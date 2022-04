Vereinfachte Steuererklärung für Rentner und Pensionäre

Rentner und Pensionäre sollen jetzt ihre Einkommenssteuererklärung bequemer online erstellen können. Der Service namens einfachELSTER sei an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst und seit Anfang April nutzbar, teilte das Finanzministerium in Dresden am Sonntag mit.

Dabei würden Nutzer Schritt für Schritt geführt, klare Fragen und eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten machten die Erstellung besonders leicht.

Mit einfachELSTER baue die Steuerverwaltung bundesweit auf dem Pilotprojekt zum Formular der vereinfachten Steuererklärung für Rentner auf, das maßgeblich in Sachsen erstellt worden sei, hieß es. «Allen Personen, die ausschließlich Rente und Pension erhalten, steht damit jetzt auch ein einfaches digitales Angebot für ihre Steuererklärung zur Verfügung», sagte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU).

Elektronische Bescheinigungen wie die Rentenbezugsmitteilung liegen der Steuerverwaltung den Angaben nach vor und werden automatisch berücksichtigt. Die Online-Anwendung sei für Personen mit ausschließlich inländischen Renten- oder Pensionseinkünften anwendbar, leicht zu bedienen und «ein sicherer, kontaktloser Weg, die Einkommensteuererklärung an das Finanzamt zu übermitteln».