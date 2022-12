Lebensversicherungen sind laut BaFin oft deutlich zu teuer

In Deutschland sind laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dem Bund der Versicherten e. V. (BdV) viele fondsgebundene Lebensversicherung deutlich zu teuer. Die Unternehmen verstoßen damit gegen Versicherungsprinzip.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Laut Finanzreport.com sind Versicherungsanlageprodukte bei vielen Menschen in Deutschland ein großer Bestandteil der Altersvorsorge. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat deshalb kürzlich die Effektivkosten dieser Produkte untersucht.

· Versicherungsanlageprodukte sind Lebensversicherungsverträge, deren Fälligkeits- oder Rückkaufswert Marktschwankungen unterliegt. Es kann sich dabei um klassische Produkten mit Zinsgarantie, aber auch um Mischprodukte (Hybridprodukte) und Mischprodukte (Hybridprodukte) handeln. Geförderte Rentenversicherungsprodukte wie die Riester-Rente und Produkte der betrieblichen Altersvorsorge gehören hingegen nicht zu den Versicherungsanlageprodukten.

· Die Effektivkosten eines Versicherungsanlageprodukts geben an, wie stark die Rendite insgesamt durch die Gebühren der Versicherungsgesellschaft gemindert werden.

In der Europäischen Union (EU) schreibt die Insurance Distribution Directive (IDD), eine europäische Versicherungsvertriebsrichtlinie, bei Versicherungsanlageprodukten spezielle Wohlverhaltenspflichten vor, um Interessenkonflikten und eine zu hohe Kostenbelastung der Versicherten zu verhindern.

Hohe Kosten als Hinweis auf Interessenkonflikte im Vertrieb

Laut der BaFin sind hohe Effektivkosten bei Versicherungsanlageprodukten ein Indiz für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Wohlverhaltenspflichten der IDD schreiben jedoch den Versicherern im Produktfreigabeverfahren ein zumindest angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis vor.

Außerdem sind hohe Effektivkosten ein Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte im Vertrieb der Versicherungsanlageprodukte. Oft sind die Provisionszahlungen bei Versicherungsanlageprodukten mit hohen Effektivkosten ebenfalls besonders hoch. Es ist also wahrscheinlich, dass Vermittler gezielt diese Produkte bewerben, anstatt dem Kunden eine Lebensversicherung zu empfehlen, die optimal zu seinen Anforderungen passt.

Untersuchung des Bunds der Versicherten e. V. (BdV)

Der Bund der Versicherten e. V., eine der wichtigsten Verbraucherschutzorganisationen in Deutschland, hat auf Basis der Daten der BaFin eine weitergehende Untersuchung zu den Effektivkosten bei Lebensversicherungen durchgeführt. Dabei haben die Ökonomen um den Vorstandssprecher Axel Kleinlein errechnet, welcher Anteil der Zahlbeiträge die Versicherer als Kosten abziehen.

„ Bei einem durchschnittlichen fondsgebundenen Vertrag kassieren die Versicherer etwa ein Viertel der eingezahlten Beiträge nur für Kosten ein. “ Vorstandssprecher Kleinlein

Die Kostenbelastung ist laut dem BdV überraschenderweise bei klassischen Lebensversicherungen mit garantierten Leistungen am geringsten. Wie Kleinlein erklärt, setzt dies massive Fehlanreize und widerspricht dem Versicherungsprinzip.

„Das jetzige System belohnt ausgerechnet die Versicherer, die besonders schlechte Angebot aussprechen“, konstatiert Kleinlein.

Bund der Versicherten e. V. erklärt Effektivkosten

In ihrer Publikation erklärt der Bund der Versicherten e. V. zudem die Auswirkungen der Effektivkosten am Beispiel einer fondsgebundenen Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 30 Jahren und jährlichen Kosten von 1,9 Prozent. Die Effektivkosten des Versicherungsanlageproduktes reduzieren die Rendite also um 1,9 Prozent. Besonders Menschen mit einer geringen Finanzkompetenz erscheint die Höhe der Gebühren gering. Tatsächlich sorgen die Effektivkosten aber für einen Abzug von 29,2 Prozent auf jede Einzahlung.

„Effektivkosten von 1,9 Prozent klingen nicht hoch und verbergen, dass tatsächlich knapp ein Drittel der Sparleistung unmittelbar von Kosten aufgefressen werden“, erklärt Kleinlein.

Hohe Effektivkosten bei Lebensversicherungsverträgen

Die tatsächlichen Kosten bei klassischen Versicherungsverträgen mit Garantien liegen laut der Analyse des Bunds der Versicherten e. V. im Mittel bei 16 Prozent. Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen reduzieren die Effektivkosten die eingezahlten Beiträge im Durchschnitt um 26 Prozent, obwohl die Kunden hier zusätzlich das volle Anlagerisiko übernehmen müssen und weniger oder keine Garantien erhalten.

„Es widerspricht dem Versicherungsprinzip, wenn die Lebensversicherer bei den für die Versicherten riskantesten Angeboten die höchsten Kosten ansetzen. Die Unternehmen belohnen sich mit hohen Kosten dafür, dass sie noch weniger Leistung in Form von Garantien liefern. Das ist absurd“, erklärt Kleinlein.