Geld anlegen trotz Inflation - ist das möglich?

Bei der aktuellen Zinslage und der hohen Inflation kommt bei vielen die Frage auf, ob es trotz Inflation noch gute Geldanlagen gibt. Die Antwort lautet hier definitiv: Es kommt darauf an. Das ist im ersten Moment nicht gerade eine befriedigende Antwort, aber es ist eine ehrliche und wichtige Antwort. Denn es gibt Geldanlagen, die bei der aktuellen Marktlage und Zinssituation Sinn machen und andere Geldanlagen sind eher nicht zielführend.

Foto: Imelda via unsplash.com

Kurz gesagt, in der aktuellen Situation sind die klassischen und eher konservativen Geldanlagen wie Tagesgeldkonten, das Sparbuch oder Festgeld vom Abwärtstrend der Zinsen deutlich betroffen. Das bedeutet, dass Geld, das in diesen Formen angelegt ist, oder angelegt werden soll, kann aktuell kaum eine nennenswerte Rendite erzeugen.

Clevere Geldanlage - breite Streuung

Egal wann es um das Thema Geldanlage geht, eine breite Streuung ist immer wichtig. Das bedeutet, das Geld sollte auf unterschiedliche Arten der Geldanlagen aufgeteilt werden. So können auch die Zinsveränderungen, wie sie aktuell vorherrschen, deutlich besser aufgefangen werden. Eine breite Streuung kann erreicht werden, wenn Geld auch in ETFs, Aktien, Fonds oder Immobilien investiert wird. Hier sind aktuell deutlich bessere Renditen zu erzielen. Hierbei ist es nicht mehr unbedingt notwendig, zum klassischen Bankberater vor Ort zu gehen. Denn Trading ist heutzutage eigenständig online möglich.

Trading für alle - jederzeit und überall

Über Geld spricht man nicht, diese Aussage gilt für viele zum Glück schon als überholt. Vor allem in der aktuellen Situation der Inflation und beim Thema Geldanlagen muss über Geld gesprochen werden. Denn nur so besteht die realistische Möglichkeit, auch bei aktueller Zinslage clevere Geldanlagen zu finden. Virtuell kann bei Anbietern wie der MetaTrader 4 Plattform jeder mit dem Traden anfangen. Natürlich ist es wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld zum Investieren zur Verfügung steht. Denn die goldene Regel lautet immer, dass nur finanzielle Mittel in Geldanlagen gesteckt werden sollten, die aktuell nicht benötigt werden, um die Kosten für Miete, Lebensmittel usw. zu decken.

Stehen die Geldmittel frei zur Verfügung, dann kann bei der MetaTrader 4 Plattform das Geld auf unterschiedliche Arten investiert werden. Um clever und zielgerichtet zu investieren, ist es wichtig, dass die aktuelle Marktlage immer im Blick behalten wird und eine breite Streuung der Geldmittel stattfindet. In der Regel ist es nicht sinnvoll, alles auf ein Pferd zu setzen. Selbstverständlich können so theoretisch hohe Gewinne erzielt werden, aber gleichzeitig besteht so auch immer die Gefahr von großen Verlusten.

Was jetzt? - Handlungsmöglichkeiten trotz Inflation

Steht Geld für Investitionen zur Verfügung, dann können Geldanlagen auch in Zeiten der Inflation und bei Krisen sinnvoll sein. Der erste Schritt ist immer genau zu überlegen, wie viel Geld tatsächlich auch bei steigenden Lebenshaltungskosten frei zum Investieren zur Verfügung steht. Konservative und klassische Geldanlagen wie das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto erzielen aktuell eher wenig Rendite, sind jedoch auch eher risikoarm. Bei der MetaTrader 4 Plattform kann jeder unabhängig und nach seinem Kenntnisstand investieren und so seine Renditen erzielen. Wichtig ist es hierbei, darauf zu achten, dass eine breite Streuung des Geldes stattfindet, um so etwaige Verluste ausgleichen zu können.

Kurzum, das bedeutet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Soll das Geld außerhalb von konservativen Geldanlagen investiert werden, ist es wichtig, sich des Risikos bewusst zu sein, denn die höhere Rendite gibt es nicht umsonst. Hier heißt es Ruhe bewahren, clevere Entscheidungen treffen und das Geld breit streuen.