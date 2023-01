Freischneider - für Hobbygärtner und Profis

Der Freischneider bzw. Rasentrimmer ist ein besonders beliebtes Gartengerät, das vielseitig eingesetzt werden kann. Das häufigste Anwendungsgebiet ist dabei das Mähen und Beschneiden von Rasenflächen, Sträuchern oder Gestrüpp. Wenn Sie auf der Suche nach dem passenden Gerät für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen sind, lohnt es sich, sich das Angebot von Freischneidern zum Verkauf online auf der Website von Agrieuro anzusehen. In dem Online Shop werden Sie fündig, egal für welchen Bereich Sie einen Rasentrimmer oder Freischneider suchen. Das Angebot ist sowohl für Hobbygärtner als auch für absolute Profis und Berufslandschaftsgärtner ausgelegt. Neben einem breiten Angebot, finden Sie dort auch eine ausführliche Kundenberatung in Form von Videos, Anleitungen und einem Kundenservice. Beim Kauf eines Geräts über Agrieuro profitieren Sie noch dazu von einem Ersatzteile-Service, den Sie sonst tatsächlich nirgendwo finden.

Welches Modell passt am besten zu meinen Anforderungen?

Die Auswahl an Motorsensen bzw. Freischneidern ist groß und es gibt einige Modelle, die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden und für verschiedene Aufgaben und Anforderungen besser oder weniger gut geeignet sind. Beim Kauf eines Freischneiders gibt es dementsprechend einige wichtige Faktoren zu beachten. Zuallererst ist wichtig, ob Sie die Motorsense nur für den eigenen Garten, also im Hobbybereich anwenden wollen oder ob das Gerät für die professionelle Anwendung zum Beispiel in der Landschaftspflege geeignet sein soll.

Für Hobbygärtner sind kleine, handliche und kompakte Geräte ausreichend. Profis benötigen hingegen echte Hochleistungsgeräte, die für ein breiteres Spektrum an Aufgaben geeignet sind.

Ob ein Freischneider eher im Hobby oder im Profibereich angesiedelt ist, lässt sich zum Beispiel am Motor des Rasentrimmers erkennen.

Unter die Kategorie der Hobbygeräte fallen die meisten Modelle, die mit Akku betrieben werden. Die kleinen, leichten und tragbaren Geräte sind wendig und kommen ohne Treibstoff oder ein Kabel aus. Sie sind damit sehr flexibel und perfekt für den Hobbygebrauch.

Einfache Elektro-Motorsensen werden mit Strom betrieben und sind mit einem Kabel ausgestattet. Sie eignen sich auch für den Hobbybereich, da man hier immer auf die Nähe eines Stromanschlusses angewiesen ist. Im eigenen Garten ist das allerdings meist kein Problem. Sie sind meist etwas leistungsfähiger als die Akkugeräte, aber dafür müssen bei der Flexibilität ein paar kleine Abstriche gemacht werden. Ein weiterer Pluspunkt ist allerdings, dass die verlässlichen Geräte sehr wartungsintensiv sind. Motorsensen mit Verbrennungsmotoren gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Hierbei ist wieder wichtig zu wissen, welche Arten von Mäharbeiten mit dem Gerät erledigt werden sollen. Unterschieden wird bei Verbrennungsmotoren zwischen 2 Takt Motoren und 4 Takt Motoren. Außerdem ist der Hubraum des Geräts entscheidend für die Leistungsstärke. Der Hubraum ist im Grunde gleichzusetzen mit der Größe der Motorsense. Je nachdem wie intensiv die Motorsense eingesetzt werden soll und wie stark die das Schnittmaterial sein wird, muss wird die Hubraumgröße angepasst. Intensivere Nutzung und stärkere Schnittmaterialien verlangen insgesamt nach einem größeren Hubraum. Geräte mit einem größeren Hubraum haben in der Regel auch eine höhere PS Zahl, sodass sie leistungsstärker sind. Allerdings sind die Rasentrimmer mit größerem Hubraum meistens nicht nur leistungsstärker, sondern auch schwerer. Sie eignen sich auch deshalb nicht so sehr für den Hobbybereich und sollten vornehmlich von Profis bedient werden.