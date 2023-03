Die Zinsentwicklung 2023 und die Auswirkungen auf Sparer und Kreditnehmer

Die Europäische Zentralbank hat nach einer langen Nullzinsphase die Leitzinsen wieder angehoben. Von Juli 2022 bis Februar 2023 erfolgte die Erhöhung in fünf Zinsschritten von null auf drei Prozent. Ende Februar lag bereits die Ankündigung für weitere Zinserhöhungen vor. Auch die Zahlen der Deutschen Bundesbank zeigen Zinssteigerungen. 2022 lag der durchschnittliche Zinssatz bei rund sechs Prozent, verglichen mit 2021, als der Zinssatz bei 5,54 Prozent lag, ist das eine leichte Erhöhung. Im ersten Quartal 2022 waren die Zinsen auf einem Tief wie seit 19 Jahren nicht. Mit Beginn des zweiten Quartals begannen die Zinsen für Konsumentenkredite kontinuierlich zu steigen. Im November 2022 lag der durchschnittliche Effektivzins in Deutschland bei 6,81 Prozent. Angesichts dieser Entwicklungen stellen sich viele Konsumenten die Frage, wie das weitergehen wird. Wohin werden sich die Zinsen für Kredite entwickeln? Werden jetzt die Sparer wieder profitieren?

Viel wichtiger für Kunden: die Zinsunterschiede zwischen den Banken

Experten gehen davon aus, dass der Zinssatz am Markt für die nächsten Monate konstant bleiben wird. Einige halten auch Zinssenkungen für möglich oder zumindest einen abgeschwächten weiteren Anstieg. Es gibt aber auch Banken, die davon ausgehen, dass die Zinsen weiter steigen werden. Die genaue Entwicklung kann niemand vorhersagen. Was sich allerdings vorhersagen lässt, ist dass die schon jetzt vorhandenen Unterschiede in den Zinssätzen der verschiedenen Banken noch größer werden. Selbst während der Niedrigzinsphase waren zum Teil erhebliche Zinsunterschiede festzustellen. Für Konsumenten, die einen Kredit beantragen wollen, sind die Auswirkungen auf die Kreditkonditionen viel wichtiger als die Zinsentwicklungen am Markt.

Konsumenten sollten nicht blindlings vertrauen

Die Zinsen am Kreditmarkt waren noch nie einheitlich. Je nach Bank mussten Konsumenten mit unterschiedlichen Zinssätzen rechnen. Wer einen Kredit braucht, sollte nicht seiner Hausbank blind vertrauen. Besser ist es, sich einen Überblick zu verschaffen. Denn im Zweifel kann ein Kredit richtig teuer werden, wenn die Bank anstatt fünf Prozent, wie die Konkurrenz, sieben oder sogar acht Prozent verlang. Unterm Strich kann sich das über eine längere Laufzeit von 84 Monaten zu einer Differenz von mehr als 1000 Euro entwickeln. Diese Zinsunterschiede zwischen den verschiedenen Banken sind für alle, die einen Kredit beantragen wollen, viel wichtiger als die Zinserhöhungen der Zentralbank. Konsumenten, die diese Zinsunterschiede beispielsweise mithilfe eines Kreditrechners erkennen, können das zu ihrem Vorteil nutzen.

Wie werden sich die Sparzinsen entwickeln?

Sparer hatten in den letzten Jahren einen schweren Stand. Viele Geldinstitute haben sogar Negativzinsen von ihren Kunden verlangt. Das hat sich im vergangenen Jahr wieder geändert, als die Zentralbank angefangen hat, die Leitzinsen wieder zu erhöhen. Viele Sparer konnten beobachten, wie die Zinsen auf Tages- und Festgeld fast jede Woche mehr geworden sind. Für Girokonto und Sparbuch hat sich da noch nichts Wesentliches verändert. Mittlerweile gibt es wieder Finanzprodukte, wie das dreijährige Festgeld, bei denen der Bestzins derzeit bei 3,3 Prozent pro Jahr liegt.

Demgegenüber steht allerdinge eine hohe Inflationsrate und der Kaufkraftverlust des Euro. Im Januar 2023 lag die Inflationsrate gegenüber Januar 2023 bei 8,7 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Der Realzins, also der Sparzins abzüglich der Inflationsrate, ist negativ.

