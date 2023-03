Pflegeimmobilien – welche Anforderungen müssen sie erfüllen?

Pflegeimmobilien sind eine Investition in die Zukunft. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können. Neben der Barrierefreiheit spielt vor allem die Sicherheit eine Rolle. So müssen brandschutzkonforme Materialien und Türen verbaut werden und die Evakuierung im Notfall planmäßig umgesetzt werden können.

Was sind Pflegeimmobilien?

Pflegeimmobilien sind Häuser, die die für den Betrieb von Pflegeeinrichtungen geeignet sind und genutzt werden. Nicht jede Pflegeimmobilie ist ein großes Altenheim, neue Wohnformen im Alter lassen auch die Pflegeimmobilien in neuem Look daherkommen.

Wer eine Pflegeimmobilie kaufen möchte, sollte sich gut informieren. Es gibt einige Kriterien, die Pflegeimmobilien erfüllen müssen, damit sie als solche anerkannt und genutzt werden können. Dazu gehören eine geeignete Infrastruktur, ein angemessener Komfort und spezielle bauliche Anforderungen.

Soll in so einer Immobilie aktiv gepflegt werden, kommen arbeitsmarktpolitische Themen hinzu und natürlich Vorgaben nach dem Sozialgesetzbuch, der Pflegekasse etc. So ist ein Personalschlüssel einzuhalten und Betreiber müssen sich auf Kontrollen der geldgebenden Instanzen einstellen.

Welche Vorteile bieten Pflegeimmobilien?

Im Vergleich zu einem Mehrfamilienhaus sind Pflegeeinrichtungen so konzipiert, dass lebenslimitierte Menschen dort einziehen und betreut werden. Senioren wollen bis zum Schluss zuhause leben, doch nicht immer können Familien sich ausreichend kümmern. Der Einzug in ein Pflegeheim ist dann unausweichlich.

Es heißt, Pflege in Deutschland sei teuer, doch tatsächlich machen die wenigsten Besitzer von Pflegeimmobilien das große Geschäft. Im Gegenteil, sie stellen sich einer großen gesellschaftlichen Verantwortung und nehmen bürokratische Hürden und strenge Kontrollen auf sich, um Pflegeplätze zu schaffen.

Eigentümer sind aber auch nicht immer die Betreiber des Pflegebetriebs, sondern stellen nur die Immobilie zur Verfügung.

Wonach wählen Senioren und ihre angehörigen einen Pflegeplatz aus?

Ein entscheidender Faktor sind die verfügbaren Pflegeeinrichtungen, die den Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bieten. Die Einrichtungen sollten eine 24-Stunden-Betreuung und eine medizinische Versorgung für den Fall eines Notfalles anbieten. Im Idealfall ist auch eine gezielte Betreuung für Menschen mit Behinderungen oder Demenz vorhanden. So können die Bewohner in einer Pflegeimmobilie unter sicheren und geschützten Bedingungen leben und das Leben so gut es geht genießen.

Übrigens können Pflegeanbieter auch wie eine Art Pflegehotel agieren. Denn einige Familien geben ihre Angehörigen in Kurzzeitpflege, um die eigenen Akkus wieder aufzuladen und selbst Urlaub machen zu können. Während die pflegenden Angehörigen Urlaub von der Pflege machen, machen die Pflegebedürftigen ebenfalls eine Art Urlaub und gehen nach einigen Wochen wieder in die altbekannte Umgebung.

Wie kann man eine geeignete Pflegeimmobilie finden?

Eine Pflegeimmobilie muss bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie als Renditeobjekt für Investoren interessant ist. Daher sollte sie mindestens über eine gewisse Größe verfügen, um eine ausreichende Zahl an Einheiten beziehungsweise Wohneinheiten anbieten zu können. Um den Bewohnern die Möglichkeit zu bieten, sich an der frischen Luft aufhalten zu können, sind Grünanlagen rundherum, Balkone und Terrassen fast ein Muss. Einrichtungen, die auch über einen Garten und ähnliche Einrichtungen verfügen, bieten den Bewohnern eine angenehme und zufriedenstellende Lebensqualität und zugleich auch Aktivierungsmöglichkeiten, wenn die Bewohner selbst noch Freude an der Gartenarbeit haben.

Tatsächlich suchen Investoren meist nach Angeboten, die bereits als Pflegebetrieb genutzt werden oder nach Grundstücken, um nach Plan eine Residenz zu bauen. Alte Gebäude sind meist nur schwer zu sanieren und der erhöhten Wasser- und Brandschutzsicherheit, einer barrierefreien Zugänglichkeit sowie modernen Klimaanlagen- und Beleuchtungssystemen zugänglich zu machen.