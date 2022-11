Die großen Gewinner und Verlierer der Öl-Krise  

Die Preise steigen global an, Verbraucher ächzen unter den erhöhten Sprit- und Heizkosten. Aber wie überall im Leben gebt es nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner! Das zeigt sich mit einem Blick auf die Royal Dutch Shell Aktie, die allein im Monat Oktober 2022 kräftig zulegen konnte. In Deutschland und vielen europäischen Ländern wird über die Preisdeckelung diskutiert. Bis es aber so weit ist, profitieren vor allem die großen Ölkonzerne. Und das können sich kluge Investoren zunutze machen, indem sie entsprechend auf Aktien setzen.

Allgemeine Zeitung