung bezeichnet.

Von ihr profitieren nicht nur junge Beamte, Beamte auf Probe oder Beamte auf Widerruf, sondern auch solche auf Lebenszeit. Der Grund: Das Ruhegehalt steigt erst mit der Dauer der Dienstzeit an. Kommt es bereits nach wenigen Jahren mit vollem Beamtenstatus zu einer Dienstunfähigkeit, fällt das Gehalt eher mager aus – der Lebensstandard ist so unter Umständen nicht mehr zu halten.

Mit einer Dienstunfähigkeitsversicherung können sich junge Beamtinnen und Beamte dagegen absichern.

Wie eine Dienstunfähigkeit festgestellt wird

Grundsätzlich prüft die betreffende Versicherung, ob eine Berufsunfähigkeit vorliegt. Allgemein wird von einer Berufsunfähigkeit ausgegangen, wenn der Beruf zu mindestens 50 Prozent nicht mehr ausgeübt werden kann.

Bei Beamtinnen und Beamten verhält es sich anders: Sie können bereits als dienstunfähig gelten, wenn sie noch zu 80 Prozent leistungsfähig sind. Entscheidend ist hier, dass die Dienstfähigkeit auf unabsehbare Zeit nicht wieder wiederherstellbar ist.

Die Dienstunfähigkeit wird von einer Amtsärztin oder einem Amtsarzt attestiert. Dabei kann es passieren, dass von amtsärztlicher Seite eine volle Dienstunfähigkeit festgestellt wird, die Versicherung aber der Meinung ist, dass die betroffene Beamtin oder der Beamte mehr als 50 Prozent ihrer dienstlichen Tätigkeiten noch ausführen kann.

Bei einer BU ohne Dienstunfähigkeitsklausel würde die Versicherung in so einem Fall nicht zahlen. Deshalb ist diese Klausel in einer BU für Beamte so wichtig. Sie stellt sicher, dass es zur Auszahlung kommt.

Allerdings muss es sich um eine sogenannte „echte“ Dienstunfähigkeitsklausel handeln. Denn nur mit solch einem Passus verzichtet die Versicherung auf eine erneute Prüfung der Dienstunfähigkeit und lässt das amtsärztliche Attest gelten.

Und: Beamte auf Probe oder Widerruf benötigen eine „vollständige“ Dienstunfähigkeitsklausel in ihrem BU-Vertrag, damit der Vertrag unabhängig vom aktuellen Beamtenstatuts seine Gültigkeit erhält.

