Schnell zum Kredit: Wie lange dauert die Auszahlung online wirklich?

Kredite online: Sofortzusage und Sofortauszahlung unterscheiden



Ohne den Abschluss seriöser Kredite lassen sich viele Anschaffungen des Lebens nicht bewältigen. Vom privaten Kauf bis zu Impulsen für die lokale Wirtschaft sind Haushalte und Firmen gleichermaßen auf externes Geld von Kreditgebern angewiesen. Bei privaten Kreditnehmern kommt es nicht selten auf ein oder zwei Tage an, um durch den Kreditabschluss neue finanzielle Freiheiten zu gewinnen.



Fällt das dringend benötigte Auto aus oder macht ein essenzielles Haushaltsgerät wie der Kühlschrank schlapp, lässt sich die Neuanschaffung nicht Wochen oder Monate hinauszögern. Hier ist ein schneller Kreditabschluss gefragt, der ohne große Formalitäten über die Bühne gehen sollte. Der Blick hierfür fällt auf Banken und Finanzdienstleister im Internet, die mit Sofort- und Schnellkrediten den Wünschen potenzieller Kreditnehmer entgegenkommen.



Nicht jeder Sofortkredit folgt dabei den gleichen Maßstäben. Manche Kreditinstitute werben mit einer Sofortzusage, bei denen innerhalb weniger Minuten über die Zustimmung oder Ablehnung eines Antrags entschieden wird. Viele Kreditnehmer sind eher an einer sofortigen Auszahlung interessiert, die selbst bei Sofortkrediten ein oder zwei Werktage in Anspruch nimmt. Konkret trägt der einzelne Antragsteller entscheidend zur beschleunigten Auszahlung bei.



Wie schnell Auszahlungen möglich sind



Grundsätzlich ist es im digitalen Zeitalter nicht ausgeschlossen, dass zwischen Kreditantrag und Auszahlung des Geldes keine 24 Stunden vergehen. Hierfür müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein. Beispielsweise muss der Antragsteller seine Identität schnell digital nachweisen können. Hierfür haben sich Verfahren wie Video-Ident oder der elektronische Personalausweis etabliert.



Wer seinen Schnellkredit online abschließen möchte, sollte außerdem seine Sicherheiten und Nachweise wie Gehaltseingänge in digitaler Form bereithalten. Üblicherweise werden diese über den Postweg versandt oder an die Hausbank ausgehändigt, was eine Bearbeitungsdauer von wenigen Werktagen mit sich bringt. Hier kann ein direktes Hochladen bei einem Online-Anbieter die Zeit bis zur Kreditauszahlung wesentlich verkürzen.



Jeder Kreditnehmer sollte verstehen, dass er einen eigenen Beitrag für die schnelle Auszahlung leisten muss. Jedes seriöse Kreditinstitut im Internet achtet auf Sicherheiten und möchte Gewissheit, um wen es sich beim Antragsteller genau handelt. Hier schnell zu handeln und kooperativ zu sein, nimmt Einfluss auf das Tempo der Auszahlung und nimmt den angehenden Kreditnehmer in die Pflicht.



Qualität bei allem Tempo nicht vergessen



So schnell der Kredit auch benötigt wird, sollte die Geschwindigkeit der Auszahlung nicht das einzige Kriterium eines guten Kreditangebots sein. Von fairen Laufzeiten über einen attraktiven Kreditzins bis zum Service des Kreditgebers reichen die Kriterien, die bei allem Tempo nicht zu vernachlässigen sind. Ein rechnerischer und sachlicher Vergleich der Kreditangebote ist notwendig und dank des Internets auf unabhängigen Plattformen möglich.



Genauso sollten Antragsteller ihre Rechte als Kreditnehmer kennen. Hierzu gehört der Rücktritt vom Kreditvertrag innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss, was dem gängigen Widerrufsrecht nach der deutschen Rechtsprechung entspricht. Auch nach der Auszahlung kann es deshalb sinnvoll sein, sich mit starken Kreditangeboten zu befassen. Dies gilt natürlich auch für die Kündigung von Kreditverträgen, Sonderrückzahlungen und vielem mehr.