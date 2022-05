Gebraucht kaufen: So wird Geld gespart und Nachhaltigkeit gelebt

Artificial Photography via unsplash.com

Eine offensichtliche Maßnahme, um Geld zu sparen und gleichzeitig etwas mehr Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren, ist das Kaufen aus zweiter Hand. Gebrauchte Elektronik, Kleidung, Möbel oder Bücher – der Trend zu Second Hand überrollt Deutschland und sein Siegeszug scheint kein Ende zu nehmen.

Online Plattformen für Kleinanzeigen

Viele Plattformen für Kleinanzeigen sind beliebter als jemals zuvor. Einige Menschen haben eine Lieblingsseite für gebrauchte Dinge, andere sind auf allen Seiten unterwegs. Das hängt natürlich auch stark damit zusammen, welche Ansprüche man hat und wie häufig man gebrauchte Sachen kauft.

Einige beliebte Kleinanzeigen-Kategorien:

Tiermarkt

Möbelmarkt

Elektronik

Bücher

Mode

Hobby

Es gibt allgemeine Marktplätze, die so gut wie jede Anfrage abdecken wollen. Gleichzeitig spezialisieren sich einige Online-Anbieter auf bestimmte Kategorien wie Kleidung oder Möbel. Wer bisher noch nicht viel auf Kleinanzeigen gesetzt hat, der sollte sich einfach mal umschauen und so herausfinden, welche Plattform am besten passt.

Dabei darf man natürlich die Vorteile des Internets genießen. Man hat jederzeit Zugang, alles wird schnell per Mail oder Chat geregelt und speziell Kleinanzeigen-Portale bestechen noch mal dadurch, dass man nicht mit einem Callcenter-Mitarbeiter kommuniziert oder Massenware per Klick bestellt – Second Hand hat immer etwas Persönliches.

Vor Ort kaufen

Nicht nur online lassen sich gebrauchte Gegenstände kaufen. Der klassische Trödelmarkt oder -laden hat ebenfalls einen gewissen Charme. Denn man kann die Dinge, an denen man interessiert ist, sehen und anfassen. Außerdem wird mit einem Verkäufer gesprochen (und manchmal auch gelacht oder verhandelt), was vielen Menschen wichtig ist.

Das ist ebenfalls etwas persönlicher als ein einfacher Neukauf, gleichzeitig hat man aber auch den Vorteil, dass man die Qualität der Ware einwandfrei einschätzen kann. Hinzu kommt, dass häufig links und rechts noch andere Dinge entdeckt werden, von denen man vielleicht noch nicht mal gedacht hat, dass man sie finden würde. Und all das mit dem größten Vorteil: Die Preise sind deutlich niedriger als beim Neukauf.

Gegenseitig helfen

Die Gürtel vieler Menschen müssen aktuell enger geschnallt werden. Lebensmittel, Elektronik, sogar Bücher – alles wird teurer. Wer da nicht in den Genuss einer dicken Gehaltserhöhung kommt, wird also wohl oder übel ein paar Abstriche machen müssen. Gebraucht zu kaufen, ist eine gute Idee, aber es gibt noch eine weitere: gegenseitige Hilfe.

Wer sich mal mit seinen Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern zusammensetzt, der wird fast immer feststellen, dass es Dinge gibt, die man tauschen kann. Kinder wachsen aus Kleidung heraus, der alte Laptop kann abgegeben werden oder die Einrichtung soll eigentlich auf dem Sperrmüll landen – Augen und Ohren offenzuhalten ist wichtig! So landen brauchbare Dinge weder im Müll noch in einer Kiste.

Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit

Neben dem Kostenfaktor ist für viele Menschen die Nachhaltigkeit ein Grund, um gebraucht zu kaufen, zu verschenken oder zu tauschen. Nachhaltigkeit bei Möbeln und Co. strahlt aber meist weiter, als man denkt. Denn wer erst einmal ein Gefühl für Umwelt und Klima entwickelt, der stoppt meist nicht bei Second Hand.

Die ganze Lebenseinstellung ändert sich. Es wird weniger Wasser verbraucht. Heizen bei offenem Fenster gehört der Vergangenheit an. Bewusstes Einkaufen wird Teil des Alltags. All dies und noch mehr kann einen großen Effekt auf die Lebensqualität haben. Viele Menschen arbeiten wieder mit ihren Händen – indem sie beispielsweise Möbel restaurieren und nicht wegwerfen – oder sie machen sogar ein kleines Business aus Nachhaltigkeit, indem sie selbst auf Flohmärkten oder Kleinanzeigen-Plattformen kaufen und verkaufen.