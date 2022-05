Eigenkapital bei der Immobilienfinanzierung - wie viel ist nötig?

Photo by Robert Anasch on Unsplash

Eigenkapital - was ist das?

In Bezug auf den Immobilienerwerb versteht man unter Eigenkapital finanzielle Rücklagen, die der Kreditnehmer in die Finanzierung einbringt. Dabei gilt folgender Grundsatz: Je mehr Eigenkapital, desto günstiger die Baufinanzierung.

Daher ist das Eigenkapital beim Haus- oder Wohnungskauf einer der wichtigsten Faktoren. Der Teil der Finanzierung, der nicht aus eigenen Mitteln gestemmt wird, bezeichnet man als Fremdkapital. Wer zum Beispiel eine Baufinanzierung in Düsseldorf benötigt, leiht sich das fremde Kapital meist in Form eines Immobilienkredits von einer Bank.

Welche Vermögenswerte zählen zum Eigenkapital?

Nicht sämtliche Vermögenswerte werden von den Kreditinstituten als Eigenkapital anerkannt. Dazu zählen zum Beispiel Möbel, Fahrzeuge oder Kleidungsstücke. Als Eigenkapital gelten nachfolgende Werte:

- Bargeld

- Ersparnisse auf Konten

- Aktien und Wertpapiere

- Immobilien

- Grundstücke

- Lebensversicherungen

Achtung: Die Regelungen hinsichtlich des Eigenkapitals sind uneinheitlich. Vielmehr unterscheiden sie sich von Bank zu Bank. Interessierte sollten daher ihren Bankberater oder Finanzierungsvermittler kontaktieren.

Wie viel Eigenkapital sollte es sein?

Beim Immobilienkauf sollten in der Regel 20-30 % der Gesamtkosten aus eigenen Mitteln in die Finanzierung eingebracht werden. Diese Größe gilt als Richtwert. Besser ist es jedoch, mehr Eigenkapital einzubringen. Je höher der Anteil an Eigenkapital, desto niedriger die Kreditsumme und umso günstiger die Baufinanzierung. Die Kreditgeber kalkulieren das Kreditausfallrisiko in die Konditionen mit ein. Daher bedeutet ein Käufer mit hohem Eigenkapitalanteil für die Bank hohe Sicherheit. Die Gefahr von Zahlungsausfällen nimmt ab. Die Folge: niedrige Zinsen.

Ausnahmen von der vorgenannten Richtgröße sind möglich. Beispielsweise kann die Quote für Menschen mit besonders hohen Einkommen deutlich niedriger sein.

Allerdings sollten zumindest die Kaufnebenkosten selbst getragen werden. Diese machen etwa 10-15 % des Kaufpreises aus. Für gewöhnlich decken die Kreditinstitute die Nebenkosten nicht ab, da sie keinen materiellen Gegenwert erhalten. Somit erhöht sich für die Banken das Finanzierungsrisiko.

Zu den Kaufnebenkosten zählen:

- Grunderwerbsteuer Notarkosten Grundbuchkosten Maklerprovision

- Die Höhe der Nebenkosten variiert im Einzelnen von Bundesland zu Bundesland.

Tipp: Durch das alleinige Aufbringen der Kaufnebenkosten erhalten Kreditnehmer nicht den Topzins. Dazu ist es erforderlich, über ein hohes Einkommen und deutlich mehr Eigenkapital zu verfügen.

Ist der Immobilienerwerb ohne Eigenkapital möglich?

Grundsätzlich ja. In der Praxis kommt dies jedoch äußerst selten vor. Die Voraussetzung für eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital ist ein sicheres und hohes Einkommen. Nur so kann der Kreditgeber sicherstellen, dass das Darlehen kontinuierlich getilgt werden kann. Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung ohne Eigenkapital ist indes mit Risiken verbunden. Dieses Risiko lassen sich die Banken etwas kosten und verlangen hohe Zinssätze. Dadurch wird der Kredit insgesamt sehr teuer.

Fazit: 20-30 % Eigenkapital sollten es mindestens sein

Die Höhe des Eigenkapitals ist der maßgebliche Faktor für die Bewilligung der Baufinanzierung und die Höhe der Zinsen. Zumindest 20-30 % der Gesamtkosten sollten vom Käufer getragen werden.