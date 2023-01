Warum Startups auf einen Steuerberater nicht verzichten sollten

Schnell einen Steuerberater finden

Rechtzeitig vor dem Start in die Selbstständigkeit oder der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung von einem Steuerberater sinnvoll. Über die Gelben Seiten im Internet kann schnell ein Steuerberater in der Region gefunden werden. Dazu muss nur der Ort oder die Postleitzahl in das Suchfeld eingegeben werden. Auf einen Blick werden die Ergebnisse mit Adresse, Telefonnummer und Öffnungszeiten angezeigt. Die Suche über die Gelben Seiten ermöglicht auch die Einholung von Angeboten und deren Vergleich. Es kommt weniger auf niedrige Kosten als auf umfangreiche Leistungen und Kenntnisse auf dem jeweiligen Tätigkeitsgebiet an, beispielsweise Onlinehandel, Hightech oder Energiewirtschaft. Die Suche nach einem Steuerberater über die Gelben Seiten kann alternativ auch nach Bundesland oder Stadt erfolgen.

Was bei der Gründung zu beachten ist

Der Steuerberater kann darüber informieren, was für die Unternehmensgründung wichtig ist. Um eine Förderung oder ein Existenzgründerdarlehen zu erhalten, muss ein Businessplan erstellt werden. Er informiert über die Geschäftstätigkeit, die geplante Entwicklung des Unternehmens, aber auch über zu erwartende Einnahmen. Der Steuerberater kann bei der Erarbeitung des Businessplans helfen. Nicht immer ist eine Gewerbeanmeldung erforderlich. Allerdings muss das neu gegründete Unternehmen rechtzeitig beim Finanzamt angemeldet werden. Auch das kann der Steuerberater erledigen. Verschiedene Meldungen müssen erfolgen, beispielsweise bei der IHK oder beim Handelsregister. Wichtig ist auch ein Geschäftskonto.

Finanzierung für Gründer

Im letzten Jahr sind Finanzierungen für deutsche Startups eingebrochen. Das heißt nicht, dass Startups auf eine Finanzierung verzichten können. Das Eigenkapital der Gründer reicht nicht immer aus, um die Betriebsausstattung, Ware und Mitarbeiter zu bezahlen. Auch diejenigen, die ein Einzelunternehmen gründen, benötigen häufig eine Finanzierung. Der Steuerberater hält Tipps für die geeignete Finanzierung bereit. Ein Bankkredit als Existenzgründerdarlehen ist eine Möglichkeit der Finanzierung, aber nicht immer leicht zu bekommen. Eine gute Geschäftsidee verdient eine gute Finanzierung, die mitunter über Business Angels erfolgen kann. Business Angels sind häufig Unternehmer, die ihr Geld in Startups investieren. Auch Crowdinvesting ist eine Finanzierungsform. Es ist möglich, aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu starten. Die Agentur für Arbeit kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Förderung gewähren.

Das richtige Geschäftskonto für Gründer

Einzelunternehmer machen häufig den Fehler, dass sie ihr Privatkonto als Geschäftskonto verwenden. Das ist nicht sinnvoll, denn schnell werden finanzielle Mittel, die für das Unternehmen bestimmt sind, privat ausgegeben. Der Steuerberater kann Empfehlungen zur Eröffnung eines Geschäftskontos geben. Der Vergleich zeigt, welche Banken ein kostenloses Geschäftskonto anbieten. Häufig handelt es sich dabei um Direktbanken. Zusätzlich zum Konto werden auch EC- und Kreditkarten benötigt, für die Direktbanken günstige Konditionen bieten. Mit der Kontoeröffnung können die Karten beantragt werden. Nicht zu vergessen sind die Dispozinsen, denn schnell kann es bei Gründern passieren, dass das Konto überzogen wird. Der Steuerberater kann helfen, das geeignete Konto zu finden.