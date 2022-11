Handel mit Forex – Warum sollte es als Trader auf Ihrer Bucket List stehen?

Die meisten Anleger kennen Devisen nur vom Geldwechsel bei Urlaubsreisen ins Ausland. Wenn Sie jedoch in die Fußstapfen einiger erfolgreicher Investoren treten und wie diese in Währungen investieren möchten, können Sie sich für den Handel auf dem Devisenmarkt entscheiden. Der Devisenmarkt, weithin bekannt als Forex, ist der größte und liquideste Handelsmarkt der Welt. Er ist viel größer als der klassische Aktienmarkt, weshalb viele Anleger den Devisenhandel bevorzugen. Im Vergleich zu anderen Märkten (Indizes oder Aktien) ist der Devisenmarkt volatil und hat längere Handelszeiten.

So können Broker beim Handel mit Forex unterstützen

Wer mit Devisen traden möchte, kann dies nur über einen Forex Broker. Ein bester Forex Broker stellt Tradern innerhalb von nur wenigen Minuten ein kostenloses Konto zur Verfügung. Allerdings sollte man bei der Auswahl eines passenden Brokers auf eine niedrige Margin achten, damit man nie unnötiges Kapital bindet. Außerdem ist es ratsam, dass man als Neuling bedächtig handelt und mit kleinen Handelspositionen seine erste Tradingerfahrungen sammelt.

Warum muss Forex Trading auf der Bucketlist eines Traders stehen?

Viele Händler, die im Finanzbereich ihre Geschäfte ausüben, werden wahrscheinlich vorrangig bei Aktien ihren Schwerpunkt setzen. Trotzdem sollte jeder Händler auch im Bereich Forex aktiv sein. Dabei liegt der Grund dafür nicht nur in einer Risikodiversifikation - oder einer höheren Flexibilität - um auf Veränderungen am Finanzmarkt entsprechend flexibel reagieren zu können. Die Vorteile beim Forex-Handel sind weitaus profaner, aber gerade dadurch für viele Trader weitaus wichtiger, wie man im ersten Moment meinen könnte. Die mitunter am interessantesten Vorteile sind:

Die Forex Handelszeiten

Händler sind ähnlich wie Unternehmer und somit selbstständig und eigenverantwortlich. Das heißt auch Möglichkeiten nutzen können, wenn sie sich zeigen. Beim Forex Trading gibt es keine unnötigen Wartezeiten, wie zum Beispiel bei Aktien. Während dort teilweise an den Wochenenden die Börsen geschlossen sind, gibt es am Devisenmarkt keine Ruhetage. Das Trading mit Devisen findet weltweit rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche statt.

Hohe Liquidität bei Forex

Der Devisenhandel zeichnet sich noch durch weitere Vorteile und Annehmlichkeiten aus: Als Anleger muss man keine Wartezeiten für eine Order-Ausführung einplanen. Der Forex Markt ist mit großem Abstand der weltweit größte Finanzmarkt, der Liquidität schier im Überfluss möglich macht. Täglich wechseln weltweite Währungen im Wert von rund vier Billionen US-Dollar den Eigentümer.

Da es keine Forex Börse gibt, findet der Devisenhandel auf dem gesamten Erdball statt - meistens im außerbörslichen Bankenhandel und über elektronische Transfersysteme.

Handeln eine großen Bandbreite an Währungspaaren

Rund 80 Prozent des Forex Handels sind die Leitwährungen unter anderem US Dollar oder Euro, der Rest sind exotische Devisen. Diese Währungen werden auch „Majors“ genannt, über die eine Leitwährung verkauft oder gekauft wird. Beispiel: US Dollar gegen südafrikanischen Rand (USD/ZAR) oder gegen thailändische Baht (USD/THB). Für Händler bieten sich somit eine Vielzahl an Möglichkeiten beim Forexhandel

Hebelwirkungseffekte in Forex

In unserer immer weiter steigenden globalisierten Welt finden kontinuierlich Transaktionen statt und bei all diesen grenzüberschreitenden Transfers werden Geldbeträge in eine andere Währung umgerechnet. Da die Devisen Wechselkurse in der Regel stabil sind, ergeben sich Veränderungen oftmals nur in der vierten Nachkommastelle (Pip). Daher wird hier gerne der Forex Handel mit Hebel angewandt.

So kann auch bei kleinen Schwankungen des Kurses Profit erzielt werden: Diese Pips machen sich dann zwischen den engen Spreads zwischen Kauf und Verkauf und durch den Hebel vom Forex Broker finanziell bemerkbar.

Das Forex Trading mit Hebelwirkung hat Vor- und Nachteile und zwar je nachdem, wie man die Kursentwicklung einschätzt oder nicht. Vor allem als Neuling versucht man immer wieder gerne, mit relativ hoher Hebelwirkung zu handeln. Dadurch kann es aber auch zu hohen Kapitalverlusten kommen, da der Hebel diese Verluste multipliziert.

Fazit

Anleger am Finanzmarkt sollten aufmerksame Beobachter sein, da sich der Markt derzeit in einer inflationären Zeit befindet. Sie müssen sich bewusst sein, dass der Einstieg in die Forex-Welt Vorteile hat, aber auch Verluste erleiden kann. Daher ist es ratsam, Stop- und Limit-Orders zu verwenden, um das Risiko einzudämmen.