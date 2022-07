Wie lässt sich ein Hausbau finanzieren?

Bauen oder Miete?

Gerade das Thema „Mieterhöhungen“ ist gerade in den Zeitungen von erhöhter Brisanz. Da stellt sich natürlich die Frage, was man da machen sollte. Eine Option wäre es, die Zähne zusammenzubeißen und sich auf die Mieterhöhungen einzulassen. Die andere Option wäre, selbst tätig zu werden und zu bauen – oder zumindest: zu kaufen.

Und auch dieses Thema geht nicht ohne Schlagzeilen an einem vorbei, sodass man sich schon die Frage stellt, ob nicht beide Möglichkeiten eher schlechte Wahlen darstellen würden. Dies muss, effektiv gesehen, jeder für sich selbst entscheiden. Und logischerweise kommt beides mit Chancen und Risiken.

Nehmen wir die Mietoption.

Wohnen zur Miete kommt mit ein paar handfesten Vorteilen. Geht beispielsweise etwas an der angemieteten Immobilie entzwei, teilt man dies dem Vermieter mit und der kümmert sich dann um den Großteil. Man selbst muss lediglich anwesend sein, um die freundlichen Handwerker ins Haus zu lassen. Dafür – so müssen wir festhalten – gibt es genauso deutliche Nachteile. Erstens ist der Gestaltungsraum, den man bei einem Mietobjekt hat, relativ beschränkt. Zweitens kann man an einen Vermieter – oder eine Gemeinschaft von Vermietern – geraten, die nur auf Profit aus ist. Auch hierfür gibt es genügend Beispiele in den Nachrichten der letzten Dezennien.

Nimmt man sein Glück selbst in die Hand und wird Bauherr – oder Immobilienkäufer – steht natürlich zuallererst die Frage im Raum, wie man die Immobilienfinanzierung gestalten möchte. Hierzu gehört unweigerlich die Frage, wie lange man plant, sich die Immobilie zinstechnisch zu bedienen? Und wenn hier etwas kaputtgeht, muss man selbst herausfinden, an welchen Handwerker man sich vertrauensvoll wendet. Dafür muss man keine Miete zahlen und kann sich das Traumhaus so gestalten – oder, bei einer Bestandsimmobilie: so gestalten – wie man es möchte. Es sei denn, natürlich, man kauft sich ein Fachwerkhaus. Da gibt es doch noch ein paar Regulierungen mehr, die man befolgen muss.

Finanzielles

Dafür ist die Thematik der Finanzierung relativ einfach. Es gibt unterschiedliche Spielarten, die einen unterschiedlichen Prozentsatz an Eigenkapitalnutzung beinhalten. So wird dazu geraten, mindestens 20 Prozent, höchstens 40 Prozent der Finanzierung durch Eigenkapital zu gestalten – hierzu gehört alles, was die eigene Liquidität ermöglicht.

Bargeld sowieso, Erspartes auch, aber auch Aktien, sonstige Wertpapiere oder der Bausparvertrag, der in genau diesem Moment seinen Daseinszweck erfüllt. Auch Schenkungen und Erbschaften können zur Finanzierung genutzt werden, wie auch das eigene Grundstück entsprechend herangezogen werden kann.

Aber nicht nur die Option, die Fremdfinanzierung zu 60 bis 80 Prozent übernehmen zu lassen, steht im Raum. Theoretisch könnte man auch zur 100 %- beziehungsweise 110 % Finanzierung greifen.

100 Prozent vs. 110 Prozent

Bei der ersten Variante werden die Kaufnebenkosten durch den Kunden bezahlt. Letztere bestehen beispielsweise aus:

● Maklerkosten

● Notargebühren



● Grunderwerbssteuer

● Grundbucheintrag

Legt man diese Kosten auf den Kaufpreis um und teilt eine prozentuale Beteiligung den jeweiligen Posten zu, stellt sich schnell heraus, dass diese obigen Ausgaben 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises darstellen.

Bei der 110-Prozent-Finanzierung entfallen auch diese Kosten

Die Inanspruchnahme dieser Option ist allerdings an gewisse Kriterien geknüpft. Wenn es auf Schufa-Seite keine Beschwerden gibt, man einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat und das damit verbundene Einkommen hoch genug ist, besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, dieses Unterfangen in Angriff zu nehmen. Dann wird das Haus gebaut – und zwar ohne einen einzigen, roten Heller des Eigenkapitals zuschießen zu müssen.

Fazit

Natürlich müssen wir hier festhalten, dass das Wohnen zur Miete nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass man an einen Miethai gerät. Auch ist es keineswegs gesichert, dass der Erwerb einer Immobilie auf lange Sicht gesehen ein ruhiges Leben darstellt und dass Banken diese Optionen nicht vermitteln, weil sie von herzensguten Menschen geführt werden, sondern dass dahinter knallharte finanzielle Entscheidungen stecken.