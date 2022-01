Was bedeutet die EC-Kartenzahlung für einen Lieferservice?

Traditionell wurden Lieferdienste in bar bezahlt, aber heute verlangen Kunden immer öfter auch die Möglichkeit der Zahlung mit einer EC-Karte. Für mehr Umsatz ist es für Lieferdienste naheliegend, auf diesen Kundenwunsch auch einzugehen und im Vergleich zur Konkurrenz nicht ins Hintertreffen zu geraten. Wenn die gewünschte Zahlungsmöglichkeit nicht zur Verfügung steht, werden Kunden ihre Bestellung einfach bei einem anderen Service aufgeben. Welche Möglichkeiten für eine EC-Kartenzahlung von Lieferdiensten gibt es also und was ist bei der praktischen Umsetzung zu beachten?

