Neuer Eigentümer von Versicherungen.de: Synatix erweitert Domain-Portfolio

Große Pläne mit Versicherungen.de

Synatix möchte Versicherungen.de wieder neues Leben einhauchen und zu einer marktführenden Marke aufbauen. Für Fabian Simon, Gründer und Geschäftsführer des niedersächsischen Unternehmens, ist der Erwerb der Domain ein wichtiger Meilenstein: „Versicherungen.de komplettiert unser Fintech-Paket. Finanzieren, anlegen, versichern – bald können wir unseren Kundinnen und Kunden all das aus einer Hand bieten.“

Schon jetzt ist Synatix im Fintech-Sektor breit aufgestellt. Die bekannteste Eigenmarke aus dem Portfolio des Venture Builders: KREDIT.DE. Das Finanzierungsportal zählt zu den beliebtesten Anlaufstellen für deutsche Kreditnehmende – egal, ob diese auf der Suche nach einem Privatkredit, einem Autokredit, einer Baufinanzierung oder sonstigen Darlehen sind. KREDIT.DE setzt auf individuellen Service und persönliche Betreuung, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei der professionellen Beratung, die am Telefon, im Internet oder sogar vor Ort stattfindet, stehen stets die Kundenbedürfnisse im Vordergrund.

Bemerkenswert: Auch die Rechte an der Internetadresse Kredit.de erwarb Synatix aus der Konkursmasse von Unister. Die Adresse, die lange Zeit als teuerste Domain Deutschlands galt, ging 2017 in den Besitzer des Hamelner Unternehmens über. Noch 2008 hatte Unister für Kredit.de die damalige Rekordsumme von knapp 900.000 Euro gezahlt.

Auch im Anlage-Bereich ist Synatix mit beliebten Internetseiten vertreten. So finden sich auf den Portalen Bausparvertrag.de und Depot.de zum Beispiel attraktive Angebote für angehende Bauherren, Anleger und Vorsorgende. Firmenchef Simon ist überzeugt, dass ein Vorstoß in den Bereich Versicherungen in dieser Konstellation zusätzliche Synergien freisetzt: „In Zukunft werden wir in dieser Hinsicht also deutlich aktiver sein. Versicherungen.de ist ein zentraler Baustein unserer langfristigen Strategie.“

Individueller Service nach dem Vorbild von KREDIT.DE

Auf Versicherungen.de soll ein leistungsfähiges Vergleichsportal entwickelt werden, mithilfe dessen Kunden genau die Versicherungsprodukte finden, die zu ihren Bedürfnissen passen. Wie er die Kunden von seinem Angebot überzeigen will, weiß Simon genau. Und das funktioniere nicht nur über den Preis: „Günstige Versicherungsangebote findet man auf zig Portalen. Die müssen und werden wir natürlich auch bieten. Aber das allein reicht nicht. Heute wollen die Kunden individuelle Betreuung und umfassenden Service, am liebsten alles direkt online.“

Dieselbe Erfahrung mache man auch bei KREDIT.DE. Dort habe der kompromisslose Fokus auf umfassende persönliche Beratung den Weg zum Erfolg geebnet. „Wir helfen unseren Kunden, die richtige Entscheidung zu treffen,“ sagt der Unternehmer. „Deshalb kommen sie zu uns.“

Gemessen an den Rezensionen, welche die KREDIT.DE-Kunden auf unabhängigen Bewertungsportalen wie Trustpilot hinterlassen, bleiben an dieser Einschätzung wenig Zweifel. KREDIT.DE erreicht dort einen außergewöhnlich hohen Notendurchschnitt. Fast immer vergeben die Nutzer die Höchstpunktzahl. Dabei werden nicht nur die günstigen Konditionen der vermittelten Kredite gelobt, sondern vor allem das persönliche Engagement des erfahrenen Service- und Beratungs-Teams.

Eine solch hohe Kundenzufriedenheit möchte Synatix auch mit Versicherungen.de erreichen. Bis der offizielle Startschuss für das Portal fällt, wird es jedoch noch ein wenig dauern. Aktuell befinde sich das Projekt in der Planungs- und Konzeptionsphase. Mit einer Liveschaltung sei frühestens im Laufe des Jahres 2025 zu rechnen.