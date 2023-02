Volkssport Schnäppchenjagd: Wo lässt sich heutzutage noch richtig Geld sparen?

Warum suchen wir überhaupt nach Schnäppchen?

Es gibt verschiedene Gründe, warum wir gerne auf Schnäppchenjagd gehen. Sparen kann einfach ein wichtiger Bestandteil des persönlichen Finanzmanagements oder aufgrund der noch immer sehr hohen Inflation eine schlichte Notwendigkeit sein. Auf der anderen Seite kann es sehr erfüllend sein, gute Angebote zu finden. Das Gefühl, den ultimativen Deal gefunden zu haben, kann sogar Stolz hervorrufen oder zur Ausschüttung von Glückshormonen führen.

Zudem gibt es Menschen, die einen eher minimalistischen Lebensstil pflegen und daher bemüht sind, ihre Konsumausgaben so gering wie möglich zu halten. In diesem Kontext kann die Jagd nach Schnäppchen als Möglichkeit angesehen werden, alle lebensnotwendigen Waren und Dienstleistungen zu bekommen, ohne dabei unnötig viel Geld ausgeben zu müssen.



Preise vergleichen

Durch das gezielte Aufspüren von Angeboten und dem Vergleichen von Preisen kann man viel Geld sparen und dabei noch gute Qualität erhalten. Dabei können verschiedene Strategien zur Anwendung kommen - z. B. Preise vergleichen mit Guenstiger.de oder ganz "oldschool" in Prospekten und Zeitungsbeilagen.



Durch Geduld und Flexibilität sparen

Zeitlich flexibel zu agieren, kann bares Geld sparen. Wer zum Beispiel gezielt nach Auslaufmodellen Ausschau hält oder bis zum Winterschlussverkauf (WSV) mit seinem Kauf wartet, kann mit satten Rabatten rechnen. Seit jeher sind die Preise für Pauschalurlaube oder Ferienwohnungen während der Neben- oder Zwischensaison deutlich günstiger als zur Hauptreisezeit.



Gebraucht kaufen

Wenn nur ein kleines Budget für Anschaffungen zur Verfügung steht, kann der Kauf von gebrauchten Gegenständen oder Kleidung eine clevere Alternative zu Neuware sein. Es gibt viele Orte, an denen Sie günstig gebrauchte Waren kaufen können, von Online-Marktplätzen bis zu Secondhandläden.



Online-Marktplätze

Online-Marktplätze wie eBay und Kleinanzeigen-Portale eignen sich perfekt, um gebraucht zu kaufen. Hier finden Sie eine breite Palette an Produkten zu günstigen Preisen, von Kleidung und Schuhen bis hin Spielsachen und Elektronik. Ein großer Vorteil von Online-Marktplätzen ist, dass Sie dort räumlich nicht eingeschränkt sind und Produkte auf der ganzen Welt kaufen und verkaufen können.



Facebook-Gruppen

Facebook-Gruppen sind eine weitere großartige Quelle für gebrauchte Waren. Es gibt viele lokale Gruppen, in denen Mitglieder ihre gebrauchten, aber noch funktionstüchtigen Gegenstände zum Verkauf anbieten. So können Sie günstig kaufen und gleichzeitig die Umwelt schonen, indem Sie Produkte wiederverwenden.



Floh- und Trödelmärkte

Flohmärkte und Trödelmärkte sind Klassiker, wenn es darum geht, gebrauchte Waren zu kaufen. Auch bei uns in der Region finden regelmäßig Flohmärkte statt. Hier finden Sie eine Vielzahl von Produkten. Besonders Bücher und CDs sind extrem günstig zu bekommen. Sie eignen sich aber auch, um die erste Wohnung mit gebrauchten Möbeln und Haushaltsgegenständen auszustatten. Allerdings kann die Auswahl an Waren je nach Veranstaltung und Standort auch stark variieren.



