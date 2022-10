Gewinnchancen in der spanischen Weihnachtslotterie

„El Gordo“ – die Chance auf dicke Gewinne: In ganz Europa Fieber die Menschen inzwischen mit, wenn am 22. Dezember die Ziehung der Weihnachtslotterie im spanischen Fernsehen live übertragen wird. Vielleicht wollen Sie in diesem Jahr auch dabei sein? Neben „El Gordo“ (dem großen Dicken) winkt eine Vielzahl kleinerer, aber immer noch lukrativer Gewinne. Zudem existiert die Chance, wenigstens den Lospreis wieder ausgezahlt zu bekommen. Soviel Glück haben all die Lose, die auf die gleiche Ziffer enden wie das Los des Hauptgewinns.