Rentnerkredite: Das sind die Möglichkeiten und Fehler

Kredite speziell für Menschen, die schon im Seniorenalter sind: Gibt es sowas? Ja, es gibt mittlerweile Angebote, die in Frage kommen. Das war nicht immer so. Lange Zeit mussten sich Rentner anhören, dass sie für größere Darlehen nicht geeignet sind oder sie mussten sich mit unfairen Konditionen zufriedengeben.

Tatiana P via unsplash.com

Foto: Tatiana P via unsplash.com

Glücklicherweise haben viele Kreditgeber erkannt, dass das Alter eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Sie ermöglichen es, typische Darlehen aufzunehmen oder schaffen sogar Kreditvarianten, die sich explizit an Senioren richten. Wer sich ein Beispiel anschauen möchte, kann dies hier tun: Kredit für Rentner. Bei der BestAger Finanzierung bietet der Allianz Konzern ein spezielles Darlehen für Rentner, das zu Lebzeiten nicht zurück gezahlt werden muss. Bis zu 40% des Immobilienwertes sind hier als tilgungsfreies Darlehen möglich.

Herausforderungen bei der Kreditsuche

Doch warum ist es überhaupt nötig, Kredite zu schaffen, die sich speziell an Senioren richten? Viele Banken und andere Kreditgeber schrecken davor zurück, Menschen höheren Alters große Darlehen zu geben. Das liegt daran, dass sie ein hohes Ausfallrisiko erwarten und nur wenige Rentner ein entsprechend hohes monatliches Einkommen haben, um größere Summen abzuzahlen.

Allerdings gibt es gleichzeitig immer mehr Menschen, die auch nach ihrem 60., 70. oder 80. Geburtstag Pläne haben oder Projekte verwirklichen wollen. Ihnen den Zugang zu den entsprechenden Mitteln zu verwehren, kann auch keine Lösung sein. Kreditexperten der Allianz wie Jens Schmidt kümmern sich daher darum, dass Darlehen auf die Bedürfnisse von Menschen im Rentenalter zugeschnitten sind.

Gründe für ein Darlehen im hohen Alter

Es gibt viele Situationen, die einen Kredit verlangen. Einige davon treten im Alter häufiger auf, andere können jederzeit entstehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man Eigentümer einer Immobilie ist. Mit 30 Jahren kann man dabei genauso daran interessiert sein, sie energetisch zu sanieren, wie mit 70 Jahren. Mit 30 oder auch mit 70 hat man so eine finanzielle Großleistung zu stemmen, die am ehesten über einen Kredit zu realisieren ist.

Eher altersspezifisch ist das Aufrüsten für altersgerechtes Wohnen. Aber auch hier muss gesagt werden: Barrierefreiheit kann in jedem Alter zum Thema werden und ist grundsätzlich eine gute Idee, um den Wert der Immobilie zu steigern. Das ist ein guter Grund, um Menschen jeden Alters die Möglichkeit zu geben, dieses Projekt zu verwirklichen.

Typische Gründe für die Aufnahme eines Kredits:

● Weltreise

● Unterstützung von Kindern

● Autoneukauf

● Kauf einer Immobilie

Eine besondere Situation, die Kredite notwendig machen kann, ist ein Krankheitsfall. Da Krankenkassen sehr strenge Vorgaben dazu machen, was abgedeckt wird und was nicht, kommt es immer wieder zu der Situation, dass neuere Behandlungsmethoden oder auch Spezialanfertigungen (z.B. Gehhilfen) aus der eigenen Tasche gezahlt werden müssen. Eine Chance auf ein längeres Leben oder auch eine extreme Verbesserung der Lebensqualität sollten niemals am Geld scheitern.

Experten und Sonderangebote nutzen

Für viele Menschen beginnt mit dem Eintritt ins Seniorenalter ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie planen den Ruhestand, schauen auf ihre Lebensleistung zurück und gleichzeitig können sie sich endlich neuen Projekten widmen, von denen sie immer geträumt haben. Die Frustration kann riesig sein, wenn man dann bei einer Bank abgewiesen wird – ganz besonders, wenn das Alter das einzige Ausschlusskriterium ist.

Experten für Darlehen im hohen Alter können die Lösung sein. Sie wissen um die besonderen Umstände und haben es sich sogar als Ziel ausgeschrieben, Menschen unabhängig vom Alter mit den finanziellen Mitteln auszustatten, die sie benötigen. Kreditwürdigkeit, Darlehenshöhe oder auch das monatliche Einkommen sind deshalb nicht plötzlich egal – aber es wird auch niemand kategorisch wegen seines Alters ausgeschlossen.

Wichtig ist dabei, nicht das erstbeste Angebot anzunehmen. Das passiert immer wieder, weil Senioren bei einer Bank abgewiesen wurden und sich dann so über ein Angebot freuen, dass sie gar nicht mehr vergleichen. Dank des Internets können Kreditoptionen jedoch schnell und einfach verglichen werden oder man sucht sich mehrere Experten in der unmittelbaren Wohnumgebung und vergleicht die Angebote.