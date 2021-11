Lohnt sich der jährliche KFZ-Versicherungswechsel?

In den Monaten Oktober und November werben die Kfz-Versicherer in allen Medien für einen Versicherungswechsel. Zum 1. Januar 2021 waren etwa 66,9 Millionen Fahrzeuge und Anhänger in Deutschland zugelassen und versichert. Für einige Versicherungsnehmer kann sich ein Vergleich von Zeit zu Zeit durchaus lohnen. Es können laut den Verbraucherzentralen oftmals mehrere Hundert Euro gespart werden. Ist aber ein jährlicher Kfz-Versicherungswechsel tatsächlich für jeden Autofahrer angebracht?

Photo by Sarah Brown on Unsplash

Die verschiedenen Kfz-Versicherungen sind für Laien schwer zu kalkulieren

Jährlich haben Kfz-Halter die Möglichkeit, ihren den laufenden Versicherungsvertrag der Haftpflicht-, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung zum 30. November zu kündigen. Eine außerordentliche Kündigung ist bei einer Tariferhöhung möglich. Begünstigt durch das Internet oder auch den Versicherungsmakler vor Ort, ist der Wechsel zu einer anderen Versicherungsgesellschaft heutzutage ein sehr einfaches Unterfangen. Allerdings muss bei einem Wechsel einiges beachtet werden. Versicherte, die zum Beispiel keine wahrheitsgemäßen Angaben zur jährlichen Fahrleistung machen, können in einem Schadensfall sehr schnell zur Kasse gebeten werden. Die Versicherungsgesellschaften verlangen nicht selten einen kompletten Jahresbeitrag als Strafzahlung. Für die Berechnung der Versicherungsleistung bei Kraftfahrzeugen nutzen die Versicherer etwa 40 verschiedene Kriterien. Es ist daher sehr schwierig, konkret zu sagen, welches Angebot tatsächlich eine hohe Einsparung möglich macht.

Der Vergleich von Kfz-Versicherungen funktioniert am einfachsten auf einem Portal im Internet

Eine Haftpflichtversicherung für das Kfz ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Jedes 5. Fahrzeug in Deutschland ist auf diese Art versichert. Es handelt sich in vielen Fällen um ältere Kraftfahrzeuge, bei denen ein Teil- oder Vollkaskoschutz zu teuer wäre. Auch bei diesen Versicherungen lässt sich aber laut vieler Experten jede Menge Geld sparen. Die Angebote der mehr als 90 namhaften Versicherungsgesellschaften sind für den Laien nicht überschaubar. Einen guten Einblick über die Leistungen und eine einfache Art des Vergleichs bieten verschiedene Vergleichsportale im Internet an. Da die Daten der bestehenden Versicherung vorliegen, gestaltet sich der Vergleich recht einfach. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Viele Vergleichsportale arbeiten auf Provisionsbasis und sind daher nicht so unabhängig, wie es scheint. Direktversicherer sind oft viel günstiger. In einigen Fällen fehlt aber ein Ansprechpartner, der besonders im Schadensfall sehr wichtig ist.

Die Deckungssumme der Versicherung ist ein sehr wichtiges Kriterium beim Wechsel

Da die Versicherungsgesellschaften ständig um Neukunden kämpfen, sind die Versicherungsangebote für Kfz-Halter, die wechseln, oft günstiger als die der Bestandskunden. Einige Versicherer sind aber schon dazu übergegangen, dass sie ihre Bestandskunden für eine Verlängerung des Vertrags belohnen. Diese Belohnungen drücken sich oftmals in Rückerstattungen bei unfallfreiem Fahren aus. Bei einem Wechsel sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass nicht am falschen Ende gespart wird. Ein wichtiges Kriterium beim Abschluss der Versicherung ist daher die Deckungssumme. Diese Deckungssumme muss für Schäden des Unfallgegners, mögliche Verletzungen der Insassen, geschädigter Fußgänger oder Radfahrer und auch für Umweltschäden ausreichend sein. Die Experten von Verbraucherzentralen raten daher, eine Deckungssumme von mindestens 100 Millionen Euro zu wählen.