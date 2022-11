Klimafreundliche Kryptowährungen: Diese Coins setzen auf Nachhaltigkeit

Klimafreundlichere Kryptowährungen liegen im Trend. Investoren halten gezielt Ausschau nach Kryptowährungen, die eine gute Ökobilanz haben und deshalb weniger kritisch zu betrachten sind. Der Nachhaltigkeitsgedanke in der Kryptobranche wirkt sich nach und nach auf die Kursentwicklung aus und sorgt dafür, dass sogenannte „grüne Coins“ sich stärker durchsetzen können. Dieser Artikel soll beleuchten, was erforderlich ist, damit eine Kryptowährung als klimafreundlich bezeichnet werden kann und einige Coins vorstellen, die bereits auf dieses Konzept setzen .

Warum sind einige Kryptowährungen grüner als andere?

Bei digitalen Währungen ist das Thema ‚Energie‘ von zentraler Bedeutung. Da es Energie in der Regel nur mit den entsprechenden Emissionen gibt, ist der CO²-Ausstoß unweigerlich an die Coins gekoppelt. Einige Vertreter des Marktes haben allerdings einen Weg gefunden, den Energiebedarf zu senken.

Der Konsensmechanismus

Für die Sicherung und Bereitstellung von Einheiten einer Kryptowährung benötigt das jeweilige System eine zugrundeliegende Arbeitsweise. Derzeit sind bei Blockchain-Systemen die Prinzipien ‚Proof of Work‘ und ‚Proof of Stake‘ geläufig. Bei ersterem wird mit kollektiver Rechenleistung ein Netzwerk zur Bestätigung und Bewegung von Coins aufrechterhalten. Für diese Rechenleistung wird sehr viel Energie benötigt. Denn die Miner benötigen diese, um komplexe Formeln zu lösen. Mit ‚Proof of Stake‘ kann auf diesen Energiebedarf verzichtet werden. Denn hier wird mit netzwerkeigenen Ressourcen für eine Bestätigung der Coins gesorgt. Ethereum ist ein Vorreiter für eine Umstellung auf dieses Funktionsprinzip.

Für die Frage, wie wichtig es vor allem mit der Perspektive auf eine klimafreundlichere Kryptobranche ist, den Konsensmechanismus langfristig von Proof of Work auf Proof of Stake umzustellen, hat Ethereum die Erklärung geliefert. Die Krypto-Plattform mit der dazugehörigen Kryptowährung Ether hat erst im September den großen Merge gewagt und den Konsensmechanismus in zwei Stufen am 6. und 15. September auf die nachhaltigere Variante Proof of Stake umgestellt. Die Frage, ob es möglich ist, Kryptowährungen auf einen klimafreundlicheren Weg zu führen, wurde nie zuvor so öffentlichkeitswirksam erörtert.

Projekte und Initiativen mit Klimaziel

Für die großen Kryptowährungen auf dem Weltmarkt ist es jedoch keineswegs ausreichend, lediglich interne Prozesse zu optimieren. Die globale Klima-Situation erfordert umfassende Maßnahmen. Einige Unternehmen verknüpfen ihre Tätigkeiten auf dem Kryptomarkt mit gezielten Projekten und Initiativen, die sich für eine positive Klimabilanz engagieren. So nutzen Währungen wie SolarCoin und IMPT ihren Einfluss und das Kapital, um Projekte für den Klimaschutz zu finanzieren. Bei IMPT geht es vorrangig um CO²-Kompensation. Bei SolarCoin werden Erbauer von Solaranlagen mit entsprechenden Token belohnt.

Eine klare Klimavision

Damit Kryptowährungen als klimafreundlich eingestuft werden können, sollten die Unternehmen, die dahinterstehen, ein klares Ziel vor Augen haben und eine Vision, die Klimaziele in den Fokus nimmt. Auch ein konkreter Plan, wie diese Ziele langfristig verfolgt und erreicht werden können, sind wichtig, um einer Kryptowährung einen „grünen Charakter“ zuzuschreiben.

Ein Negativ-Beispiel ist hier der Bitcoin. Ethereum wiederum ist auch bezüglich der Vision ein Vorzeigekandidat. Das Ziel der umweltfreundlichen und energiesparenden Blockchain stand schon vor Jahren als Treiber hinter dem Bestreben des Konzerns.

Diese Coins verfolgen klimafreundliche Ziele

Nicht nur Ethereum, sondern auch andere Coins gelten als klimafreundlich. Einige Player auf dem Markt sind sogar brandneu. Das Ziel ist bei diesen Kandidaten immer dasselbe: Umweltschonende Alternativen bieten.

Ethereum (ETH)

Ether – die Kryptowährung aus dem Hause Ethereum – ist das Paradebeispiel für eine umweltfreundliche Vision. Der Merge, der auf den ökologischen Proof of Stake umstellen sollte, war von langer Hand geplant. Die Umsetzung war mit einigen Hürden verbunden, konnte jedoch letztendlich stattfinden. Mit der neuen Technologie spart das Unternehmen nun über 99 Prozent des ursprünglichen Energiebedarfes ein.

IMPT (IMPT)

Bei IMPT geht es um CO²-Kompensation. Das Unternehmen zielt darauf ab, in der Zukunft eine Shopping-Plattform bereitzustellen, auf der Kunden für den Einkauf mit Token belohnt werden. Diese können dann individuell in Emissionszertifikate umgewandelt werden. Der Emissions-Handel soll das Online-Shopping zu einer grüneren Alternative zum stationären Handel machen. Der Coin ist noch im Aufbau. Große Marken wie Apple sollen bei dem Projekt schon an Board sein.

SolarCoin (SLR)

Wie oben bereits erwähnt, nutzt SolarCoin ein ähnliches Prinzip. Wer sich eine Photovoltaikanlage kauft, kann diese bei SolarCoin registrieren lassen. Als Belohnung erhält der Kunde dann eine entsprechende Anzahl Token. Das soll einen Anreiz schaffen, Solarenergie zu nutzen. Trotz der guten Absichten ist der Wert der Kryptowährung sehr volatil.

Powerledger (POWR)

Ein ehrenwertes Ziel hat sich auch das Unternehmen Powerledger auf die Fahne geschrieben. Laut der Vision soll in Zukunft die Bereitstellung und der Bezug von Energien demokratisch organisiert sein. Das bedeutet, dass der Verbraucher wählen kann, aus welchen Quellen er seine Energieversorgung bezieht. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Energieversorger und Betreiber in der Energiegewinnung.

Cardano (ADA)

Ähnlich wie Ethereum nutzt auch Cardano den Konsensmechanismus als Blockchain-System. Damit verzichtet es auf die Verwendung exorbitanter Mengen an Rechenleistung und Strom. Gleichzeitig setzt sich der Konzern aktiv für die Aufforstung unserer Wälder ein. So stehen in Kenia mehr als eine Million Bäume. Die Fläche trägt den Namen ‚Cardano-Forest‘.

Fazit

Für eine grünere Welt muss die Menschheit wohl noch einige weitere Schritte gehen. Dass wir mit diesen grünen Kryptowährungen die Möglichkeit haben, zumindest an der Digitalisierung schon einmal etwas zu verändern, ist eine großartige Entwicklung. So bleibt mehr Kraft, sich auf die anderen Baustellen zu konzentrieren.