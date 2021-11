Gabriele Blei (Azimut Holding): AZ Quest eine wichtige Wachstumschance

Die Azimut -Gruppe („Azimut “), XP Inc. („XP “) und XP Private Equity Fund PE („XP PE“) haben verbindliche Vereinbarungen zur Gründung einer strategischen Partnerschaft (die „Partnerschaft“) unterzeichnet, die darauf abzielt, Azimuts Vermögensverwaltungsgesellschaft in Brasilien, AZ Quest, an der Azimut 2015 eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat, weiter auszubauen. In den vergangenen sechs Jahren haben Azimut und AZ Quest Pionierarbeit bei der Entwicklung einer One-Stop-Shop-Verwaltungsgesellschaft geleistet, die über eine diversifizierte Produktpalette verfügt, die Renten-, Aktien-, Long/Short- und Makro-Strategien umfasst und in das Azimut Brasil Wealth Management, das Vertriebsnetz von Azimut in Brasilien, integriert ist, das auch über Vertriebskanäle Dritter tätig ist. Wir haben darüber mit der Geschäftsführer der Azimut Holding, Gabriele Blei, gesprochen.

Wie lauten die Bedingungen der Vereinbarung mit XP über die Entwicklung von AZ Quest?

Die Transaktion ist ein Co-Investment von XP und XP Private Equity, die gemeinsam eine Minderheitsbeteiligung an AZ Quest halten werden. Azimut wird die Mehrheitsbeteiligung zusammen mit dem Management von AZ Quest behalten und bekräftigt damit sein Engagement für die zukünftige Wertschöpfung. Unter bestimmten Bedingungen haben XP und XP PE die Möglichkeit, ihre Minderheitsbeteiligung innerhalb der nächsten zwei Jahre zu erhöhen.

Mit dieser Partnerschaft erwarten XP und Azimut, die Synergien mit der XP-Vertriebsplattform zu erhöhen und die Marktdurchdringung der AZ Quest Fonds über die größte offene Fondsplattform in Brasilien zu steigern. AZ Quest wird durch die Partnerschaft mit einem glaubwürdigen und erfolgreichen Vermögensverwalter in Brasilien in der Lage sein, seine Produktpalette zu erweitern und zu einem Magneten für Anlageexperten zu werden. Darüber hinaus wird XP u.a. Zugang zum Global Asset Management Team von Azimut mit seiner Palette an liquiden und illiquiden Produkten haben.

Mit dieser Operation wollen wir den Wachstumskurs fortsetzen, der AZ Quest dazu gebracht hat, sein Vermögen von 2013 bis heute um mehr als das Zehnfache zu steigern.

Was macht AZ Quest und warum ist seine Entwicklung so wichtig für Azimut?

AZ Quest ist die Verwaltungsgesellschaft der Azimut-Gruppe in Brasilien mit fast 30 Experten, die in den lokalen Markt investieren. Seit Azimut als Mehrheitsaktionär eingestiegen ist, haben wir die Produktpalette erweitert, um mit AZ Quest eine Multi-Asset-Class-Produktplattform zu schaffen. Dadurch erhalten die Kunden von AZ Quest über das lokale Anlageteam Zugang zu den besten Experten mit einem Asset-Allocation-Ansatz.

Seit Februar 2020 hat Moody's AZ Quest ein MQ1-Rating zugewiesen, das laut Moody's die hervorragende Qualität des Vermögensverwalters und seine Eigenschaften sowohl in Bezug auf das Wachstum als auch auf die Erfolgsbilanz der verwalteten Mittel widerspiegelt.

Die Stützpfeiler der brasilianischen Wirtschaft, die sich entwickelnden Bedürfnisse privater und institutioneller Investoren sowie neue technologische Anwendungen werden den Zielmarkt erweitern und das volle Potenzial von AZ Quest freisetzen, um die richtige Größe innerhalb der siebtgrößten Vermögensverwaltungsbranche der Welt zu erreichen.

Brasilien ist für Azimut der drittgrößte Auslandsmarkt und eine wichtige Wachstumschance für das 2011 gestartete internationale Geschäft, das inzwischen 39 % der gesamten AuM ausmacht.

Wie entwickelt sich das internationale Geschäft von Azimut?

Seit 2011 haben wir weltweit Greenfield-Projekte entwickelt und mehr als 100 M&A-Transaktionen durchgeführt, um ein globales Unternehmen aufzubauen, das in der Verwaltung und im Vertrieb von Finanzprodukten tätig ist, vor allem von liquiden und illiquiden Fonds und Verwaltungsmandaten.

Heute beläuft sich das Auslandsvermögen auf 31,5 Milliarden Euro und macht 39 % des Gesamtvermögens der Gruppe aus. Wir verzeichnen weiterhin hohe Wachstumsraten sowohl in den Schwellenländern als auch in den entwickelten Märkten wie den USA und Australien. Vor allem in den USA haben wir in den letzten Jahren Minderheitsbeteiligungen an alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaften erworben, um ihnen bei ihrem Wachstum zu helfen und ihnen die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.

In den nächsten 5 Jahren wird der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität und dem weiteren Wachstum liegen. Das internationale Geschäft wird zusammen mit der Entwicklung unserer Aktivitäten auf dem privaten Markt und dem Wachstum auf dem italienischen Markt die drei Säulen der Strategie und der industriellen Entwicklung von Azimut sein.