Wohin bewegen sich die Bauzinsen?

Die Bauzinsen sind bereits im ersten Halbjahr 2022 deutlich gestiegen. Kurzfristig können diese stabil bleiben. Sogar Abwärtstrends sind kurzfristig möglich. Mittelfristig ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Zinsen für Baufinanzierungen ansteigen werden und in absehbarer Zeit bei deutlich mehr als fünf Prozent stehen werden.

Konsumenten, die die Zinsentwicklung im Blick haben, können von den steigenden Sparzinsen profitieren. Allerdings sollten große wirtschaftliche Entscheidungen, beispielsweise die Immobilienfinanzierung, nicht ausschließlich von der Entwicklung der Zinsen abhängig sein.

Wer aktuell einen Kredit aufnehmen möchte oder eine langfristige Geldanlage tätigen will, sollte sich auch die Prognosen für die nahe Zukunft und nicht nur die Zinsentwicklungbetrachten. Je nach Entwicklungsprognosen kann es sinnvoll sein, mit der Kreditaufnahme, beispielsweise für den Baukredit, noch abzuwarten oder sich zu beeilen, um schnell die günstigen Zinsen zu sichern, bevor sie weiter steigen. Das gilt auch bei Sparentscheidungen.

Bauzinsen und Sparzinsen entwickeln sich ähnlich

Hypothekenzinsen und Festgeld- oder Tagesgeldzinsen sind zwar nicht auf dem gleichen Niveau. Doch sie entwickeln sich ähnlich. Grundsätzlich ist es so, dass die Banken für Spareinlagen weniger Zinsen zahlen, als sie für einen Kredit verlangen. Zudem sind Baukredite im Schnitt günstiger als Ratenkredite. Allerdings steigen die Bauzinsen viel eher an und zeigen deutliche Steigerungen, während sich die Sparzinsen nur sehr langsam nach oben bewegen.

Wie hoch die Zinsen gerade sind, hängt auch davon ab, wie viel Geld in Umlauf ist, also wie viel Geld Unternehmen, Staat und Privatpersonen zusammen zur Verfügung steht. Die Notenbank steuert die Geldmenge in Deutschland, im Euro-Raum ist dafür die EZB zuständig.

Leitzinsen der EZB – wirken sich direkt auf Tagesgeld und kurzfristige Kredite aus

Die Europäische Zentralbank gibt die Leitzinsen vor. Sie legt jedoch nicht fest, welche Zinssätze die einzelnen Banken von ihren Kunden verlangen dürfen oder wie hoch die Zinsen sind, die die verschiedenen Banken an ihre Kunden weitergeben. Was sie festlegt ist der Zinssatz, mit dem sie selbst Geld an Geschäftsbanken verleiht oder wie viel Zinsen Geschäftsbanken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB anlegen. Das wirkt sich in der Regel sehr direkt auf kurzfristige Zinsen aus, beispielsweise für einen kurzfristigen Kredit oder Tagesgeld. Kurzfristige Kredite sind etwa Dispokredite aber auch Kredite mit einer kurzen Laufzeit von nur wenigen Jahren.

Wie die EZB die Entwicklung der Zinsen beeinflusst

Geschäftsbanken haben meist eine enge Beziehung zur Zentralbank auf Basis dieser Zinssätze. Dadurch beeinflusst die EZB die allgemeine Entwicklung der Zinsen sehr stark. Das wirkt sich auch auf die Zinsen für Sparer und Kreditnehmer aus.

In den letzten Jahren war die gesamte Zinsentwicklung sehr positiv für Konsumenten, die einen Kredit aufgenommen haben. Für Sparer war sie eher ein Nachteil. Die Zinsen sind in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Von März 2016 bis Juli 2022 lag der Leitzins, auch Hauptrefinanzierungszinssatz genannt, bei null Prozent. Geschäftsbanken musste für das kurzfristige „Parken“ von Geld sogar Zinsen an die EZB bezahlen. Der Zinssatz lag bei 0,5 Prozent und entsprachen einem Negativzins auf Spareinlagen, die die meisten Banken nicht an ihre Kunden weitergegeben haben. Der Sparzins lag bei vielen Geldinstituten in dieser Zeit bei null Prozent. Höhere Zinsen gab es nur ausnahmsweise, beispielsweise wenn eine Bank eine hohe Kreditnachfrage bewältigen muss oder weil sie gerade Aktionsangebote gemacht hat, um neue Kunden zu gewinnen.

