Satte Gewinne und rückläufige Inflation treiben den Kurs von Aktien für erneuerbaren Energien an

Dennoch haben die zahlreichen Krisen, einschließlich der Energiekrise, ihre Wurzeln im Krieg in der Ukraine und in Russland. Auch die russische Außenpolitik hat an den Aktienmärkten vereinzelte Gewinner hervorgebracht. Einer dieser Gewinner ist derzeit der Sektor Erneuerbare Energien, die mit satten Kursgewinnen für sich zu werben weiß und durch eine leicht rückläufige Inflation zusätzlich interessant ist.

In Bezug auf erneuerbare Energien sind die neuesten Inflationszahlen eine große Herausforderung für Händler und Investoren, wie sie die besten Aktien für erneuerbare Energien finden können.

Energieträger auf dem Aktienmarkt

Im diesjährigen Frühjahr erschütterte der russische Einmarsch in die Ukraine nicht nur die europäische politische Landschaft, sondern auch den Finanzmarkt. Der darauf folgende Sanktions-Krieg zwischen Russland und Deutschland bzw. der EU offenbarte einen Fallstrick, dem Deutschland in den Vorjahren zum Opfer gefallen war: eine zu hohe Abhängigkeit von Russland im Energiesektor. Das neuerliche Ausbleiben von Gas- und Ölimporten zwang die Bundesrepublik zu einem drastischen Umdenken in der Energiepolitik, das zusammen mit der ungewöhnlichen Preisentwicklung verschiedener Energieträger eine stark veränderte Marktsituation erschuf.

Kurzfristig stiegen die Preise von Aktien auf die neuerlich selteneren Energieträger Öl und Gas. Die Gründe liegen auf der Hand. Bei etwas gleicher Nachfrage gibt es ein viel kleineres Angebot. Vorhandene Vorkommen werden deshalb zu einem aufgeblasenen Preis verkauft. Ebenso profitieren Aktien, die mit dem Kohleabbau verbunden sind, kurzfristig von der Energiekrise. Diese Branche erlebt durch die neuen Energiepässe in Deutschland nämlich eine Art späten Herbst und soll entstehenden Versorgungslücken füllen. Somit ist wenig überraschend, dass die Kurse auf Kohle-Aktien derzeit sehr gut performen.

Mittel- und langfristig profitieren nachhaltige Energieträger von der aktuellen Krise, die gezeigt hat, wie gefährlich die Abhängigkeit von Dritten sein kann, insbesondere wenn diese nicht die gleiche politische Ideologie teilen. Grund genug also, den Ausbau alternativer, erneuerbarer Energiequellen noch schneller voranzutreiben. Betroffen sind Branchen wie Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik.

Wasserstoffmotoren sind ebenso von einem Aufwärtstrend betroffen, der sich in den kommenden Monaten und Jahren auszahlen soll. Grund dafür ist das europäische Verbot von Verbrennermotoren, das zum Jahr 2035 in Kraft treten soll. Den neuen Markt sollen dabei nicht nur Elektromotoren, sondern auch hochleistungsfähige Wasserstoff-Motoren ausfüllen.

Wie steht es um die Inflation in Deutschland?

Rückläufige Inflationszahlen sollen ebenfalls zu der wachsenden Beliebtheit von erneuerbaren Energieträgern inmitten der Krise beitragen. Doch wie steht es eigentlich um die innerdeutsche Inflation?

Das statistische Bundesamt setzt sich fortlaufend mit der deutschen Inflation auseinander. Zwar gibt es immer wieder Stimmen, die anmerken, dass die tatsächliche Inflation höchstwahrscheinlich über der errechneten Inflation liegt, was nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Dennoch sind die Daten des Statistischen Bundesamts ein interessanter Orientierungswert.

Die Zahlen besagen Folgendes:

● Inflation in Deutschland im August 2022: 7,9%

● Inflation in Deutschland im September 2022: 10,0%

● Vsl. Inflation in Deutschland im Oktober 2022: 10,4%

Zwar ist die aktuelle Inflationsrate in Deutschland in absoluten Zahlen weiter steigend, dennoch fällt schnell auf, dass sich das Wachstum von August bis Oktober stark verringert hat. Diese Entwicklung lässt viele Privatanleger auf eine künftig weiter rückläufige Inflation hoffen und regt ihre Investitionslaune an.

Wie ist die Situation um Erneuerbare-Energie-Aktien zu bewerten?

Viel Bewegung auf dem Aktienmarkt. Energieträger sind neuerdings en vogue. Bedeutet das aber auch, dass Sie an diesem Hype teilhaben sollten? Nun, das hängt in erster Linie von Ihrer Anlagestrategie ab. Sollten Sie einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgen, kann eine Anlage in erneuerbare Energien durchaus sinnvoll sein. Ebenso sollten Sie die Entwicklung von Aktien zur Verwertung von Wasserstoff im Auge behalten. Ansonsten kann auch eine Anlage in fossile Energieträger sinnvoll sein. Diese konnten nämlich auch Profite aus der jüngsten Krise generieren. Behalten Sie dafür stets aktuelle Inflationszahlen und den Energiemarkt im Auge.