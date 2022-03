Kleine oder große Ratenkredite - ein Kreditvergleich bei Kredit Nordic ist immer sinnvoll

Für Anschaffungen im Haushalt oder auch für Reisen ist ein Kredit heutzutage salonfähig. Die Auswahl an Banken und Finanzdienstleistern, die diese Finanzierungen anbieten, ist durch das Internet merklich gestiegen. Auch größere Finanzierungen sind von Banken meist zu niedrigen Zinsen erhältlich. Allerdings kommt es bei einem Kredit bei Weitem nicht nur auf niedrige Zinsen an. Ein Kreditvergleich, der alle wichtigen Faktoren beleuchtet, ist sehr wichtig.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Der Effektivzins ist ein wichtiges Kriterium bei der Kreditaufnahme

Ein niedriger Zinssatz wird von Verbrauchern immer mit einem günstigen Kredit in Verbindung gebracht. Bei einem Kreditvergleich im Internet, zum Beispiel auf Kredit Nordic, wird Ihnen der Zinssatz auch immer als Erstes angezeigt. Die Konditionen der Hausbank oder einer Filialbank sind zum Beispiel über den Preisaushang in einer Filiale ersichtlich. Wichtig ist immer, dass es sich bei diesem Zinssatz um die Effektivzinsen handelt. Der Effektivzins beinhaltet den sogenannten Nominalzins und alle weitere Kosten, die für die Aufnahme des Kredits anfallen. Dies sind zum Beispiel Bearbeitungsgebühren oder auch bei Immobilienkrediten die Zinsfestschreibungsdauer. Ein Vergleich von Online- und Offline-Angeboten ist daher sehr sinnvoll.

Spesen und Gebühren sind auf lange Sicht nicht zu unterschätzen

Eine Bank gibt ihre Spesen und Gebühren gerne in Prozentsätzen an. Besonders bei längeren Laufzeiten sind diese zusätzlichen Kosten nicht zu unterschätzen. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die monatlich anfallenden Kontoführungs- und Bearbeitungsgebühren schon beim Vergleich genau in Augenschein nehmen. Wenn Sie zum Beispiel eine Immobilie finanzieren, ist bei vielen Banken mit einer sehr hohen Gebühr für die Eintragung im Grundbuch zu rechnen. Sind die Gebühren höher als 1,5 bis 2,5 Prozent des Kaufpreises, verdient die Bank kräftig mit. Bei einem Kreditvergleich ist auch auf Sondervereinbarungen zu achten. Zu diesen Vereinbarungen zählen beispielsweise Sondertilgungen oder auch eine frühere Rückzahlung der kompletten Kreditsumme. Wird eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt, darf sie höchstens 1 Prozent des noch restlichen Kreditbetrags ausmachen.

Die Besicherung eines Kredits muss immer verhältnismäßig sein

Ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe von Krediten ist immer die Bonität. Die Bonität wirkt sich bei vielen Kreditangeboten auch auf die Kosten aus. Antragsteller mit einer sehr guten Bonität sind bei den Banken beliebt und erhalten immer die besten Angebote. Bei vielen Kreditgebern steht zusätzlich zum Kredit der Verkauf einer Restkreditversicherung im Vordergrund. Der Verkauf dieser Versicherung ist ein sehr profitables Geschäft für die Institute und Sie sind als Kreditnehmer im Falle eines Zahlungsausfalls absichert. Bei diesen Angeboten ist vor allem auf die Verhältnismäßigkeit zu achten. Bei einem Kleinkredit mit einer kurzen Laufzeit und niedrigen monatlichen Raten sind diese Versicherungen in aller Regel überflüssig. Kommt es trotzdem zu einem Abschluss, ist diese Versicherung bei einer vorzeitigen Tilgung meist separat zu kündigen.

Der Kreditvergleich hilft bei der Entscheidung und spart gleichzeitig Kosten

Ganz gleich, ob Ihr Kredit für eine Reise oder Anschaffung gedacht ist oder ob Sie eine Immobilie finanzieren möchten. Vor einem Kreditvergleich ist es wichtig, dass der Kredit für den richtigen Zweck ausgesucht wird. Auf einem Vergleichsportal ist ein Kreditvergleich danach sehr einfach. Der Kreditvergleich ist eine Entscheidungshilfe und hilft, Kosten zu sparen. Ein Kredit stellt meist eine langfristige finanzielle Bindung dar. Vor einem Kreditantrag ist es daher auch wichtig, dass die monatlichen Raten bezahlbar sind.