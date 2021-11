Wann ist ein Krankenkassen-Wechsel sinnvoll?

Ihre gesetzliche Krankenkasse erscheint Ihnen zu teuer? Die Leistungen sind unterdurchschnittlich und der Service schlecht? Dann ist es Zeit, dass Sie vielleicht über einen Wechsel in eine andere Kasse nachdenken sollten. Ein Wechsel in eine Krankenkasse hört sich nach viel bürokratischem Aufwand und Ärger an. Dass dies aber einfacher ist als man denkt, zeigen wir in diesem Artikel.

Was ist die beste Krankenversicherung?

Was die beste Krankenversicherung ist, lässt sich nicht so leicht beantworten. Es hängt sehr stark von den individuellen Bedürfnissen des Versicherten ab. Zwar deckt jede Kasse die Grundversorgung ab, jedoch können die Zusatzleistungen sehr unterschiedlich sein. Am besten sollte man deshalb erst einmal abklären, welche Leistungen einem selbst wichtig sind. Legt man beispielsweise besonderen Wert auf Zuschüsse zur Kinderwunschbehandlung oder dem Besuch beim Heilpraktiker lohnt sich ein genauer Blick auf die Leistungszusammenstellung der jeweiligen Krankenkasse, wie beispielsweise bei der ikkbb.de.

Was sind Zusatzleistungen?

Die medizinische Grundversorgung wird von jeder gesetzlichen Krankenkasse abgedeckt. Doch bei den Zusatzleistungen kann es erhebliche Unterschiede von Kasse zu Kasse geben. Zusatzleistungen können beispielsweise sein:

- Alternative Heilmittel

- Früherkennungsuntersuchungen zu Krebserkrankungen

- Erweiterte Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt

- Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen

- Erweiterter Anspruch auf künstliche Befruchtung

- Heilpraktiker und Homöopathie

- Kostenübernahme für Hör- und Sehhilfen

- Rooming-In bei Kindern im Krankenhaus

- Zuschuss zur Zahnreinigung

- Zusätzliche häusliche Krankenpflege

Krankenkassen vergleichen?

Die Krankenkassen können zusätzlich zu dem gesetzlich festgelegten Beitrag einen sogenannten Zusatzbeitrag erheben, wenn Sie mit ihren Einnahmen nicht auskommen. Diese Beiträge sind von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich: sie reichen von 0,39 Prozent bis zu 1,7 Prozent.

Aber dies allein reicht nicht aus, um für Sie persönlich die beste Krankenkasse zu finden. Bei Ihrer Auswahl einer neuen Kasse sollten Sie nicht nur auf einen günstigen Zusatzbeitrag achten, sondern auch die Zusatzleistungen vergleichen.

Wie wechselt man die Krankenversicherung?

Grundsätzlich ist der Wechsel zu einer neuen GKV viel einfacher und unkomplizierter, als man denkt. Das Risiko, kurzfristig ohne Versicherungsschutz dazustehen, besteht nicht. Auch eine Benachteiligung aufgrund Alter oder Krankheit darf es nicht geben. Dafür hat der Gesetzgeber gesorgt.

Schritt 1: Vergleichen Sie unbedingt Service, freiwillige Zusatzleistungen und die Beitragskosten mehrerer Krankenkassen miteinander.

Schritt 2: Wählen Sie eine Krankenkasse, die für Sie persönlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Schritt 3: Kündigen Sie bei Ihrer alten Krankenkasse. Ein formloses Schreiben reicht. Keine Angst: es besteht kein Risiko ohne Versicherungsschutz dazustehen – dafür hat der Gesetzgeber gesorgt.

Schritt 4: Beantragen Sie eine Mitgliedschaft bei der neuen Krankenkasse. Dafür müssen Sie die offizielle Kündigungsbestätigung der alten Kasse vorlegen.

Schritt 5: Legen Sie Ihrem Arbeitgeber die Mitgliedsbestätigung Ihrer neuen Kasse vor.

Gibt es ein Sonderkündigungsrecht?

Vor einem Wechsel müssen Sie mindestens 12 Monate bei einer Kasse Mitglied gewesen sein. Allerdings gibt es ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht. Dann dürfen Sie als Mitglied bis zum Ende des Monats kündigen, in dem erstmals der neue Beitrag gilt. Grundsätzlich müssen Sie zwei mindestens Monate warten, bis Sie in die neue Kasse wechseln können. Die Kündigungsfrist beträgt nämlich zwei Monate, jeweils zum Monatsende, in dem sie kündigen.

Macht ein Wechsel Sinn?

Ärgern Sie sich schon länger über den schlechten Service Ihrer Krankenkasse? Können Sie die Kunden-Hotline nicht erreichen oder erhalten keine Antwort auf E-Mails? Dann macht es durchaus Sinn, sich nach einem neuen Versicherungsverhältnis umzusehen.

Außerdem ist ein Wechsel immer dann eine Überlegung wert, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Mit den veränderten Lebensbedingungen ändern sich oft auch die Ansprüche an eine Kasse. Hier lohnt sich ein Blick auf die angebotenen Zusatzleistungen dann umso mehr.

Kann man auch on der privaten in die gesetzliche Krankenkasse wechseln?

Einfach ist der Kassenwechsel nur für gesetzlich Versicherte. Von einem privaten Versichertenverhältnis ins gesetzliche System zu wechseln ist ungleich schwerer. Wenn das Jahresgehalt eines Angestellten unter 56.250 Euro fällt, ist eine Rückkehr in eine gesetzliche Krankenkasse zwar möglich, doch nur unter Schwierigkeiten. Über 55 Jahren ist dies nur noch in Ausnahmefällen möglich. Auch für Selbstständige gelten diese hohen Hürden. Eine alternative Variante ist für Betroffene oft, sich beim gesetzlich versicherten Partner familienversichern zu lassen.

Fazit

Sind Sie gesetzlich versichert, ist ein Krankenkassenwechsel oft sinnvoll. Und wenn Sie danach für Ihr Geld bessere Leistungen erhalten, hat sich der geringe Aufwand mehr als gelohnt.