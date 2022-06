Trading online: Immer mehr Sparer drängen an die Börse!

Photo by Dylan Calluy on Unsplash

Niedriges Zinsniveau: Aktien, ETFs und Co. versprechen höhere Renditen

Die Zinsen für Tages- und Festgeldkonten bewegen sich seit über einem Jahrzehnt knapp über der 0-%-Marke. Diese Geldanlagen garantieren dank der gesetzlichen Einlagensicherung zwar maximale Sicherheit, als Sparer verbuchen Sie jedoch verschwindend geringe Erträge. In der Praxis verlieren Sie Geld: Die Inflationsrate übertrifft die Zinssätze deutlich, Ihre Sparbeträge büßen an Kaufkraft an. Diese Problematik hat sich durch die rasant gestiegene Inflation im Zuge der Coronakrise und des Ukrainekriegs verschärft.



Kapitalanlagen mit höheren Renditechancen bieten einen Ausweg: Eine zunehmende Anzahl an Privatanlegern verlagert ihre Sparbemühungen an die Börsen, insbesondere Aktien überzeugen mit einem ansprechenden Rendite-Risiko-Verhältnis. Wenn Sie kleinere Geldbeträge in den Aktienmarkt investieren wollen, empfehlen sich ETFs. Diese bilden Aktienindizes wie den DAX oder Dow Jones eins zu eins ab. ETFs ermöglichen auch mit geringeren Anlagesummen eine breite Risikostreuung auf viele Aktien.

Mit Hebelprodukten den Gewinn maximieren

Wenn es sich bei Ihnen um einen risikofreudigen Anleger handelt, kommen zusätzlich CFDs infrage. Bei diesen Hebelprodukten setzen Sie auf diverse Basiswerte wie Aktien, Devisen, Rohstoffe oder Kryptowährungen. Der Clou ist: Durch den Hebel profitieren Sie bei geringem Kapitaleinsatz in verstärktem Maße von Kursgewinnen beim Basiswert. Mit einem geschickten Vorgehen können Sie Ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen. Denken Sie daran, dass den hohen Renditechancen beachtliche Verlustrisiken gegenüberstehen. Setzen Sie deshalb beim trading online nur Geld ein, dessen Verlust Sie im schlimmsten Fall verschmerzen können. Als Laie sollten Sie zudem ein Demokonto eröffnen und mit Spielgeld die grundlegenden Mechanismen des CFD-Handels kennenlernen.

Innovative Finanzdienstleister demokratisieren die Geldanlage

Laut Deutschem Aktieninstitut (DAI) investierten im Jahr 2020 rund 12,4 Millionen Deutsche an der Börse - ein Rekordwert in den letzten zwei Jahrzehnten. Die Experten verzeichnen vor allem bei jungen Sparern einen beeindruckenden Zuwachs, einige Medien sprechen von der „Generation Aktie“. Diese Entwicklung lässt sich nicht nur mit den niedrigen Zinssätzen und der Suche nach besseren Alternativen erklären. Auch das erweiterte und attraktivere Angebot der Broker spielt eine wichtige Rolle. Früher war das Handeln mit Wertpapier teuer: Hohe Ordergebühren schmälerten die Rendite und sorgten zudem dafür, dass Anleger umfangreiche Summen pro Transaktion investieren mussten.



Seit einigen Jahren revolutionieren neue Akteure den Markt: Zu minimalen Kosten können Sie mit geringen Beträgen die Chancen der Märkte nutzen. Bei vielen Brokern können Sie problemlos und günstig niedrige dreistellige oder zweistellige Beträge anlegen - eine Demokratisierung des Börsenhandels! Professionelle stock broker für den CFD-Handel sprechen ebenfalls gezielt ein junges Publikum an. Das zeigt sich auch an den Handelsplattformen. Die meisten Unternehmen setzen auf benutzerfreundliche Handelsapps für das Smartphone, mit denen Sie Ihre Transaktionen mit minimalem Aufwand abwickeln. Extras wie Analysetools und Handelsroboter kommen als Pluspunkte zu.