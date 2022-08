Was genau ist ZUGFeRD?

ZUGFeRD ist die Abkürzung für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. Die ZUGFeRD-Rechnung ist zum Standard für nationale Institutionen geworden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Leitlinie zu einem deutschlandweiten und möglicherweise auch verbindlichen europäischen Format entwickeln wird. Da etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen Lieferanten der öffentlichen Hand sind, müssen Rechnungen nach ZUGFeRD erstellt werden. Auch die fortschreitende Digitalisierung wird zur Popularität der elektronischen Rechnungsstellung beitragen. Für zukunftsorientierte Unternehmer ist es also an der Zeit, etwas zu ändern.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Das Ziel

Die Rechnungen sollen zwischen Unternehmen und Stellen der öffentlichen Verwaltung, oder zwischen zwei Unternehmen schnell und elektronisch ausgetauscht werden können. Das Projekt richtet sich an Unternehmen jeder Größe, da bereits bei wenigen Rechnungsstellungen pro Jahr davon profitiert werden kann. Grundsätzlich sollen durch die Vereinfachung und Optimierung der Rechnungen und deren Austausch, Papier und Portokosten gespart werden.

So funktioniert's

Rechnungen werden zunehmend digital versendet und verarbeitet. Viele Unternehmen, insbesondere kleinere, verfügen jedoch noch nicht über einen digitalen Rechnungsworkflow. Diese Digitalisierungslücke stellt hier kein Problem dar, da Rechnungssteller die Möglichkeit haben, das XLM-Format in die PDF/A-3-Datei einzubetten. Daher werden Rechnungen in zwei Formaten in einer Datei bereitgestellt, sind aber optisch nicht von herkömmlichen PDF-Rechnungen zu unterscheiden. Hier glänzt ZUGFeRD: Dank des hybriden Formats können Empfänger Rechnungen manuell erfassen oder direkt in ihrem System verarbeiten.

Empfänger, die keine elektronische Rechnungsverarbeitung nutzen und XML-Dateien nicht automatisch maschinell verarbeiten, verwenden weiterhin PDF-Rechnungen und ignorieren den XML-Anteil der Rechnung. Rechnungen können ganz einfach aus jedem PDF erstellt werden. Empfänger der elektronischen Rechnungsverarbeitung hingegen lesen Rechnungsinformationen direkt aus einem standardisierten XML-Format und übertragen sie an ihre Systeme.

Um elektronische Rechnungen normgerecht zu erstellen, zu lesen und zu verarbeiten, bedarf es der richtigen Software. Viele Anbieter unterstützen dieses Protokoll bereits und bieten entsprechende Lösungen an.

Das macht den Unterschied

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ZUGFeRD die Lücke zwischen EDI-Prozessen und Papier schließt. Es stellt einen Mittelweg zwischen dem Rechnungsaustausch als Bilddatei und dem relativ komplexen EDI-Prozess dar, der nur aus strukturierten Daten besteht.

Anders als bei EDI-Verfahren bedarf es keiner Vereinbarung zwischen den Parteien, bevor die Rechnungen ausgetauscht werden können. Rechnungen können so ausgetauscht werden, wie es für beide Seiten am sinnvollsten ist.

Die Vorteile

Mit ZUGFeRD können Unternehmen jeder Größe ohne Konvertierungsprobleme die E-Rechnung für sich nutzen. Vor dem Austausch von Rechnungen bedarf es keiner Einverständniserklärung. ZUGFeRD eignet sich auch für europäische und internationale Rechnungen, da es internationale Anforderungen zur Standardisierung erfüllt und das Format auf internationale Kompatibilität ausgelegt ist.

Das System bietet einen branchenunabhängigen und internationalen Standard, zudem entsprechen die Rechnungen allen Anforderungen zur Revisionssicherheit.

Es ist keine Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern notwendig, zudem ist kein technisches Protokoll für die Datenübermittlung vorgeschrieben.

Die Übermittlung von Rechnungen ist auf nahezu allen Wegen möglich.

Besonders ausschlaggebend: Fehler aus der manuellen Belegerfassung fallen weg und Zahlungsabläufe lassen sich erheblich vereinfachen und automatisieren.

Ein Ausblick

Für Unternehmen besteht derzeit keine Pflicht, Rechnungen nach ZUGFeRD zu erstellen . Es ist jedoch davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren zum Standardformat für die elektronische Rechnungsstellung wird. Seit 2018 sind Stellen der öffentlichen Verwaltung dazu verpflichtet, Rechnungen elektronisch zu verarbeiten. Viele kleinere und mittelständische Unternehmen, welche unter anderem als Zulieferer für öffentliche Stellen fungieren, werden sich somit früher oder später anpassen müssen.

Aufgrund der guten Verfügbarkeit und den möglichen Einsparungen in den Bereichen, Papier, Druck und Porto, wird ZUGFeRD sich etablieren.