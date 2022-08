Wie funktioniert Cashback aktuell im Jahr 2022? Alles, was du darüber wissen solltest.

Christian Dubovan via unsplash.com

Foto: Christian Dubovan via unsplash.com

Was ist Cashback?

Wir werfen zunächst einen Blick ins Ausland: Nach der Pandemie hat der italienische Staat versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Es wurden also finanzielle Anreize für die Bürger geschaffen. Für alle Einkäufe, die mit Kreditkarte bezahlt wurden, gab es von staatlicher Seite eine Rückerstattung des ausgegebenen Betrags. Aber in diesem Artikel soll nicht dieses staatlich finanzierte Cashback zum Hauptthema gemacht werden. Stattdessen erfährst du hier alles, was du über das Cashback-System im E-Commerce wissen solltest.

Wie funktioniert das Cashback-System?

Dabei handelt es sich um ein System, bei dem der Käufer einen kleinen Prozentsatz der von ihm getätigten Ausgaben zurückerstattet bekommt. In der Regel melden sich die Nutzer bei einer Plattform mit Cashback-Programm an. Meist werden dort zusätzliche Einnahmen durch ein Empfehlungssystem angeboten. Das Ziel besteht zweifellos darin, die Nutzer dazu zu bringen, in den angeschlossenen Partnershops und in den Geschäften vor Ort einzukaufen. Gleichzeitig soll eine dauerhafte Beziehung mit dem Cashback-Portal entstehen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Cashback-Plattformen: hier kannst du dich kostenlos anmelden und sofort mit dem Sparen anfangen.

Wo findet man die besten Cashback-Portale?

Zu den absolut besten Portalen in diesem Bereich gehört sicherlich Bestshopping, ein italienisches Portal, das seit mehr als 15 Jahren vor allem in den Bereichen Cashback- und Rabattcodes glänzt. Es bietet ein Höchstmaß an Transparenz, Sparvorteilen und Komfort für das Shopping-Erlebnis seiner Nutzer.

Das Projekt der Firma Pointer srl entstand 2008 und hat inzwischen mehr als eine 500.000 Nutzer begeistern können. Jeden Tag kaufen die Mitglieder dieser smarten Shopping-Community bei über 2.000 Partner-Händlern ein und die Online-Shops gewähren dafür eine Kommission, die dann als Teilbetrag an den Nutzer ausgezahlt wird.

Die einzelnen Schritte bis zur Auszahlung des zuvor angesammelten Cashbacks sind sehr einfach und schnell erklärt: Zunächst meldest du dich kostenlos auf der Bestshopping-Website an. Wenn du dann deine Zugangsdaten hast, loggst du dich vor jedem Einkauf bei Bestshopping ein. Auf dem Portal suchst du dann nach deinem Lieblingsshop. Neben dem Shopnamen wird eine Prozentzahl angezeigt. Das ist der Prozentsatz des Cashbacks, den du nach deiner Bestellung bekommst. Über einen Link gehst du dann auf die Shopseite, wo du wie gewohnt deine Bestellung abschließt. Keine Sorge, dein Einkauf wird erfasst und berechnet direkt den entsprechenden Cashback-Betrag. Zwischendurch solltest du allerdings keine anderen Browserfenster öffnen oder Gutscheine anderer Anbieter verwenden.

Sobald du deinen Einkauf erledigt hast, musst du auf die Bestshopping-Website zurückkehren und auf deiner Profilseite nachschauen, ob dein Einkauf erfasst und der Cashback-Betrag gutgeschrieben wurde. In der Regel dauert dieser Vorgang nur wenige Minuten, bei einigen Geschäften wird das Cashback allerdings erst nach 2-3 Arbeitstagen erfasst. Wenn du genügend Cashback angesammelt hast, kannst du dir das Geld auf dein Bank- oder Paypalkonto überweisen lassen. Wahlweise kannst du dein Cashback auch in einen Amazon-Gutschein umwandeln.

Was sollte man sonst noch über das Cashback-System wissen?

Das System mag kompliziert erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es recht einfach gestaltet.

Nach deinem Kauf bekommst du einen Teil deines Kaufbetrags zurück. Allerdings musst du dafür auf der Plattform angemeldet sein. Die angeschlossen Onlineshops bieten pro Bestellung unterschiedliche Cashback-Raten an. Du kannst also in Ruhe die passenden Stores vergleichen und auswählen.

Wie funktioniert das Prinzip des Affiliate Marketings? Ein Portal trifft Vereinbarungen mit mehreren Online-Shops, um das entsprechende Firmenprofil und die dazugehörigen Informationen der Händler auf der Webseite zu veröffentlichen. Als Gegenleistung erhält das Portal einen bestimmten Prozentsatz für jeden Einkauf, der über den Shopeintrag entsteht. Durch dieses einfache System können die Händler neue Kunden gewinnen und noch mehr Bestellungen generieren.

Das Cashback-Portal erhält also einen Anteil der Sales des Partnershops. Der Betrag, den der Kunde dann bekommt, wird davon abgezogen. Somit wird die Kommission des Händlers aufgeteilt und sowohl ans Portal als auch an den Kunden ausgezahlt. Sonst würde sich dieses Prinzip nicht wirklich lohnen. Außerdem können die Nutzer über ein Empfehlungsprogramm Bekannte und Freunde einladen. Für jeden dadurch gewonnenen neuen Nutzer erhält man dann zusätzliches Cashback.

Bei Problemen ist der Kundenservice der Plattform schnell und effizient. Häufig werden Nachbuchungen für nicht erfasstes Cashback an den Händler weitergeleitet, der den Vorgang dann prüft und wenn alles stimmt, eine nachträgliche Auszahlung gewährt.

Aber das ist noch nicht alles: Cashback funktioniert nicht nur online, sondern auch offline. Dieses System hat sich in den letzten Jahren ebenso rasant verbreitet, und das hat dazu geführt, dass sich auch die Ladengeschäfte vor Ort angepasst haben. In diesem Fall funktioniert das System über ausgedruckte Coupons oder eine eigens dafür registrierte Kreditkarte.

Pro und Kontra des Cashback Systems

Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bietet das Cashback-System viele Vorteile. Es gibt Cashbacks mit sehr hohen Prozentsätzen (meist für Software und Gaming) oder auch niedrigere Prozente, z.B. auf Reisebuchungen. Aber mach dir keine Sorgen, es dauert nicht lange, bis du den Mindestbetrag für die Auszahlung angesammelt hast.

Wir haben in diesem Artikel ausführlich erklärt, wie du eine Rückerstattung für deine Bestellungen erhalten und zusätzlich weitere Cashbacks für das Einladen von Freunden sammeln kannst. Du solltest dich also auf jeden Fall bei mehreren Plattformen anmelden, um die Cashback-Raten zu vergleichen. Es gibt keinerlei Nachteile, du kannst dadurch nur gewinnen.