Kleinkredite: Angebote immer vergleichen

Photo by micheile dot com on Unsplash

Was versteht man unter einem Konsumkredit?



Ein Konsumkredit ist auch als Konsumenten-, Privat- oder Verbraucherkredit bekannt. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Ratenkredit, der durch monatliche Raten abbezahlt wird. Viele Kreditanbieter ermöglichen Beträge zwischen 5.000 und 50.000 Euro, jedoch liegt die Entscheidung über den genauen Betrag und die maximale Höhe bei der Bank. Häufige Gründe für die Aufnahme eines Konsumkredits sind:

Fahrzeugkauf

Urlaubsreise

Unterhaltungstechnik oder Haushaltselektronik

neue Möbel

Hochzeit

Ratenkredite mit Zweckbindung sind der Studien-, Immobilien und Autokredit. Wenn Sie beim Autokauf flexibel bleiben wollen, ist ein Kredit ohne Zweckbindung empfehlenswert. Dann können Sie ein gekauftes Auto zu jedem Zeitpunkt veräußern und die restliche Kreditschuld durch den Verkaufserlös tilgen, während Sie ein neues Fahrzeug kaufen. Im Normalfall sind Konsumkredite nicht an einen Verwendungszweck gebunden. Weitere Merkmale, die einen Verbraucherkredit auszeichnen, sind:

Sondertilgungen möglich, die Kreditlaufzeit und Zinszahlungen reduzieren können

Keine Rücklagen notwendig

Übersichtlichkeit dank festem Zinssatz über gesamte Kreditlaufzeit

Wer darf einen Konsumkredit aufnehmen?



Nicht jeder Kreditantrag wird von einer Bank genehmigt. Kreditnehmer müssen volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem müssen Antragsteller ein regelmäßiges Einkommen nachweisen und über eine ausreichende Bonität verfügen. Ein negativer SCHUFA-Eintrag kann ein Grund für die Ablehnung des Kredits sein. Für Selbstständige und Freiberufler gelten weitere Anforderungen, wie zum Beispiel die Vorlage von Gewinn- und Verlustrechnungen.



Worauf es beim Vergleich von Konsumkrediten ankommt



Vor der Beantragung eines Kredits ist zunächst ein Vergleich verschiedener Anbieter durchzuführen, um die günstigsten Konditionen zu finden. Bei Better Compared können Verbraucher kostenlos Kredite miteinander vergleichen. Neben dem Zinssatz, dessen Höhe von den Einkommensverhältnissen abhängig ist, sollten Kreditnehmer weitere Faktoren berücksichtigen. Sondertilgungen erlauben eine schnellere Rückzahlung des Kredits, sofern dem Kreditnehmer plötzlich ein größerer Geldbetrag zur Verfügung steht. Die Option einer Ratenänderung oder Ratenaussetzung ermöglicht eine Anpassung an veränderte finanzielle Gegebenheiten.



Fazit



Bedenken Sie, dass die Aufnahme eines Kredits nur eine Option von vielen für eine Finanzierung ist. Sich für Luxusgüter, wie das neueste Smartphone oder ein teures Auto zu verschulden, ist nicht nutzbringend. In so einem Fall bietet es sich an, länger zu sparen. Vor der Aufnahme eines Konsumkredits ist die Prüfung der eigenen finanziellen Situation notwendig. Sollten Sie nicht sicher sein, ob eine Kreditaufnahme in Ihrer Situation notwendig ist, können Sie eine Verbraucherzentrale oder Schuldnerberatung kontaktieren.