Langfristige Zinsen von Leitzins weniger betroffen

Wie sich langfristige Zinsen, beispielsweise für eine Baufinanzierung, entwickeln, ist weniger von der Entwicklung der Leitzinsen abhängig. Hier spielen die Anleihemärkte eine größere Rolle. Macht eine Bank ein Baufinanzierungsangebot, muss sie die Zinsentwicklung quasi vorhersagen. Wenn ein Bauherr einen Immobilienkredit über 15 Jahre abschließt, muss die Bank die Zinsentwicklung für die folgenden Jahre einschätzen und die Zinsentwicklung für 15 Jahre abschätzen. Derzeit ist mit einem weiteren Zinsanstieg zu rechnen, sodass die Zinsen für die Baufinanzierung deutlich über den derzeit angebotenen Zinsen liegen. Basis für diese Prognosen sind die Anleihekurse, dabei insbesondere die Kurse für Pfandbriefe und langfristige Bundesanleihen.

Bei Pfandbriefen handelt es sich um Wertpapiere, mit deren Hilfe Banken sich bei Anlegern Geld besorgen, um es in einem langfristigen Kredit an Konsumenten herauszugeben. Ganz einfach gesagt, sind Bauzinsen, die eine Bank einem Bauherren anbietet, die Zinsen aus einem Pfandbrief plus Marge. Schließlich will die Bank mit dem Kreditgeschäft Geld verdienen.

Wie lässt sich die Entwicklung der Zinsen nutzen?

Wer die Zinsentwicklung für seine Finanzentscheidungen nutzen möchte, kann das beispielsweise über den Einstiegszeitpunkt versuchen. Ist damit zu rechnen, dass die Zinsen weiter steigen, können Anleger mit einer Festgeldanlage noch zuwarten, um einen besseren Zins zu erhalten. Wer hingegen einen Kredit aufnehmen will, sollte sich mit der Antragstellung beeilen, um das niedrigere Zinsniveau für sich zu nutzen. Insbesondere bei Krediten mit einer hohen Kreditsumme und langen Laufzeit ist das ratsam.

Es gibt eher wenige Möglichkeiten für Konsumenten, die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank für sich zu nutzen. Das Zinsniveau bleibt meist mindestens für einige Tage, oft sogar über Wochen ziemlich gleich. Bei stabilem Zinsniveau können Konsumenten mithilfe von Vergleichen gute Angebote für Tagesgeldzinsen oder Kredite erhalten.

Bei der Zinsentwicklung ist eine andere Frage viel wichtiger: die Anlagedauer. Wer mit steigenden Zinsen rechnet, muss sich die Anlagedauer genau überlegen. Sind die Zinsen noch recht niedrig, kann eine kürzere Anlagedauer die richtige Entscheidung sein, um die weitere Zinsentwicklung abzuwarten und zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Anlage mit demselben Geld zu machen, aber dann mit einem deutlich besseren Zinssatz.

Fazit – die Zinsen und deren Entwicklung beobachten

Einerseits ist für Konsumenten die Entwicklung der Zinsen oft die Basis für Finanzentscheidungen. Auf der anderen Seite können auch Experten häufig nicht genau vorhersagen, wie die mittel- und langfristigen Zinsentscheidungen der EZB ausfallen werden. Derzeit zeigen die Indikatoren in Richtung auf weitere Zinssteigerungen in der nahen Zukunft.

Die Hypothekenzinsen für Baufinanzierungen sind bereits deutlich angestiegen. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Zinsen in der nahen Zukunft nicht mehr so stark ansteigen. Konsumenten, die erst in ein paar Jahren ihre Baufinanzierung planen, können zunächst abwarten in der Hoffnung, dass die Zinsen zunächst steigen und später wieder auf das derzeitige Niveau sinken. Dann wäre es nicht notwendig, die Zinsen mit einem Bausparvertrag oder einem Forward-Darlehen abzusichern.