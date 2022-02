Geld anlegen: 5 Schritte für den Einstieg in die Geldanlage mit wenig Geld

Photo by Jason Briscoe on Unsplash

In Zeiten starker Börsenschwankungen an Ihren Aktien festzuhalten, erfordert eine Menge Mut und ist nicht das, was das menschliche Gehirn aushalten kann. Aber wie gehen Sie an das Investieren heran, wenn Sie keine Vorkenntnisse in diesem Bereich haben? Ohne viel Vorerfahrung ist es schwer zu sagen, wie Sie Ihr Geld anlegen sollen. Ein wichtiger Schritt, bevor Sie mit dem Investieren beginnen, ist ein Online Broker Vergleich sinnvoll. Achten Sie beim Broker auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit günstigen Gebühren.

Wenn es darum geht, Ihr Vermögen zu vermehren und auf finanzielle Unabhängigkeit hinzuarbeiten, sind Investitionen ein wichtiges Instrument. Durch Investitionen können Sie Vermögenswerte erwerben, die hoffentlich im Wert steigen, sei es eine Immobilie wie Ihr Haus, Aktien, Anleihen oder Krypto.

All diese Anlagen sind, wenn sie angemessen ausbalanciert und in ein Anlageportfolio aufgenommen werden, die besten Investitionen für junge Erwachsene. Lassen Sie uns einige einfache Schritte durchgehen, wie Sie mit der Anlage Ihres Geldes beginnen können.

Erwägen Sie Investitionen in Indexfonds und Investmentfonds

Investieren kann zu Beginn schwierig sein. Das Ziel dieses Schritt-für-Schritt-Guides, ist es nicht, das Investieren zu vereinfachen. Vielmehr soll so deutlich wie möglich vermittelt werden, wie schwierig es ist, in einzelne Aktien zu investieren.

Investieren ist so viel mehr als das Befolgen einiger Faustregeln. Es ist schwierig, sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie sollten also kein irrationales Selbstvertrauen entwickeln und denken, Sie hätten einen Investitionsvorteil, wenn Sie ihn in Wirklichkeit nicht haben.

In der Regel kann es sehr hilfreich sein, bescheiden zu sein und sich einzugestehen, dass Sie nicht alles wissen, um Ihre Entscheidungsfindung zu stabilisieren.

Wenn Sie sich nicht zutrauen, einzelne Unternehmen auszuwählen, um den Markt zu übertreffen, besteht eine andere Strategie darin, in Indexfonds wie börsengehandelte Fonds (ETFs), Investmentfonds oder eine Kombination aus den besten Zielfonds zu investieren.

Was ist ein börsengehandelter Fonds (ETF)?

Ein ETF ist ein handelbares Finanzprodukt, das einen Index oder eine Sammlung von Vermögenswerten abbildet. ETFs funktionieren wie Aktien, die Sie jederzeit auf dem Markt kaufen und verkaufen können.

Die Preise von ETFs schwanken wie bei jedem anderen Wertpapier aufgrund von Angebot und Nachfrage. ETFs sind eine Anlageform, die passiv oder aktiv sein kann.

Passive ETF-Anlagen arbeiten automatisch für Sie, indem sie einen Korb von Basiswerten in einem Index kaufen, wenn Sie Ihr Geld investieren, während aktive ETFs Anlegern Optionen mit individuellem Management und sogar ein Engagement in Indizes bieten.

ETFs müssen nicht unbedingt Börsenindizes nachbilden - sie können auch in bestimmte Branchen oder Sektoren investieren. Aufgrund der verschiedenen Anlagemöglichkeiten, die passive und aktive ETFs bieten, fallen für die Inhaber unterschiedliche Gebühren für die Verwaltung ihrer Fonds durch ETF-Manager an. Management-, Verwaltungs- und Betriebskosten sind übliche Kosten für den Fonds.

Was ist ein Investmentfonds?

Investmentfonds sind eine großartige Möglichkeit für Anleger, ihr Portfolio zu diversifizieren und die Vorteile eines professionellen Managements zu nutzen. Wenn viele Menschen ihr Geld zusammenlegen, können sie ein gemeinsames Portfolio von Vermögenswerten kaufen, um das Ziel des Investmentfonds zu erreichen.

Ein Investmentfonds ist eine Sammlung von Anlagen, in der Regel Aktien und Anleihen. Viele Anleger schließen sich zusammen, indem sie ihr Geld zusammenlegen, um in diese Gruppe zu investieren, anstatt sie einzeln oder über einen Anlageberater, einen Börsenmakler oder auf anderem Wege zu erwerben.

Sie können entweder von einem professionellen Investmentteam oder passiv als Indexfonds verwaltet werden. Aktive Fonds haben in der Regel einen größeren Einfluss des Managers, während passive Fonds sich weniger auf die Entscheidungen des Managers verlassen, da die Anlagen einen Index nachbilden. Im Gegensatz zu ETFs können Anleger verschiedene Investmentfonds mit einzigartigen Merkmalen und Betriebsgebühren auswählen.

Investmentfonds gibt es außerdem in zwei Varianten: geschlossene und offene Fonds.

· Geschlossene Investmentfonds: Geschlossene Investmentfonds funktionieren ähnlich wie ETFs, indem sie eine feste Anzahl von Anteilen im Rahmen eines Börsengangs ausgeben. Danach werden diese geschlossenen Investmentfondsanteile wie Aktien oder ETFs offen auf dem Markt gehandelt.

· Offene Investmentfonds: Offene Investmentfonds unterscheiden sich dadurch, dass sie den Anlegern, die Geld in den Investmentfonds einzahlen, neue Anteile anbieten oder sie von Anlegern zurücknehmen, die ihre Anteile an den Investmentfonds zurückverkaufen.

Was ist Diversifizierung?

Es ist auch ratsam, einige der besten ETFs und Investmentfonds zu Diversifizierungszwecken zu halten. Diversifizierung ist eine Möglichkeit, Ihr Geld in die Aktien mehrerer Unternehmen gleichzeitig zu investieren und so Ihr direktes Risiko oder Ihre Abhängigkeit von den Handlungen oder dem Gewinnpotenzial eines einzelnen Unternehmens zu verringern.

Ein Beispiel für Diversifizierung und wie sie die Unsicherheit verringern und Ihrer Risikotoleranz entsprechen kann, ist die Investition in Aktien mehrerer Unternehmen im Vergleich zu einem einzigen.

Ersteres ist empfehlenswert, da es Ihnen ein Engagement in viel mehr Branchen bietet und für ein diversifiziertes Portfolio sorgt.

Aber auch die Ergänzung mit anderen Anlageklassen, wie z.B. Kryptowährungen kann sinnvoll sein und Ihr Portfolio zukunftsorientiert aufstellen. Wenn Sie überlegen, in Kryptowährungen zu investieren ist ein Krypto Broker Vergleich sinnvoll, um Ihr Depot kostengünstig aufzustellen und den aktuell besten Broker zu finden.

Im Großen und Ganzen sollte sich dies den durchschnittlichen jährlichen erwarteten Marktrenditen annähern, die Volatilität minimieren und hoffentlich langfristig zu einem stetigeren Anstieg der Renditen führen.

Zwar gibt es keine Renditegarantie, und die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft, aber mit der Zeit sollte sich die Anlage Ihres Geldes in Aktien in einem diversifizierten Portfolio gut entwickeln.