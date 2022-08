Wie verkauft man am besten eine Firma?

Der lukrative Verkauf einer Firma ist ein sehr komplexer Vorgang für alle am Kauf und Verkauf Beteiligten und hängt von vielen internen und externen Einflüssen ab. Eine pauschale Vorgehensweise gibt es beim Firmenverkauf nicht. Je nach Firmenbranche, Kundenstamm, Unternehmensgröße und dem Standort gibt es einen Marktwert, der ermittelt werden muss. Geht es beim Verkauf eines Betriebes nur darum den größtmöglich Gewinn zu erzielen, steht beim Verkauf die sozialverträgliche Weise im Vordergrund, oder ist es dem Verkäufer wichtig, die Firmenstruktur ohne größere Veränderungen zu erhalten? Dies sind typische Fragen, die sich Unternehmer stellen sollten, wenn sie ihren Betrieb auf dem Markt anbieten. Dieser Ratgeber zum Unternehmensverkauf gibt einen kleinen Einblick in die notwendigen Überlegungen.

Gründe für den Firmenverkauf

Die Firma an einen Nachfolger verkaufen

Für einen Firmeninhaber ist es natürlich nicht einfach, sich von seinem eigenen Unternehmen zu trennen. Aus Altersgründen wird es trotzdem irgendwann Zeit, einen würdigen Nachfolger für den Betrieb zu finden. Eine lukrative Ablöse für die Firma macht es natürlich einfacher, sich von seinem Lebenswerk zu trennen. Für viele Unternehmer bedeutet der Verkauf der eigenen Firma auch die Altersvorsorge. Während des ganzen Lebens ist viel Geld in den Betrieb geflossen, da kann es nur rechtens sein, diese Investitionen mit dem Verkauf wieder heraus zu bekommen. Mit dem Geld kann der Verkäufer sich den Lebensabend versüßen.

Die Firma wegen eines Notfalls verkaufen

Manche Firmenübergaben kommen eher unvorhergesehen. Solche unschönen Situationen entstehen immer dann, wenn der Firmeninhaber wegen eines plötzlichen Ereignisses nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Unfall, oder ein Herzinfarkt und von jetzt auf gleich steht die Firma ohne Inhaber und ohne Führung da. Gut natürlich, wenn die Geschäftsführung für so einen Umstand vorgesorgt hat. Manche Unternehmen sind in der glücklichen Position dann einen Notfallplan aus der Schublade ziehen zu können. Dieser besteht zum Beispiel aus Vollmachten und einer festgelegten Interimsvertretung. Auf jeden Fall muss schnell gehandelt werden, da die Weiterexistenz der Firma auf dem Spiel steht. Die langjährigen Kunden müssen weiter beliefert und alle Rechnungen bezahlt werden. Eine häufig praktizierte Vorgehensweise ist es, langjährige Mitarbeiter zu fragen, das Unternehmen weiterzuführen. Mit der Firmenübernahme stellen sie den weiteren Betrieb sicher und bewahren damit sich selbst und die angestellten Kollegen vor dem Jobverlust.

Die Firma wegen Wettbewerbsdruck verkaufen

Je nach Firmenbranche sind die Märkte schnellen Änderungen unterworfen. Trends verändern sich, genauso aber auch der Wettbewerb, Kundenansprüche und Technologien. Auch plötzlich ansteigende Rohstoff- oder Energiekosten können ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Eine falsche Entscheidung für die zukünftige Ausrichtung der Firmenstrategie kann fatale Folgen für die Zukunft haben. Der Wettbewerbsdruck steigt und manche Firmeninhaber haben nicht mehr die Energie oder Flexibilität, sich einem veränderten Marktumfeld anzupassen. Das kann der Grund für die Überlegung sein, seine Firma zu verkaufen und die Geschicke des Betriebes in fremde Hände zu geben.

An wen kann eine Firma verkauft werden?

Bei einem externen Firmenverkauf wird der Betrieb an einen Käufer außerhalb der Familie übergeben. Der Käufer kann ein erfahrener Mitarbeiter, ein fremder Investor oder auch ein unmittelbarer Konkurrent aus der Branche sein. Ein Firmenverkauf braucht immer eine langfristige und akribische Vorbereitung. Bei einem Firmenverkauf verlangt der potentielle Käufer vorab ein Verkaufsexposé, um sich ein Bild von der finanziellen Lage der Firma zu machen. Das Exposé zeigt alle wichtigen Kennzahlen, wie Umsatz und Gewinn der letzten Jahre. Genauso wichtig wie die Zahlen der Vergangenheit sind die Eigenschaften der Firma, die sich nicht so leicht in Zahlen ausdrücken lassen. Dies sind zum Beispiel Kundenstamm, Patente, Innovationen und Zukunftsaussichten. Aus diesen Zahlen und Fakten bildet sich ein realistischer Preis für einen Firmenverkauf. Hierfür gibt es Spezialisten, wie Unternehmensmakler, die mit dem Verkaufsprozess vertraut sind und wissen, welche Angaben relevant sind und in der Preisbildung berücksichtigt werden müssen.

Wie findet sich der passende Nachfolger?

Bei einem externen Firmenverkauf kann es ein fataler Fehler sein, den Höchstbietenden zu wählen, wenn man den Betrieb sozialverträglich übergeben und erhalten will. Mancher Käufer kann sich später als „Heuschrecke“ entpuppen, der nur den schnellen Verkauf des Firmeninventars im Auge hat, um so schnell wie möglich Geld zu machen. Hier muss also vorher geklärt werden, ob die Person vertrauenswürdig ist. Hat der mögliche Käufer die Erfahrung den Betrieb in eine bessere Zukunft zu führen? Hat er die Vision, das Unternehmen weiterhin im Wettbewerb zu halten und sogar noch erfolgreicher zu machen? Einem Firmenverkäufer wird es also wichtig sein, den Käufer vorher kennenzulernen und mit ihm die gemeinsame Zukunft des Betriebes zu bestimmen.