Kurzfristig bis zu 50.000 Euro Kredit: Darlehensvergleiche sind immer wichtig

Kurzfristige Kredite sind in der Regel nicht zweckgebunden



Darlehen können für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Sie erhalten einen Autokredit beispielsweise für die Anschaffung eines Fahrzeugs. Die Zinsen sind oft günstiger, weil sofort eine Sicherheit gegen das Darlehen steht - z.B. das Auto oder eine Immobilie bei einem Baukredit. Kurzfristige Darlehen sind in der Regel allerdings nicht zweckgebunden. Dies bedeutet, Sie können das Darlehen frei verwenden, aber haben dafür höhere Kosten. Je nach Anliegen lohnt es sich deshalb zu vergleichen, ob nicht doch ein zweckgebundenes Darlehen verfügbar ist, das Ihnen schnell zur Verfügung gestellt wird. Im Bereich der Konsumgüter sind beispielsweise entsprechende Finanzierungen von Elektrogeräten üblich.



Die Vergabezeit kann sich auf die Zinshöhe auswirken



Kreditgeber benötigen Zeit für eine Darlehensvergabe, um Ihre Bonität zu überprüfen. Dabei handelt es sich um Ihre Kreditrückzahlungsfähigkeit. Je schneller Sie einen Kredit brauchen, desto geringer ist das Fenster, das für diesen Vorgang bleibt. Entsprechend steigt das Risiko für den Geldgeber. Oft bezahlen Sie deshalb als Ausgleich höhere Zinsen. Wie teuer kurzfristige Darlehen sind, kann deshalb von einem Anbieter zum nächsten erheblich schwanken.



Diese Faktoren sind ebenfalls für die Zinshöhe entscheidend:



- problematische Schufa bzw. Kreditvergabe ohne Schufa

- niedriges festes Einkommen

- ausschließlich Einkünfte aus freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit

- keine Sicherheiten (wie z.B. Bürgen)

- Darlehenslaufzeit

- Kreditsumme



Achten Sie auf den Zinskorridor und Berechnungsbeispiele



Die meisten Darlehensgeber bieten Ihnen vor Ihrer Antragsstellung einen Zinskorridor an, um zu verdeutlichen, welche Kosten auf Sie zukommen können. Dessen Spannbreite ist sehr groß, da der Kreditgeber noch keine Informationen über Sie besitzt. Sie wissen in einem Vergleich also erst einmal nur, wie gut oder schlecht es werden kann. Zusätzlich führen die Anbieter aber auch Beispielrechnungen an, die zeigen, unter welchen Bedingungen zwei Drittel der Kunden welchen Zinssatz erhalten. Dies gibt Ihnen weitere Anhaltspunkte. Vergessen Sie dabei nicht, dass dennoch keine Garantie besteht, dass auch für Sie die Angabe aus der Beispielrechnung gilt.



Achten Sie auf die Nebenbedingungen



Ein Darlehen kommt mit einer ganzen Reihe von Nebenbedingungen. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um hohe Summen handelt - wie eben einen 50.000 Euro Kredit. Drei Nebenbedingungen sollten Sie für Ihren Vergleich besonders beachten:



1. Müssen Sie eine Kreditausfallversicherung abschließen, um das Darlehen zu erhalten? Falls ja: Wie viel kostet diese? Entsprechende Policen können sehr teuer sein.

2. Sind Sondertilgungen kostenlos? Falls nein: Wie teuer sind sie?

3. Existiert eine Vorfälligkeitsentschädigung? Müssen Sie als eine Strafgebühr bezahlen, wenn Sie das Darlehen vor Ende der Laufzeit vollständig tilgen? Falls ja: Wie viel Geld müssen Sie einplanen? Maximal kann sie ein Prozent der noch offenen Darlehenssumme ausmachen. Nur bei Bau- und Immobilienkrediten darf sie größer sein.



Fazit: Nehmen Sie sich auch für einen kurzfristigen Zeit



Wenn es mit einem Darlehen eilt, entsteht schnell Hektik. Sie möchten so schnell wie möglich Ihren Kredit bekommen, um sich Ihrer Sorge zu entledigen oder sich Ihren Wunsch zu erfüllen. Dies kann allerdings ein kostspieliger Fehler sein. Nehmen Sie sich auch bei einem kurzfristigen Darlehen die Zeit für einen angemessenen Vergleich. Kredite sind nie der einzige Weg, um sich höhere Geldbeträge liquide zu machen, auch sparen und Verkauf von Besitzgütern (Aktien) sollten immer als Option in Betracht gezogen werden.