Wucherpreise bei Ersatzversorgung mit Strom unzulässig

Es werde Licht: Stromanbieter dürfen für die Ersatzversorgung von Kundinnen und Kunden nicht mehr Geld verlangen als in ihrem Grundtarif für Bestandskunden vorgesehen.

Wer von seinem Energieversorger nicht mehr mit Strom bedient werden kann, wird häufig übergangsweise von einem regionalen Anbieter notversorgt. So mancher Stromanbieter lässt sich diesen Dienst teuer bezahlen. Nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt ist das unzulässig (Az.: 03-06 O 6/22).

In einem Eilentscheid hat das Gericht einem Grundversorger untersagt, unterschiedliche Preise für Bestandskunden in der Grundversorgung und Neukunden in der Ersatzversorgung aufzurufen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin. Für die Ersatzversorgung hatte der Anbieter einen wesentlich höheren Preis aufgerufen als für die Grundversorgung.

Zuletzt waren viele Verbraucherinnen und Verbraucher genau auf diese teure Ersatzversorgung angewiesen, als Billigstromlieferanten aufgrund der gestiegenen Strompreise reihenweise ihren Kundinnen und Kunden kündigten. Zum Teil musste über Nacht der Grundversorger einspringen, der den zusätzlichen Strom auf dem überhitzten Markt dazu kaufen musste.

Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen nun, ihren Energieverbrauch in der Ersatzversorgung genau zu notieren, um im Ernstfall Schadensersatz fordern zu können.