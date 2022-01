Wer sich im Laufe der Jahre etwas angespart hat, der sollte sein Geld nicht einfach auf einem Bankkonto lassen, sondern dieses klug investieren. Da viele Anleger allerdings überfordert sind, wenn es um eine passende Anlagestrategie geht, kann eine Vermögensverwaltung durchaus Sinn ergeben. Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag verraten, worum es sich dabei handelt, welche Formen der Vermögensverwaltung es gibt und Ihnen zudem Schritt für Schritt aufzeigen, wie Sie eine passende Vermögensverwaltung finden können..

Was genau versteht man unter einer Vermögensverwaltung?

Im Rahmen einer klugen Münchner Anlageberatung werden die Entscheidungen über passende Anlagen durch einen Portfoliomanager getroffen, welcher das Vermögen des Anlegers verwaltet. Zu diesem Zweck ist die Eröffnung eines Vermögensdepots bei einer Depotbank erforderlich, wofür man dem Verwalter eine Vollmacht ausstellen muss. Im Anschluss daran ist der Anlageberater dazu berechtigt, Käufe und Verkäufe im Namen des Kunden zu tätigen. Dies geschieht auf Grundlage einer individuellen Anlagestrategie, die zuvor mit dem Kunden erstellt wurde und die zum Beispiel einen maximalen Betrag für Käufe beinhaltet.

Individuelle Vermögensverwaltung

Bei einer individuellen Vermögensverwaltung steht dem Anleger ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der sich um die Finanzplanung kümmert und das Portfolio auf die Ziele und die Risikobereitschaft des Anlegers abstimmt. Der Ansprechpartner ist für den Kunden jederzeit erreichbar und kümmert sich zuverlässig um dessen Anlagevermögen.

Standardisierte Vermögensverwaltung

Im Rahmen einer standardisierten Vermögensverwaltung wird eine Gruppe aus Anlegern durch mehrere Fachleute beraten. Diese verfolgen mit Ihren eigenen Investitionen ähnliche Ziele, weshalb diese Form als standardisierte Vermögensverwaltung bezeichnet wird. In diesem Fall existiert kein eigener Ansprechpartner, wodurch die Verwaltung günstiger und somit auch für kleinere Anleger geeignet ist.

Regelbasierte Vermögensverwaltung

Bei der regelbasierten Vermögensverwaltung wird das Vermögen breit gestreut über einen längeren Zeitraum angelegt. Diese Art der Vermögensverwaltung wird durch Experten durchgeführt, die nach vordefinierten Regeln Vermögenswerte kaufen und verkaufen. Auf diese Weise lassen sich Fehler weitestgehend vermeiden, welche vor allem unerfahrenen Kleinanlegern aus der Emotion heraus häufig passieren.

Schritt-für-Schritt zur passenden Vermögensverwaltung

Vor allem junge Menschen haben häufig große Schwierigkeiten damit, eine passende Vermögensverwaltung zu finden. Darum möchten wir Ihnen einige Tipps geben, wie das am einfachsten gelingt.

Ab wann ist eine Vermögensverwaltung sinnvoll?

Zunächst einmal sollte man abwägen, ob sich eine Vermögensverwaltung überhaupt lohnt. Die meisten Banken bieten eine standardisierte Verwaltung ab einem Betrag von 50.000 Euro an. Dagegen bieten viele Fachleute eine Vermögensverwaltung über das Internet noch deutlich günstiger an. Eine individuelle Vermögensverwaltung ergibt allerdings erst ab einer Mindestanlage von 50.000 Euro wirklich Sinn. Kleinanleger sollten daher besser nach anderen Wegen suchen, um die eigenen Ersparnisse anzulegen.

Echten und unechten Vermögensverwaltungen

Da die Bezeichnung Vermögensverwalter rechtlich nicht geschützt ist, sollte man bei der Suche nach einem Experten auf die Bezeichnung Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG) achten. Denn diese sagt aus, dass es sich bei einem Vermögensverwalter um einen Fachmann handelt, der von der BaFin dazu berechtigt ist, diese Bezeichnung zu tragen.

Als eine unechte Vermögensverwaltung bezeichnet man eine Vermögensverwaltung in Form einer Vermögensberatung. In diesem Fall erhalten Anleger lediglich Tipps, doch müssen in der Folge selbst mit Wertpapieren handeln.

Was macht eine gute Vermögensverwaltung aus?

Nur weil eine Person oder ein Unternehmen als Finanzportfolioverwaltung zugelassen ist, bedeutet das nicht automatisch, dass man in Bezug auf die Verwaltung des eigenen Vermögens auch wirklich angemessen beraten wird.

Um das zu gewährleisten, sollten Anleger immer einen Blick auf die berufliche Qualifikation eines Vermögensverwalters werden. Ausgebildete Finanzanalysten erkennt man unter anderem an den folgenden Titeln:

● Certified Financial Planner (CFP)

● Chartered Financial Analyst (CFA)

● Certified International Investment Analyst (CIIA)

Achten Sie außerdem darauf, dass der Verwalter eine professionelle Distanz im Umgang mit Ihnen wahrt und nicht versucht, Ihnen irgendwelche dubiosen Geheimtipps zu verkaufen.

Was darf eine Vermögensverwaltung kosten?

Neben einer Grundgebühr können für eine Vermögensverwaltung unter anderem auch eine Gewinnbeteiligung anfallen. Dabei sollten die Gebühren 1,5 % der Anlagesumme pro Jahr nicht übersteigen.