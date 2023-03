Kredit ohne Arbeitsstelle: Ist das möglich?

Kann man eigentlich auch als arbeitslose Person einen Kredit aufnehmen? Immerhin kann insbesondere der Wegfall der Arbeitsstelle die Notwendigkeit eines Kredits besonders bedingen. Das Portemonnaie ist leer, aber die Miete muss ebenso Monat für Monat weiter bezahlt werden wie auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten mit Lebensmitteln und Co. gestemmt werden. Das Arbeitslosengeld und vor allem auch das darauf folgende Bürgergeld fallen natürlich wesentlich geringer aus als der vorherige Lohn aus, sodass am Ende des Monats schnell ein Minus auf dem Konto zu erblicken ist. Ein Kredit würde hier eine schnelle Abhilfe schaffen und jede Menge Luft verschaffen, um sich ganz in Ruhe ohne Sorgen um die Existenz nach einer neuen Arbeitsstelle umzuschauen.

Allgemeine Zeitung