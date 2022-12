Eigenleistungen beim Hausbau: Einiges an Geld sparen

Eigenleistungen erbringen

Wer selbst im und am eigenen Haus arbeitet, kann die Kosten deutlich senken. Die Eigenleistung zählt für Kreditgeber als Eigenkapital, sodass die Kosten für das Haus und die Finanzierung gesenkt werden können. Sie müssen eine niedrigere Summe als Kredit aufnehmen und sparen dadurch ebenfalls Zinsen. Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit angenommen wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Portal für Hobby-Heimwerker und Profis, dort werden Ihnen sinnvolle Informationen und Tipps bereitgestellt, wie sich unterschiedliche Arbeiten am Haus durchführen lassen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Arbeiten so durchgeführt werden können, wie man es sich vorstellt. Gespräche mit Handwerkern oder Bauunternehmen entfallen und die eigenen Wünsche lassen sich optimal umsetzen. Das sorgt für gestalterische Freiheiten und die Freude darüber, einen Teil des Hauses selbst fertiggestellt zu haben.



Diese Tätigkeiten lassen sich übernehmen

Ganz wichtig rund um die Eigenleistungen ist, dass Sie sich nicht selbst überschätzen. Planen Sie im Vorfeld präzise, was selbst gemacht wird und wobei professionelle Hilfe notwendig ist. Wer kein wirklich versierter Handwerker ist, der sollte sich vor allem auf Maler- und Tapezierarbeiten fokussieren. Diese Tätigkeiten nehmen viel Zeit in Anspruch und können gut selbst durchgeführt werden. Ebenso lassen sich Fliesen verlegen, dabei sollten Sie sich im Zweifel jedoch zumindest beraten oder durch private Kontakte helfen lassen. Ebenfalls kann Laminat verlegt werden und auch Rigips-Platten können in Eigenregie angebracht und angepasst werden.

Vor allem diese Tätigkeiten sind enorm zeitintensiv, sodass sich einiges an Geld für nicht anfallende Arbeitsstunden sparen lässt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie selbst im Alltag diese Zeit aufbringen können und weder die eigene berufliche Situation noch der private Alltag darunter leiden. Zu guter Letzt sind die Außenanlagen zu nennen, auch diese lassen sich selbst anpassen. Geübte Heimwerker können sogar Arbeiten am Rohbau durchführen, genau wie das Verputzen von Wänden. Echte Profis im Heimwerken dürfen sich an die Installation von Sanitäranlagen und Elektronik wagen. Dabei sollten Sie jedoch in jedem Fall vom Fach sein, denn in diesen Bereichen ist eine einwandfreie Sicherheit essentiell und Fehler können zu hohen Folgekosten führen.



Hohe Einsparungen möglich

Durch Eigenleistungen können zwischen 10.000 und 25.000 Euro gespart werden. Umfragen haben ergeben, dass jeder zweite durch den Einsatz eigener Leistungen mindestens 10.000 gespart hat. Die Tätigkeiten unterscheiden sich dabei hinsichtlich des Einsparpotenzials. Tapezier- und Malerarbeiten sorgen für eine Ersparnis von ungefähr 4000 Euro, wer den Außenbereich selbst anlegt, spart etwa 3000 Euro, die Türen selbst anzubringen spart ebenfalls ungefähr 3000 Euro und die Wärmedämmung sorgt für eine Ersparnis von 5000 Euro. Das sind nur geschätzte Werte, natürlich kommt es immer auf die Größe des eigenen Hauses und die Qualität der Arbeiten an.

Je mehr übernommen wird, desto größer sind die Einsparungen. Das Material muss natürlich selbst angeschafft werden, was Sie am Ende sparen, sind die Kosten für die Arbeitszeit der Bauunternehmen und Handwerker. Beachten Sie dabei jedoch, dass auch Ihre eigene Zeit etwas kostet und wägen Sie die Eigenleistung ab. Zudem sollten Sie nur Aufgaben durchführen, die Sie wirklich beherrschen. Muss von einem Fachunternehmen im Anschluss nachgebessert werden, dann sind die Einsparungen wieder dahin und im Zweifel zahlen Sie insgesamt sogar noch mehr Geld.



Eigenleistung als Eigenkapital

Eigene Arbeiten rund um das Haus werden als Eigenkapital angerechnet. Für die Finanzierung muss weniger Eigenkapital eingebracht werden, was die Zinsen attraktiver macht und die Chancen auf den Kredit verbessert. Dabei werden im Durchschnitt rund 15 Prozent der Gesamtsumme als Eigenleistung angerechnet, mehr als 30.000 Euro sind jedoch sehr selten. 5 bis 10 Prozent können dabei in der Regel geltend gemacht werden. Wer die Tätigkeiten nicht gelernt hat, der kann schließlich nicht garantieren, dass die Aufgaben wirklich korrekt durchgeführt werden.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass etwas nicht so läuft wie geplant oder sich der Zeitraum erweitert, in dem das Haus fertiggestellt werden soll. Die Eigenleistung kann im schlimmsten Fall sogar die Finanzierung gefährden, beispielsweise wenn nachgebessert werden muss oder Sicherheitsmängel auftreten. Daher prüfen die Kreditgeber präzise, ob man die Arbeiten tatsächlich selbst erbringen kann. Im Zweifel werden dafür Nachweise verlangt.



Die Arbeiten planen

Wer selbst am eigenen Haus arbeiten möchte, der sollte die Arbeiten ausreichend planen. Überlegen Sie sich, welche Tätigkeiten Sie übernehmen können, ob und wann Hilfe notwendig ist und fragen Sie im privaten Umkreis, wer sich dafür bereit erklären würde. Je nach Art der Arbeiten sollten Sie ebenso mit dem Bauunternehmen absprechen, ob die Tätigkeit tatsächlich selbst durchgeführt werden kann. Berechnen Sie ebenfalls im Vorfeld, ob sich die Einsparung durch die eigene Arbeit lohnt. Darüber hinaus muss für die Arbeiten in Eigenregie Geld zur Verfügung stehen, um Werkzeuge und Materialien zu kaufen.

Achten Sie darauf, sich hin und wieder freie Tage zu gönnen. Nicht jeder Nachmittag und nicht jedes Wochenende muss durchgearbeitet werden. Zudem sind die Arbeiten teilweise abhängig vom Wetter oder es wird Hilfe von weiteren Personen benötigt. Kalkulieren Sie Ihre Arbeitszeit daher nicht zu knapp, planen Sie Puffer ein und erlauben Sie sich hin und wieder eine Auszeit. Wer freiwillig auf der Baustelle hilft, muss zudem abgesichert sein. Rein rechtlich muss jede Hilfe versichert werden. Dazu können Sie sich bei der Berufsgenossenschaft Bau informieren. Zu guter Letzt gilt es Werkzeuge und Materialien in ausreichender Anzahl anzuschaffen. Viele Maschinen können Sie sich leihen: Suchen Sie sich passenden Partner, teilweise bieten Baumärkte sogar die Lagerung von Material an, wenn eine hohe Anzahl benötigt wird. So stehen alle Hilfsmittel bei Bedarf zur Verfügung und Sie können mit dem Bau beginnen.