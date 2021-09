Mieten statt Kaufen: Sharing Economy liegt im Trend

Photo by ZACHARY STAINES on Unsplash

Diese Möglichkeit ist besonders interessant, wenn es um teure Geräte aus dem Bereich der Elektronik geht. Der Kauf eines modernen Laptops oder des Hightech-Smartphones kann schon richtig ins Geld gehen. Kein Wunder, dass viele Deutsche diese Anschaffung hinauszögern und einen veralteten Computer mit inaktueller Software nutzen. Das hat auch eine Studie des Sicherheitsunternehmens Avast ergeben, über die Computer-Bild berichtete.

Neue Technik schützt vor Sicherheitslücken

Auch vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich einmal näher mit dem Mieten von Rechnern und Laptops zu befassen. Denn dieses Geschäftsmodell, das beispielsweise das Unternehmen Grover anbietet, hat gleich mehrere Vorteile.

Zum einen natürlich die Tatsache, dass die Technik immer auf dem neuesten Stand ist. Das schützt vor Sicherheitslücken der Software, die es Hackern ermöglichen, an sensible Daten zu kommen oder Schadprogramme auf dem Rechner zu installieren. Da die moderne Welt nämlich zunehmend über den Austausch von Daten durch das Internet lebt, wird auch die Sicherheit immer wichtiger. Dafür ist die elektronische Patientenakte ein gutes Beispiel. Aktuell gibt es viele Diskussionen darüber, wie die Sicherheit der Patientendaten gewährleistet werden kann. Wer aber einen veralteten Rechner nutzt, bietet Datendieben eine zusätzliche Angriffsfläche. Der zweite Vorteil des Mietens ist natürlich der Preis. Es macht schon einen Unterschied, ob man rund 20 Euro im Monat für ein Top-Gerät ausgibt oder alle drei Jahre 4000 Euro für die Neuanschaffung investiert.

Das Mieten von Dingen ist zunächst einmal eine einfache Möglichkeit, Geld zu sparen. Allerdings nicht immer: Bei Waschmaschinen beispielsweise sind die monatlichen Mietkosten oftmals so hoch, dass man nach drei Jahren den Neupreis für eine Maschine ausgegeben hat. Generell raten Verbraucherschützer deshalb auch dazu, vor allem Geräte zu mieten, die nicht im Dauereinsatz sind, was auf die meisten Computer in Privathaushalten zutrifft. Und natürlich sollte man das Kleingedruckte im Mietvertrag genau lesen. Vor allem den Passus, bei dem es um Reparaturen geht. Viele Anbieter übernehmen hier einen überwiegenden Teil der Kosten, was wieder ein Pluspunkt für Sharing-Modelle ist.

Sharing Economy schützt die Umwelt

Car-Sharing, bei dem man ein Auto mit anderen Nutzern teilt, ist bereits weit verbreitet. Ähnliche Mietmodelle gibt es aber auch für Luxus-Accessoires wie etwa Designertaschen und sogar Kinderspielzeug und Babykleidung. Das ist auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit eine interessante Alternative: Der größte Teil des ökologischen Fußabdrucks, den ein Produkt hinterlässt, entsteht bei seiner Herstellung. Denn die verbraucht eine Menge Ressourcen – von den Materialien bis hin zur Energie, die für die Produktion benötigt wird.

Da ein Mietprodukt von mehreren Anwendern gebraucht wird, verteilt sich der Fußabdruck auf eine höhere Anzahl von Nutzungen. Das allerdings funktioniert nur dann, wenn das hergestellte Produkt qualitativ auch so gut ist, dass es langfristig vermietet werden kann. Daher ist der Trend zur Sharing Economy auch ein Bekenntnis zu mehr Qualität und Langlebigkeit. Das hilft ebenfalls dabei, Müllberge zu reduzieren. Dazu muss man wissen: Jahr für Jahr produziert ein Konsument in Deutschland rund zehn Kilogramm Elektroschrott, der aufwendig entsorgt werden muss und vielfach auch nicht recycelt werden kann.

Die Idee der Sharing Economy ist auch bei neuen Technologien wie etwa dem E-Auto interessant. Denn wer sich nicht sicher ist, ob so ein Wagen die richtige Wahl ist, kann dies durch Mietangebote erst einmal in Ruhe testen. Deshalb bieten Autohersteller teilweise Abos für E-Autos an, welche die Lücke zwischen Leasing und Sharing schließen.

Autos spielen beim Gedanken der Sharing Economy traditionell eine besonders große Rolle – und das nicht nur wegen ihres hohen Anschaffungspreises. Durchschnittlich nämlich wird ein Kfz lediglich eine Stunde am Tag genutzt. Die restlichen 23 Stunden steht es nur herum. Vor allem in Großstädten führen Parkplatzprobleme zudem dazu, dass viele Autobesitzer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und den eigenen Wagen nur für den Wocheneinkauf und für Ausflüge nutzen. Dafür zahlen sie aber Steuern und Versicherungen für das gesamte Jahr.

Unterm Strich ist Mieten statt Kaufen also gut für Klima und Umwelt und in vielen Fällen auch besonders sparsam. Darüber hinaus ist es aber auch ausgesprochen flexibel. Denn beim Mieten muss man sich nicht dauerhaft auf ein Modell festlegen, sondern kann mit gutem Gewissen zwischen verschiedenen Angeboten wechseln. Das eigene Mietgerät macht dann einfach einen anderen Benutzer glücklich.