Secondhandläden

Eine weitere exzellente Fundgrube für Kleidung und Möbel sind Secondhandläden oder Sozialkaufhäuser. Sie bieten oft eine breitere Auswahl an Produkten als Flohmärkte und man kann sich darauf verlassen, dass die Waren sauber sind und vorher geprüft wurden. Man muss aber damit rechnen, dass die Preise hier etwas höher ausfallen als auf dem Trödel.



Tauschringe

Tauschringe sind Micro-Wirtschaftssysteme, deren Teilnehmer direkt miteinander handeln, anstatt über Geld. Jedes Mitglied des Tauschrings bringt seine Fähigkeiten oder gebrauchte Waren in die Gemeinschaft ein und kann im Gegenzug genau die Dienste oder Gegenstände erhalten, die es benötigt. Tauschringe werden oft von lokalen Initiativen gestartet und können online oder offline betrieben werden. Sie können auf Basis von Zeit, Waren oder einer Kombination aus beidem funktionieren.



Günstiger leben durch Selbstversorgung

Es ist kaum möglich, sich als Privatperson zu 100 Prozent selbst zu versorgen. Bestimmte Pflanzen, die für die Erzeugung von Grundnahrungsmitteln gebraucht werden, lassen sich nicht oder nur schwer anbauen. Aber selbst ein kleiner Garten oder ein Balkon kann helfen, sich unabhängiger von Preisschwankungen oder Lieferengpässen zu machen. Darüber hinaus kann man auch einen Teil der zum Leben benötigten Energie selbst produzieren.

Lebensmittel haltbar machen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, selbst geerntetes Obst und Gemüse haltbar zu machen. Ein Klassiker ist das Einlegen in Essig oder Öl, das zum Beispiel Gurken, Paprikas oder Chinakohl lange schmackhaft hält. Das Einwecken in Gläser durch Erhitzen in einem Wasserbad war schon bei unseren Großmüttern sehr beliebt und erlebt gerade ein richtiges Revival.

Auch das Trocknen von Lebensmitteln wie Tomaten, Chilis oder Pflaumen ist eine gute Idee. Dafür kann man sich einen Dörrautomaten anschaffen oder die Sonne auf der Terrasse nutzen. Obst lässt sich mit viel Zucker zu Marmelade oder Konfitüre verarbeiten. Wer eine Presse oder einen Entsafter besitzt, kann die darin gewonnenen Säfte durch Pasteurisieren ebenfalls lange haltbar machen und Vorräte anlegen.



Strom selbst erzeugen

In Zeiten von Energieknappheit lässt sich mit selbst erzeugtem Strom viel Geld sparen. Gleichzeitig leistet man damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die bekannteste Methode, um Strom selbst zu erzeugen, ist die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen. Diese Anlagen wandeln Sonnenenergie in Strom um und können auf dem Dach des eigenen Hauses installiert werden.

Eine weitere Möglichkeit, um Strom selbst zu erzeugen, ist die Verwendung von Balkonkraftwerken. Diese kleinen Anlagen können auf dem Balkon oder einer Terrasse installiert werden und wandeln ebenfalls die Energie der Sonne in Strom um. Sie sind besonders attraktiv für Menschen, die kein eigenes Haus besitzen. Die Installation ist in vielen Fällen auch in Mietwohnungen möglich.



Fazit: Richtig Geld sparen

Letztlich gibt es viele Gründe, warum Menschen gerne als Schnäppchenjäger auftreten. Der Umgang mit Geld ist immer eine individuelle Entscheidung und es ist durchaus typabhängig, wie ernsthaft eine Person das Sparen angeht. Da durch die Inflation die Preise für viele Güter und Dienstleistungen weiter steigen, wird es immer schwieriger, sich seine Wünsche zu erfüllen. Wer unsere Spar-Tipps befolgt, sollte sich hin und wieder aber auch außer der Reihe etwas gönnen können.