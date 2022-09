Gold als Investition in unsicherem Umfeld – Wie Investoren ihr Vermögen vor den Folgen der Inflation schützen

Die Finanzmärkte sind durch die hohe Inflation, den Krieg in der Ukraine und wirtschaftlich auseinanderdriftende Großmächte in großer Unruhe, was stark schwankende bzw. sinkende Börsenwerte nach sich zieht. Warum in solchen Zeiten ein Investment in Gold eine sinnvolle Möglichkeit ist, sein Geld anzulegen, beantwortet Ronny Wagner, Edelmetallexperte und Finanzfachmann, im Interview.

Herr Wagner, wie würden Sie die Goldpreisentwicklung seit dem 24. Februar (Start des Angriffskrieges auf die Ukraine) beschreiben?

Gold ist ein Sonderfall unter den Rohstoffen. Historisch gesehen hat es sich stets gut entwickelt, wenn die Angst vor Inflation groß ist und sie durch die Geldmengenausweitungen aus dem Ruder läuft. Die Währungshüter haben Zinsschritte gewagt. Weitere Zinsschritte sind fragwürdig, sind doch die südeuropäischen Schuldenstaaten in arger Bedrängnis. Weitere Leitzins-Erhöhungen würde mehr Geld für ihren Schuldendienst bedeuten. Zugegebenermaßen ein Teufelskreislauf. Für Euro-Anleger ist es bisher ein positives Jahr, denn so konnten die Investoren mit Gold in diesem Jahr die Inflation mehr als ausgleichen. Somit ist Gold seinem Ruf als Inflationsschutzinstrument gefolgt.

Anleger, die in dieser Zeit investiert haben, wurden im weiteren Verlauf enttäuscht - obwohl Krise, Krieg und Inflation weiterhin ein Thema ist. Hatten Sie damit gerechnet?

Bei Gold gibt es derzeit eine gegensätzliche Entwicklung: Während der Goldpreis in Euro immer weiter steigt und inzwischen in diesem Jahr deutlich im Plus liegt, hat Gold in US-Dollar bisher keine positive Bilanz erzielt. Der Grund: die amerikanische Fed geht deutlich aggressiver gegen die Inflation vor. Die EZB übt sich dagegen etwas in Zurückhaltung. Grundsätzlich sollten sich Goldanleger nicht allzu sehr von kurzfristigen geldpolitischen Trends verunsichern lassen, sondern das große Ganze im Blick behalten.

Es gab einflussreiche Investment-Banker, die einen Kursanstieg von >2.500 EUR pro Unze für 2022 prognostiziert hatten. Warum haben sich Banker Ihrer Meinung nach vertan?

Grundsätzlich halte ich exakte Preisprognosen für sehr gewagt. Gerade in diesem verrückten inflationären wirtschaftlichen Umfeld gibt es nichts, was man als selbstverständlich ansehen sollte. Die Faustregeln vergangener Jahre versagen. Alles ist möglich und daher sollte man nichts ausschließen.

Ist physisches Gold außerhalb des Finanzsystems immer noch der beste Schutz?

Der heutige globale Finanz- und Geldkomplex subventioniert und ermutigt Menschen und Unternehmen zu Risikobereitschaft und Kreditaufnahme. Damit hat uns dieses System in eine Welt geführt, die von fremdfinanzierten Finanzstrukturen, kolossaler Verschuldung und gigantischen Zahlungsversprechen durchzogen ist. Und wir wissen durch den Minsky-Effekt, dass solche Systeme instabil werden und zusammenbrechen. Mit physischen Goldinvestments ist man die Antithese zum bestehenden Finanzsystem und somit sehr gut geschützt, wenn das System den Geist aufgibt.

Ist der Goldpreis allgemein unterbewertet?

Natürlich. Die Menschen benötigen Lösungsalternativen gegen eine immer radikalere Geldpolitik. Gold ist eine Investition in die monetäre Unordnung. Der Goldpreis steigt, wenn Misstrauen aufkommt. Es brennt an allen Ecken lichterloh. Immer mehr Menschen und Unternehmen werden die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Leider werden die zur Verfügung stehenden Goldvorkommen nicht mal ansatzweise ausreichen, um der dann auftretenden Nachfrage gerecht zu werden. Dann kehren wir zum ewigen Marktgesetz zurück