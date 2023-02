Strom- & Nebenkosten: Abrechnung erklärt

Die Wohnkosten für Mieter in Deutschland setzen sich im Wesentlichen aus der Miete, den Strom- und den Nebenkosten zusammen. Während die Miete für die meisten auf den ersten Blick relativ klar ist, sorgen die Abschlagsmodelle für Strom- und Nebenkosten immer wieder für Verwirrung. Das kann gerade junge Azubis und Studenten beim Anmieten der ersten eigenen Wohnung schnell verunsichern. Auch viele Mieter, die aus dem Ausland kommen, verstehen das recht komplizierte System in Deutschland nicht auf Anhieb.

Dabei gelten die Wohnungen in Deutschland sonst eigentlich als besonders schön, gut gepflegt und im internationalen Vergleich nach wie vor als relativ günstig. So kostet eine kleine Mietwohnung in der Hauptstadt Berlin, wie man sie beispielsweise bei Rentola findet, im Schnitt zwischen 500 und 1000 Euro pro Monat kalt. Das bedeutet, es kommen noch weitere Kosten in Form von Strom- und Nebenkosten hinzu.

Kaltmiete und Nebenkosten ergeben die Warmmiete

Als Erstes gilt es bei einer Mietwohnung auf die Nebenkosten zu achten, die der Mieter direkt an den Vermieter zahlt. Denn es kann hierbei immer wieder erhebliche Unterschiede bei der Höhe geben. Die Nebenkosten umfassen zum Beispiel Grundsteuer, Kosten für die Müllabfuhr, Hausmeisterdienste und sonstige Gemeinschaftskosten. Viele davon sind dem Vermieter bereits bestens bekannt und können vom Mieter kaum beeinflusst werden, mit Ausnahme der Warmwasser- und Heizkosten.

Genau deswegen spricht man dann auch von Warmmiete, weil bei dieser Betrachtung die Nebenkosten (inkl. Warmwasser und Heizung) hinzugezählt werden. Beträgt die Kaltmiete beispielsweise 1000 Euro pro Monat und die Nebenkosten 200 Euro pro Monat, dann summiert sich die Warmmiete auf 1200 Euro pro Monat. Im Normalfall ist die Höhe der Nebenkosten bereits in der Anzeige angegeben, damit es nachher auch keine bösen Überraschungen gibt. An der Höhe selbst kann der potenzielle Mieter erst mal nichts machen.

Denn die Grundlage für die Berechnung des monatlichen Abschlags sind zum einen die anfangs genannten Kosten, und zum anderen der Warmwasser- und Heizverbrauch des Vormieters. Der neue Mieter zahlt in der Regel zunächst den Abschlag für eine weitere Abrechnungsperiode, bis schließlich eine Anpassung gemäß dem neuen Verbrauch erfolgt. War der Mieter besonders sparsam beim Heizen, dann bekommt er den zu viel bezahlten Abschlagsbetrag zurück und kann diesen für die nächste Periode sogar senken. Ein sparsames Heizverhalten kann sich also zumindest mittelfristig immer lohnen, besonders mit Hinblick auf die stark gestiegenen Heizkosten in Deutschland.

Stromkosten folgen einem ähnlichen Prinzip

Bei den Stromkosten gibt es ein fast identisches Abschlagsprinzip. Jedoch geht in diesem Fall der neue Mieter einen Vertrag mit dem Stromversorger ein und bezahlt direkt an diesen. Der Vermieter hat mit diesem Prozess normalerweise nichts zu tun. Der Mieter ist also in der Pflicht, die Miete und Nebenkosten an den Vermieter zu zahlen. Die Stromkosten bezahlt er hingegen an den Versorger (meistens als monatliche Lastschrift vom Bankkonto).

Ähnlich wie bei den Neben- bzw. Heizkosten ergibt sich die Höhe des Abschlags aus dem Vorjahresverbrauch. Beim Anmieten einer neuen Wohnung ist also zunächst der Verbrauch des Vormieters maßgeblich. Jedoch hat man hier weitaus mehr Spielraum für etwaige Anpassungen als bei den Nebenkosten. Sollte der Abschlag nämlich zu hoch erscheinen, weil der Vormieter beispielsweise mit einer ineffizienten Stromheizung zur Übergangszeit geheizt hat, dann kann man den Abschlagsbetrag durchaus anzweifeln und im Notfall den Stromversorger kontaktieren.

Letztlich werden aber natürlich die zu viel bezahlten Beträge am Ende wieder zurückerstattet, je nachdem, wie viel der neue Mieter tatsächlich verbraucht hat. Aufgrund der rasant gestiegenen Strompreise in Deutschland sollte ohnehin jeder beim Sparen mithelfen. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern schont auch noch den eigenen Geldbeutel.

Telefon, Internet und Rundfunkbeitrag nicht vergessen

Obwohl diese Kosten im klassischen Sinne nicht zu den Mietkosten gezählt werden, dürfen sie auf keinen Fall vergessen werden. Denn oft machen sie ebenfalls einen erheblichen Teil der gesamten Wohnkosten aus. Während der Telefonanschluss heutzutage fast schon optional ist, können junge Menschen kaum aufs Internet verzichten. Dabei kosten die günstigsten Internet-Anschlüsse etwas mehr als 20 Euro im Monat, nach oben gibt es hingegen praktisch keine Grenze.

Gleiches gilt für die gesetzlich festgeschriebenen Rundfunkgebühren, die pro Wohnung gezahlt werden müssen. Daran führt in der Regel kein Weg vorbei, selbst wenn man die öffentlichen rechtlichen Medien nicht konsumiert. Momentan beläuft sich der Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euro pro Monat und kostet damit mehr als die meisten Streaming-Anbieter. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, mit denen sich ein Mieter davon befreien lassen kann. Studenten, die BAföG erhalten oder Menschen, die Sozialleistungen beziehen, müssen den Rundfunkbeitrag oftmals nicht (in voller Höhe) zahlen.

Fazit

Die Wohnkosten in Deutschland setzen sich aus der Miete, den Strom- und den Nebenkosten zusammen. Diese werden anhand eines monatlichen Abschlagsbetrags festgemacht und sind anschließend vom Mieter zu zahlen. Nach einer Abrechnungsperiode kann der Mieter zu viel bezahlte Beträge wieder zurückerhalten oder wird zur Nachzahlung aufgefordert, falls der Abschlagsbetrag die tatsächliche Nutzung nicht abdecken konnte.

Wer auf der anderen Seite besonders sparsam beim Heizen und beim Stromverbrauch vorgeht, hat die Möglichkeit auf eine attraktive Rückerstattung und kann in Zukunft von niedrigeren Abschlagsbeträgen profitieren.